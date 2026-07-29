¿Por qué el terremoto de Kumamoto es inusual en comparación con la mayoría de los temblores que azotan Japón?

Según los científicos, el devastador terremoto de magnitud 6,8 que sacudió el martes Kumamoto, en el suroeste de Japón, y que se cobró la vida de 13 personas y dejó cientos de heridos, se debió a un tipo de actividad sísmica en tierra firme relativamente poco frecuente.

Aproximadamente a las 4:27 p. m. hora local, el terremoto sacudió la isla de Kyushu, en el sur de Japón, con epicentro localizado en la prefectura de Kumamoto.

El temblor y los daños posteriores a la infraestructura pública dejaron cientos de heridos, y los compradores quedaron atrapados en un centro comercial de la ciudad de Kashima cuando se derrumbó la segunda planta del edificio.

Japón sufre frecuentes terremotos, ya que se encuentra en la confluencia de varias placas tectónicas importantes y está atravesado por numerosas fallas superficiales.

Los sismólogos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informaron poco después que el devastador terremoto se debió a una falla de deslizamiento horizontal superficial.

Por lo general, los terremotos en Japón ocurren sobre o cerca de una de las dos grandes zonas de subducción que se extienden frente a la costa este de Japón.

En estos casos, dos de las placas tectónicas de la Tierra chocan, lo que provoca que la placa más densa se hunda bajo la más ligera, desencadenando terremotos masivos, erupciones volcánicas y tsunamis.

Por el contrario, el terremoto del martes se originó en el interior, a causa de lo que se conoce como “fenómenos de empuje”, en los que las fuerzas empujan un bloque de roca hacia arriba y lo superponen sobre otro.

open image in gallery Una vista general muestra los daños sufridos por parte del centro comercial Aeon Mall Kumamoto, en Kashima, prefectura de Kumamoto ( AFP/Getty )

Según los destacados sismólogos Judith Hubbard y Kyle Bradley, el hecho fue consecuencia de la actividad sísmica superficial en tierra.

“Estos terremotos son de menor magnitud que los grandes eventos de subducción, pero debido a que están más cerca de los centros de población, pueden causar fuertes sacudidas en los lugares más importantes”, escriben los sismólogos en su boletín informativo Earthquake Insights.

open image in gallery Una vista aérea con dron muestra un puente dañado después de que un terremoto de magnitud 7,1 sacudiera la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón, en Yatsushiro ( Reuters )

Los científicos descubrieron que el terremoto se produjo a varios cientos de kilómetros al noroeste de la fosa de Ryukyu, donde la placa tectónica del mar de Filipinas comienza su subducción hacia el noroeste bajo Japón y la placa euroasiática.

Sin embargo, la poca profundidad y el estilo de las fallas indican que este evento ocurrió dentro de la placa tectónica euroasiática superior, según el USGS.

“En este punto, la placa del Mar de Filipinas converge con la placa euroasiática hacia el noroeste a una velocidad de 58 mm por año”, explicó la agencia estadounidense.

open image in gallery Esta imagen aérea muestra a los equipos de rescate trabajando en la casa que se derrumbó a causa de un terremoto ( AP )

Sin embargo, los sismólogos advierten que la confirmación de las fallas exactas que se rompieron provendrá de observaciones directas sobre el terreno, así como de escaneos de radar satelital realizados a lo largo del tiempo.

Advierten que las fallas del interior de Japón forman una red subterránea muy compleja, y que las grandes rupturas generalmente activan muchas ramificaciones de fallas, “a veces en una zona amplia”.

Esto significa que determinar la causa principal del terremoto a una profundidad específica llevará más tiempo, según afirman.

Traducción de Olivia Gorsin