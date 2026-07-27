Los científicos revelan la edad máxima que podrían alcanzar los humanos si se logra curar el envejecimiento

Según un nuevo estudio, la esperanza de vida humana podría llegar a limitarse a unos 200 años, incluso si en el futuro se desarrollan tratamientos antienvejecimiento avanzados.

Algunos científicos rusos intentaron comprender si existía un límite estricto en la longevidad humana si se eliminaban todas las principales causas del envejecimiento, excepto los cambios en el ADN de las células, denominados mutaciones somáticas.

Las mutaciones del ADN tienden a acumularse a lo largo de la vida a medida que las células se dividen o sufren daños por el metabolismo o la exposición a factores ambientales, y este importante factor del envejecimiento es difícil de eliminar.

En el estudio más reciente, los científicos describen un modelo matemático para simular cómo se deterioran diferentes órganos a medida que se acumulan mutaciones somáticas con el tiempo.

Los investigadores simularon un escenario ideal en el que otros factores clave que contribuyen al envejecimiento, como la inflamación crónica, la disfunción mitocondrial y la acumulación de células envejecidas, podrían revertirse.

“Desarrollamos un marco de modelado incremental que incorpora progresivamente factores que contribuyen al envejecimiento en un modelo de dinámica de supervivencia de la población, que utilizamos para estimar los límites de la esperanza de vida si se eliminaran todas las características distintivas del envejecimiento, excepto las mutaciones somáticas”, afirmaron en el estudio publicado en la revista NPJ Ageing.

open image in gallery Manos de un adulto mayor ( AFP vía Getty )

El estudio demuestra que los diferentes órganos tienden a responder de forma muy distinta al daño causado por las mutaciones del ADN.

El cerebro y el corazón son particularmente vulnerables, ya que algunas de sus células críticas son irremplazables y rara vez se dividen o se reemplazan después del nacimiento.

El hígado, en cambio, reemplaza constantemente las células senescentes y desgastadas.

Cuando los investigadores combinaron las simulaciones de varios órganos en un único modelo, descubrieron que los seres humanos que experimentan únicamente el envejecimiento provocado por mutaciones podrían alcanzar una esperanza de vida media de entre 146 y 194 años.

“Nuestros resultados sugieren que, incluso si se eliminaran todas las características del envejecimiento, excepto las mutaciones somáticas, la esperanza de vida humana media alcanzaría entre 146 y 194 años, aproximadamente el doble de los 79 años actuales”, escribieron en el estudio.

“Esta diferencia aproximada del doble en la supervivencia media indica que otras características del envejecimiento probablemente contribuyen al menos tanto a limitar la esperanza de vida humana como las mutaciones somáticas”.

Sin embargo, los investigadores advierten que sus hallazgos dependen en gran medida de suposiciones sobre cómo interactúan y fallan los órganos. Señalan que los resultados deben interpretarse como teóricos, ya que el estudio no es una demostración experimental.

open image in gallery Crema antienvejecimiento y de protección solar facial para pieles sensibles ( AFP vía Getty )

Los hallazgos intentan principalmente establecer que las mutaciones del ADN seguirán siendo el mayor obstáculo si la medicina futura logra eliminar todos los aspectos reversibles del envejecimiento.

El estudio muestra además en qué medida los mecanismos individuales de envejecimiento tienden a contribuir a la esperanza de vida general.

“Nuestro trabajo supone un primer paso fundamental para desglosar el envejecimiento en componentes mecanicistas cuantificables”, escribieron los científicos.

“En última instancia, la incorporación de otros factores importantes del envejecimiento podría allanar el camino hacia una teoría integral y mecanicista del envejecimiento”.

Traducción de Olivia Gorsin