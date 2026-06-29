Cuatro días después de que un potente doble terremoto devastara Venezuela, continúa la búsqueda urgente de supervivientes sepultados bajo los escombros.

Al menos 46.000 personas siguen desaparecidas tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que devastaron el norte de Venezuela, especialmente La Guaira, el estado más afectado. Hasta el momento, se han confirmado más de 1.450 fallecidos, pero se teme que la cifra final sea considerablemente mayor.

Se ha creado un sitio web para personas desaparecidas con el fin de dar seguimiento a los reportes de venezolanos que no han sido vistos desde el terremoto. Hasta el lunes por la tarde, se habían localizado 15.426 personas, pero no se ha podido contactar con otras 46.019.

Los llamamientos incluyen a personas de todas las edades y procedencias, ya que los seres queridos esperan noticias de niños de tan solo dos años y de jubilados de ochenta años.

open image in gallery En el sentido de las agujas del reloj, empezando por la parte superior izquierda, solo una pequeña muestra de las decenas de miles de venezolanos desaparecidos: Stephanny Montaño Inojosa (25); Andrés José Aponte Guillén (7); Nancy Ruth Martínez Méndez (39); Marco Antonio Gil Garvey (42); Gladys María Linarez Padrón y Alfredo Viso ( DTV )

Las historias de decenas de personas rescatadas durante el fin de semana han infundido esperanza de que haya más supervivientes por encontrar gracias a los miles de trabajadores de Venezuela y la comunidad internacional.

Las imágenes captaron uno de esos momentos milagrosos, cuando un bebé de 18 días de nacido fue rescatado de entre los escombros, aún con vida 32 horas después de la destrucción.

Sin embargo, las labores de rescate se vieron aún más complicadas por una réplica de magnitud 4,6 que sacudió el norte de Caracas, la capital venezolana, a primera hora del lunes, según el Servicio Geológico de EE. UU.

Según el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, no se reportaron daños inmediatos a causa de la réplica.

Sin embargo, sirve como recordatorio para los equipos de rescate nacionales e internacionales que han trabajado día y noche desde el terremoto inicial de que el peligro está lejos de haber terminado.

open image in gallery Miembros del 7º Regimiento de Formación e Intervención de Seguridad Civil francés entre las ruinas de un edificio en Catia La Mar, La Guaira, Venezuela ( AFP/Getty )

La comunidad internacional se ha movilizado para ayudar a Venezuela tras el desastre. El país ha recibido apoyo de 24 países, que han enviado más de 500 toneladas métricas de suministros, más de 2.700 efectivos de rescate y asistencia, y alrededor de 86 equipos caninos, según las autoridades venezolanas.

Al menos 33 personas fueron rescatadas durante el fin de semana, pero según los especialistas, después de 72 horas de un terremoto, las probabilidades de encontrar víctimas con vida bajo los escombros disminuyen drásticamente.

La historia del rescate de Aarón Levi (21), ha sido aclamada por los líderes nacionales como una señal del éxito de los esfuerzos internacionales de rescate y de la posibilidad de que aún haya supervivientes bajo los escombros.

open image in gallery Según los datos disponibles, hay más de 46 000 personas que siguen desaparecidas ( Getty )

“Este rescate fue posible gracias a los esfuerzos coordinados de los equipos de rescate de Venezuela, México y El Salvador”, dijo el presidente salvadoreño Nayib Bukele, refiriéndose al rescate de Levi de un edificio derrumbado en La Guaira.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, también se hizo eco de la historia de Levi, explicando que fue rescatado después de 106 horas atrapado bajo los escombros mediante una operación de rescate que duró 43 horas.

En otro lugar, un padre y su hijo fueron rescatados con vida de entre los escombros de un edificio derrumbado el domingo, cuatro días después de los devastadores terremotos que azotaron Venezuela.

Tras 12 horas de esfuerzos por parte de equipos que rastreaban las ruinas utilizando cámaras especializadas, mientras rebuscaban metódicamente entre un montón de escombros inestables, la escena infundió esperanza a los rescatistas franceses y estadounidenses que trabajan en la zona, en una carrera contrarreloj para encontrar más supervivientes.

open image in gallery Los equipos de rescate buscan supervivientes en la oscuridad mientras se desvanecen las esperanzas de encontrar más supervivientes ( AP )

Debilitados y con mascarillas, ambos fueron trasladados en camillas de tela a una ambulancia, rodeados por una multitud.

“Están extremadamente débiles, como cualquier paciente atrapado bajo los escombros durante cuatro días, por lo que estamos haciendo todo lo posible para rehidratarlos y administrarles diversos medicamentos durante el proceso de extracción, que avanza muy lentamente”, dijo un miembro de la Seguridad Civil francesa.

El equipo de rescate en esa zona incluye miembros de la Seguridad Civil francesa y personal de respuesta estadounidense del Equipo de Búsqueda y Rescate Urbano del Condado de Fairfax en Virginia, EE. UU., que el día anterior rescató a una madre y a su bebé de 9 meses.

open image in gallery Han llegado equipos de búsqueda de todo el mundo para prestar ayuda en Venezuela ( Getty )

Antes de rescatar a los miembros de la familia, los rescatistas prepararon sueros intravenosos y retiraron los escombros.

Otros permanecieron junto a los escombros buscando señales de vida y comunicándose con sus compañeros entre los restos.

Traducción de Sara Pignatiello