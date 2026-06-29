Dos niños de 11 años fueron rescatados con vida de entre los escombros del terremoto en Venezuela

Dos niños de 11 años fueron rescatados con vida de entre los escombros en Venezuela, días después de que dos terremotos devastaron el país, mientras que el número de muertos superó los 1.400 y las esperanzas de encontrar más supervivientes se desvanecían.

El primer niño, llamado Moisés, fue rescatado el domingo de entre unos tres metros de escombros por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia.

Las imágenes de video mostraron a los rescatistas cubriéndole los ojos para protegerlo de la luz solar mientras lo sacaban de entre los escombros. Fue hallado cerca de su hermana y su madre, quienes habían fallecido, según informó Reuters.

Horas después, la presidenta interina Delcy Rodríguez publicó en X un video que mostraba a un segundo niño siendo transportado en camilla por una montaña de escombros en la ciudad de Caraballeda.

“En estos momentos, cada vida es una esperanza para Venezuela”, dijo la señora Rodríguez.

open image in gallery Una persona que quedó atrapada bajo los escombros de un edificio es trasladada, tras los terremotos que sacudieron el país, en La Guaira, Venezuela ( Reuters )

El sábado, los equipos de rescate estadounidenses también sacaron a un bebé de entre los escombros, según informó el Departamento de Estado de EE. UU., que publicó un video en X donde se ve a los rescatistas, con casco, sacando al bebé, envuelto en una manta y llorando, de entre los restos. El domingo por la mañana, rescatistas estadounidenses y franceses sacaron a un padre y a su hijo de entre las ruinas, transportándolos en una lona hasta una ambulancia mientras una multitud se congregaba para presenciar el suceso. Los sobrevivientes, cubiertos de polvo, recibieron hidratación intravenosa.

Treinta y tres personas en total fueron rescatadas con vida de entre los escombros durante el fin de semana, según informó Rodríguez. Sin embargo, con un sitio web civil de personas desaparecidas que reporta más de 46.000 personas ilocalizables por sus familiares, y la cifra oficial del gobierno que asciende a cientos de miles de afectados, la magnitud del desastre aún se está haciendo evidente.

Más de 3.000 personas resultaron heridas, según informó Rodríguez, y una cantidad similar se encuentra en refugios. Más de 770 edificios se derrumbaron total o parcialmente, el doble de los informados el día anterior.

open image in gallery Los equipos de rescate se abren paso entre los escombros en busca de supervivientes del terremoto en La Guaira, Venezuela ( AP )

El Servicio Geológico de Estados Unidos estimó que el número de muertos podría superar los 10.000, lo que situaría a los terremotos del miércoles entre los más mortíferos de América Latina del último siglo.

El sábado por la noche se cumplieron 72 horas desde que los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron la ciudad con tan solo 39 segundos de diferencia, lo que provocó el derrumbe de casi 800 edificios.

“Existe un lapso de aproximadamente tres días, 72 horas, durante el cual disminuye la probabilidad de poder salvar vidas”, declaró el sábado a Reuters Sebastian Eugster, líder del equipo de rescate suizo.

open image in gallery Una imagen tomada desde un dron muestra los edificios destruidos por los terremotos en La Guaira, Venezuela ( Reuters )

Según explicó, su equipo de 80 personas había encontrado a varias personas con vida entre los escombros con la ayuda de ocho perros de búsqueda, pero no habían podido sacarlas a tiempo para salvarlas. Los rescatistas indicaron que aún se podían encontrar personas con vida, especialmente si tenían acceso a comida y agua.

La frustración también crecía entre los supervivientes ante lo que muchos describían como una respuesta gubernamental lenta y descoordinada. Las familias suplicaban maquinaria pesada para ayudar a excavar entre los escombros, mientras que muchos recurrían a sus propias manos. Un bombero que trabajaba en Caraballeda declaró a la BBC que aún quedaban decenas de edificios por registrar.

“No hay suficiente personal”, dijo. “Y es muy, muy probable que todavía haya gente atrapada”.

open image in gallery Los equipos de rescate buscan a las víctimas en un edificio derrumbado, mientras alguien iza una bandera venezolana tras el terremoto de magnitud 7,2 que sacudió Venezuela y otras regiones del Caribe ( Getty )

En Catia La Mar, en el estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas, los residentes declararon a la BBC que voluntarios civiles se habían hecho cargo de las labores de socorro ante la falta de una respuesta estatal eficaz.

Un hombre, Wilber, dijo haber perdido a ocho familiares y que cinco de ellos seguían atrapados en sus casas. Añadió que el gobierno había cerrado las calles y estaba dificultando la llegada de ayuda.

“Ayer esperamos desde las 6 a. m. hasta las 4 p. m. para obtener un permiso especial para venir aquí. Perdimos horas”, declaró a la BBC.

Las réplicas siguieron aterrorizando a los residentes y dificultando las labores de rescate. Miles de personas dormían en sus coches o acampaban en el aeropuerto y otros espacios abiertos, por temor a regresar a edificios que aún podrían derrumbarse.

open image in gallery Los equipos de rescate trabajan entre los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto de magnitud 7,2 que sacudió Venezuela y otras regiones del Caribe ( Getty )

Los equipos internacionales de rescate de México, España, Qatar, Estados Unidos y el Reino Unido llegaron para reforzar las labores de búsqueda. Tom Fletcher, de la ONU, declaró el sábado que se desplegaron 39 equipos de búsqueda y rescate procedentes de todo el mundo, cada uno compuesto por entre 50 y 100 personas.

“Estamos hablando de casi 2.000 personas que llegan en masa, 111 perros y equipos médicos. Entramos con estos microdrones, que llaman drones cucaracha, que nos ayudan a encontrar personas en los edificios", dijo.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, declaró en el programa X que la UE movilizó 5 millones de euros (5,7 millones de dólares) en ayuda de emergencia y añadió que el sistema de satélites Copernicus del bloque estaba ayudando a cartografiar los daños y a dirigir la ayuda.

Traducción de Olivia Gorsin