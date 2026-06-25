Mapa del terremoto en Venezuela: la cifra de muertos “podría superar los 10.000”

Dos fuertes terremotos sacudieron Venezuela la noche del miércoles, donde al menos 32 personas murieron y más de 700 resultaron heridas.

Las autoridades advirtieron que la cifra de fallecidos podría aumentar de forma considerable, ya que los temblores consecutivos provocaron el derrumbe de edificios en la capital, Caracas, y sus alrededores.

El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que un sismo de magnitud 7,2 ocurrió a unos 160 kilómetros al oeste de Caracas. Menos de un minuto después se registró otro de magnitud 7,5. La entidad también estimó que el número de muertos probablemente superará los 10.000.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, dijo que el balance de 32 fallecidos no incluía a las víctimas del estado de La Guaira, cerca de Caracas, donde se encuentra el aeropuerto de la capital. Además, describió esa zona como la más afectada.

"Decenas de edificios se han derrumbado y actualmente llevamos a cabo intensas labores de rescate para salvar tantas vidas como Dios nos permita", declaró a la televisión estatal durante las primeras horas del jueves.

"Esta es una verdadera tragedia. Desde aquí enviamos nuestro mensaje de solidaridad y, a las familias que han perdido a sus seres queridos, les reiteramos nuestras condolencias y nuestro apoyo en estos momentos difíciles".

open image in gallery Dos fuertes terremotos consecutivos sacudieron Venezuela y causaron destrucción generalizada

Al menos cuatro personas murieron tras el derrumbe de seis edificios en los municipios de Baruta y Chacao, en Caracas, según informaron sus respectivos alcaldes.

"Tenemos edificios, casas y viviendas que se han derrumbado, y estamos atendiendo la situación con todos los recursos a nuestro alcance", declaró el ministro del Interior, Diosdado Cabello, a la televisión estatal.

Las imágenes mostraron a los equipos de emergencia entre los escombros de un edificio colapsado en la capital al caer la noche, mientras familiares buscaban ayuda para sus seres queridos, quienes se creía que permanecían atrapados.

"Cuando bajamos, la escena parecía sacada de una película de terror", declaró a Reuters María Alejandra, una residente de un edificio cercano que prefirió no revelar su apellido.

"Tuvimos que trepar sobre los escombros. El conserje llevaba al bebé y todos los vecinos bajaban. Pero de ese edificio solo vi que una familia logró salir".

Tras los terremotos, las autoridades emitieron una alerta de tsunami. Sin embargo, la cancelaron poco después, una vez que pasó el peligro.

open image in gallery Mapa que muestra la intensidad del terremoto de magnitud 7,5 ( USGS )

El Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el principal de Venezuela y ubicado al norte de Caracas, cerró debido a los graves daños que sufrió. Además, las autoridades suspendieron las clases durante el resto de la semana mientras evaluaban la magnitud de la destrucción.

Un trabajador del Hospital de Clínicas de Caracas informó a Reuters que el personal tuvo que reforzar el turno nocturno para atender a los heridos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que Washington enviaría equipos de búsqueda, recursos médicos y ayuda humanitaria a Venezuela. Por su parte, el presidente Donald Trump escribió en redes sociales que Estados Unidos estaba "listo, dispuesto y capacitado para ayudar" y afirmó que los dos terremotos causaron "un número devastador de muertes".

Los líderes de El Salvador, República Dominicana y Brasil también ofrecieron su apoyo. Rodríguez señaló que instruyó al Ministerio de Relaciones Exteriores para coordinar las ofertas de ayuda.

open image in gallery Personas permanecen entre los escombros junto a un edificio dañado tras el terremoto en Catia La Mar, estado La Guaira, Venezuela ( AFP/Getty )

La infraestructura petrolera de Venezuela no pareció sufrir daños de inmediato. Las autoridades de protección civil en Maracaibo, cerca del importante centro petrolero del lago de Maracaibo, no reportaron heridos. Además, un trabajador de la refinería El Palito, cerca de Morón y próxima al epicentro, aseguró que no se registraron daños.

La petrolera británica Shell informó que todos sus empleados en Venezuela estaban a salvo y no resultaron heridos. Sin embargo, una fuente advirtió que los prolongados cortes de energía podrían afectar la producción de crudo hasta que se restableciera el suministro eléctrico.

Venezuela se encuentra en una zona de alta actividad sísmica, donde convergen las placas del Caribe y la Sudamericana.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, unas 30.000 personas murieron en 1812, cuando un potente terremoto provocó una destrucción generalizada en gran parte del país.

Traducción de Leticia Zampedri