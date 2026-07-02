Auditoría: Puerto Rico no ha recibido millones de dólares casi 10 años después de huracán María

Una auditoría federal publicada el miércoles determinó que apenas el 25% de unos 14.000 millones de dólares en fondos federales comprometidos para la red eléctrica de Puerto Rico después del paso del huracán María hace casi una década ha llegado a la isla.

De los 11.000 millones de dólares comprometidos tan sólo por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), se han desembolsado unos 2.700 millones de dólares, en su mayoría para cosas como equipos, materiales y costos de diseño arquitectónico y de ingeniería, según la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés).

El gobierno estadounidense está legalmente obligado a desembolsar ese dinero para el propósito especificado.

El informe de 86 páginas se basa en una auditoría realizada de agosto de 2024 a junio de 2026. Fue publicado por legisladores demócratas de Estados Unidos.

"La gente de Puerto Rico ha esperado nueve años a que su gobierno cumpla su palabra", indicó el representante demócrata Jared Hoffman, de California, en un comunicado. "Vieron cómo se asignaban miles de millones y casi nada de eso llegó”.

El huracán María azotó Puerto Rico en septiembre de 2017 como una tormenta de categoría 4, dejando sin electricidad a algunos vecindarios durante casi un año, el apagón más prolongado en la historia de Estados Unidos. Se estima que 2.975 personas murieron en las secuelas de la tormenta.

Dos semanas antes de que María tocara tierra, el huracán Irma rozó la esquina noreste de la isla como una tormenta de categoría 5, también afectando el suministro de electricidad.

Múltiples problemas retrasan el avance

Los apagones crónicos llevaron a la gobernadora de Puerto Rico a declarar estado de emergencia en abril de 2025, pero las interrupciones persisten, y aproximadamente la mitad de esos incidentes se atribuyen a la vegetación que invade las líneas de transmisión y distribución.

Según el informe, hasta febrero sólo se habían despejado 640 kilómetros (400 millas) con fondos federales de los 26.000 kilómetros (16.000 millas) planificados. En total, se despejaron casi 4.500 kilómetros (2.800 millas) de líneas en el año fiscal 2025, de acuerdo con Luma Energy, una empresa privada que supervisa la transmisión y distribución de electricidad en Puerto Rico. Actualmente enfrenta una demanda del gobierno de la isla que busca rescindir su contrato. La empresa ha presentado una contrademanda.

El informe señaló que la rotación de personal; los procesos de revisión de proyectos, que describió como “engorrosos”; y la situación financiera de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico —que aún pasa apuros para reestructurar más de 10.000 millones de dólares de deuda— están impidiendo el avance.

Una medida que retrasó aún más la liberación de fondos ocurrió cuando la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, implementó una política en junio de 2025 para que los gastos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) superiores a 100.000 dólares fueran aprobados personalmente por esa oficina. La norma fue revocada en abril por el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

Muchos fondos asignados, pero pocos desembolsados

Hasta diciembre de 2025, se completaron nueve grandes proyectos financiados por la FEMA, la mayoría relacionados con la generación; otros 133 proyectos se encuentran en distintas etapas.

La agencia también ha comprometido alrededor de 1.300 millones de dólares para 24 proyectos prioritarios de generación, siete de los cuales se han completado.

El informe indicó que los trabajos de reparación a menudo implican apagones programados y que encontrar piezas de reemplazo puede tomar hasta dos años.

De los 2.900 millones de dólares asignados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano para modernizar y reparar la red, hasta febrero sólo se habían desembolsado unos 589 millones de dólares.

Mientras tanto, de los 1.000 millones de dólares comprometidos por el Departamento de Energía, se han desembolsado alrededor de 255 millones de dólares, determinó el informe.

Unos 365 millones de dólares asignados originalmente para proyectos de energía solar desde entonces se han redirigido a la red eléctrica, para “arreglos prácticos y reparaciones de emergencia”, según funcionarios del departamento entrevistados por los auditores.

El Departamento de Energía también canceló hasta 350 millones de dólares en subvenciones en el marco de un programa de energía solar, señaló el informe.

Sí desembolsó los 1,2 millones de dólares previstos para centros destinados a proporcionar electricidad a comunidades vulnerables en Puerto Rico durante desastres.

DHS dice que Puerto Rico es el responsable “en última instancia”

La GAO instó a la FEMA a actualizar sus directrices para reflejar flexibilidades y al Departamento de Energía a aclarar funciones y responsabilidades, y a crear un plan de colaboración.

“Dada la complejidad del financiamiento, los numerosos actores involucrados y los diversos planes para la recuperación de la red, una coordinación amplia entre Puerto Rico y las entidades federales es vital”, señala el informe.

El Departamento de Energía y el DHS coincidieron con las recomendaciones, aunque este último señaló que “el gobierno de Puerto Rico es en última instancia responsable de desarrollar una solución integral y reconstruir la red eléctrica”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.