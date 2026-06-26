Imágenes satelitales revelan la magnitud de la destrucción tras los terremotos en Venezuela

Nuevas imágenes satelitales muestran la devastación causada por el doble terremoto que sacudió Venezuela esta semana.

El miércoles, dos sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 afectaron la zona al oeste de la capital, Caracas, con apenas 39 segundos de diferencia.

Hasta el momento, las autoridades han confirmado al menos 235 muertos, 4.300 heridos y cerca de 50.000 desaparecidos.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia después de que los terremotos provocaran el derrumbe de edificios en la capital y obligaran al cierre del principal aeropuerto internacional del país.

El Servicio Geológico de Estados Unidos estimó que existe un 44 % de probabilidad de que el número de víctimas mortales supere las 10.000.

Las labores de búsqueda y rescate continuaban el viernes y se estima que cientos de personas aún permanecen bajo los escombros.

La Guaira

open image in gallery Las imágenes satelitales permiten observar los cambios en La Guaira antes y después de los fuertes sismos ( Vantour )

open image in gallery Una imagen satelital muestra los daños en la zona industrial de La Guaira, Venezuela, tras los terremotos del 25 de junio de 2026 ( Vantour )

El estado costero de La Guaira parece ser el más afectado por la devastación. Las imágenes satelitales muestran amplias zonas de la región reducidas a escombros.

La Guaira se encuentra a unos 30 kilómetros de Caracas, la capital del país, que también sufrió los efectos del terremoto.

open image in gallery Imagen satelital de la avenida La Playa, en La Guaira, Venezuela, tomada el 8 de mayo de 2026, antes de los dos fuertes terremotos ( Vantour )

open image in gallery Una imagen satelital muestra los daños en un complejo turístico y una terminal de contenedores de la avenida La Playa, en La Guaira, Venezuela, tras los dos fuertes terremotos del 25 de junio de 2026 ( Vantour )

El principal aeropuerto del país, ubicado en Maiquetía, sufrió graves daños en su infraestructura y tuvo que cerrar temporalmente tras los terremotos.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que más de 250 estructuras resultaron "dañadas o destruidas" y agregó que en el estado de La Guaira colapsaron "decenas" de edificios.

"Podemos decir que el estado de La Guaira vive una verdadera tragedia y se ha convertido en una zona de desastre", afirmó.

open image in gallery ( AFP/Getty) )

Caracas

Las imágenes también muestran graves daños en Caracas, la capital del país, donde viven más de cinco millones de personas.

La Federación Internacional de la Cruz Roja informó que su sede central en la ciudad sufrió daños críticos y advirtió que esto podría afectar su capacidad de respuesta.

"La Cruz Roja Venezolana ha trabajado sin descanso en las labores de búsqueda y rescate, la atención de primeros auxilios físicos y psicológicos, el restablecimiento del contacto entre familiares y la evaluación de los daños, a pesar de que algunos de sus propios voluntarios se encuentran entre los afectados", señaló la organización en un comunicado difundido el viernes.

open image in gallery Composición de imágenes satelitales de Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, en Caracas, tomadas antes y después del operativo militar de Estados Unidos del 3 de enero de 2026 ( Vantour )

"Su sede nacional sufrió graves daños y algunos voluntarios perdieron sus hogares. Además, la red de hospitales, clínicas y servicios de ambulancia de la Cruz Roja Venezolana ayuda a aliviar la presión sobre el sistema de salud".

Varios países, entre ellos Estados Unidos y el Reino Unido, se comprometieron a brindar ayuda humanitaria a Venezuela.

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, informó que al menos dos ciudadanos españoles murieron y que otros 80 permanecen desaparecidos.

Traducción de Leticia Zampedri