Gobierno de Trump propone norma que ahorraría a Medicare $1.100 millones en medicamentos

El gobierno del presidente Donald Trump propuso el jueves una nueva norma para impedir que los hospitales apliquen recargos a medicamentos con descuento para pacientes de Medicare y afirma que eso podría ahorrar a los consumidores 1.100 millones de dólares el próximo año, según estimaciones obtenidas por The Associated Press.

La norma se aplicaría a los hospitales que atienden a pacientes de bajos ingresos en virtud de lo que se conoce como el programa 340B, que permite que los hospitales adquieran medicamentos recetados para pacientes ambulatorios a precios con descuento. Pero en muchos casos, los hospitales pueden facturar a las aseguradoras con tarifas que superan esos costos, lo que les permite quedarse con la diferencia y se traduce en mayores costos para los pacientes.

Según la norma propuesta, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid cambiarían la fórmula de lo que los hospitales que participan en el programa pueden recibir como reembolso, en un esfuerzo por reducir los costos para los pacientes.

El gobierno republicano ha buscado mostrar, en un año electoral, que aborda los desafíos de la asequibilidad para las familias de Estados Unidos en un momento en que el aumento de los costos de la atención médica genera tensiones financieras para los hogares y para el gobierno. Aunque la administración ha tomado varias medidas que, según sostiene, ahorrarán dinero en tratamientos médicos, no está claro cuánto ahorro podría materializarse finalmente, dada la complejidad del sistema de salud del país.

Existe el riesgo de que los sistemas hospitalarios vean disminuir sus ingresos, lo que podría tener consecuencias en las comunidades a las que sirven en relación con los servicios que ofrecen y los empleos que proporcionan. El programa 340B se diseñó inicialmente como una forma para que los proveedores de atención médica extendieran los escasos recursos federales para atender mejor a más pacientes. Pero desde hace tiempo ha estado en el centro de una batalla de cabildeo entre hospitales y compañías farmacéuticas, y cada una de las partes intenta sumar a legisladores para mantener o cambiar el beneficio.

La agencia calcula que el adulto mayor promedio con cobertura de Medicare Parte B al que se le administre uno de estos medicamentos ahorraría 800 dólares al año en copagos. Eso equivaldría a un ahorro total de 1.100 millones de dólares para todas las personas que cuentan con esa cobertura.

Los ahorros en 10 años podrían sumar alrededor de 20.000 millones de dólares, según un funcionario de la Casa Blanca que pidió el anonimato para hablar sobre la norma antes del anuncio oficial. El funcionario indicó que la norma propuesta no se presentó previamente a grupos hospitalarios antes de su publicación.

En un borrador de política de la norma, el gobierno dio un ejemplo específico de cómo funciona el sistema actual con el medicamento para el cáncer de próstata Lupron Depot. Los hospitales bajo el programa 340B pueden adquirir una dosis por aproximadamente 700 dólares, pero pueden recibir cerca de 4.000 dólares en reembolso de Medicare por administrarla y 1.000 dólares adicionales del copago del paciente.

La norma propuesta recortaría en aproximadamente un 40% ese monto que los hospitales del programa de medicamentos con descuento podrían cobrar a través de los programas de Medicare. Si se aprueba, la norma entraría en vigor al inicio del próximo año.

La administración del presidente Donald Trump intentó promulgar este mismo tipo de norma en 2018, durante su primer mandato, para reducir los pagos de Medicare a los hospitales. Pero la Corte Suprema dictaminó en 2022 que el gobierno no podía ofrecer un plan de reembolso separado para los hospitales 340B.

El presidente firmó una orden ejecutiva en abril de 2025 para evaluar cuánto gastan los hospitales en comprar medicamentos. El resultado de esa evaluación condujo a la norma propuesta, que limitaría el reembolso de Medicare para los hospitales participantes al precio promedio de venta, menos un 33,4%. La razón por la que se recortaría la tasa promedio de reembolso es que los hospitales adquirieron los medicamentos a precios con descuento.

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La periodista de The Associated Press Ali Swenson en Nueva York contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.