Las Spice Girls confirmaron que “la amistad nunca termina” al reunirse este fin de semana para celebrar el cumpleaños de Emma Bunton, en una fiesta íntima donde incluso Victoria Beckham reapareció en público tras la controversia con su hijo Brooklyn, y hasta se dejó ver sonriendo en una de las fotos del evento.

La excantante y ahora diseñadora de moda fue el centro de atención la semana pasada, luego de que su hijo mayor confirmara en Instagram los rumores de una tensa disputa familiar dentro de los Beckham, con publicaciones que generaron revuelo en redes.

Tras mantenerse alejada de la vida pública durante varios días, Victoria asistió el sábado 24 de enero al festejo de su excompañera en el exclusivo Soho Farmhouse, un lugar habitual entre celebridades, cerca de la mansión familiar en los Cotswolds.

En una de las imágenes de la noche, se la ve posando con Emma Bunton (por supuesto, vestida de rosa), Geri Horner y Melanie Chisholm.

La gran ausente fue Melanie Brown (Mel B), quien a lo largo de los años ha tenido diferencias con algunas de sus excompañeras. Ella misma llegó a admitir públicamente que fue expulsada del grupo de WhatsApp que compartían las Spice Girls.

Victoria escribió en el pie de foto: “Feliz cumpleaños al alma más hermosa, @emmaleebunton. Las quiero muchísimo, @gerihalliwellhorner @melaniecmusic xxxxxxx”.

open image in gallery Las intérpretes de ‘Wannabe’ alegraron a sus fans con su esperada reunión ( Instagram )

Las otras Spice Girls también compartieron la foto en sus cuentas de Instagram, mientras que el esposo de Victoria, David Beckham, comentó en la publicación: “¡Qué felicidad! ❤ No quiero ni pensar lo felices que están los fans de las Spice Girls 😍 @spicegirls 😍 @victoriabeckham. Una noche especial celebrando a Emma”.️

Entre los comentarios de seguidores, uno escribió: “Qué bueno verlas juntas apoyándose entre sí”.

Otro bromeó con entusiasmo: “Sin presión, pero… ¡fechas de gira, por favor!”. Y un tercero resumió el sentir colectivo: “¡REUNIÓN 2026 YA!”.

Aunque Mel B aparentemente no asistió a la fiesta, sí publicó un homenaje a Emma Bunton por su cumpleaños la semana pasada. Junto a varias fotos de ambas a lo largo de los años, escribió: “Mi querida ‘BUNTON’, ¡siempre serás la BABY para mí, aunque ahora cumplas 50! ¡Feliz cumpleaños, te quiero muchísimo!”.

La fiesta de cumpleaños de Emma Bunton tuvo lugar mientras los Beckham —y buena parte del público— aún lidiaban con el revuelo causado por las declaraciones de Brooklyn Beckham contra sus padres.

open image in gallery Brooklyn y su esposa, Nicola Peltz ( Getty )

El joven de 26 años lanzó una serie de impactantes stories en Instagram el pasado lunes 19 de enero, donde afirmó: “Mis padres llevan intentando sin cesar arruinar mi relación desde antes de mi boda, y no han parado”.

Brooklyn, quien se casó con Nicola Peltz en una lujosa boda en Florida en 2022, también acusó a Victoria Beckham de haber “cancelado” a última hora el vestido de novia de su esposa y de haber “saboteado” su primer baile como pareja.

Las publicaciones desataron un torbellino en internet. Varios rostros famosos reaccionaron al drama, mientras algunos fans mostraron su apoyo a Victoria descargando y comprando su sencillo de 2001, ‘Not Such An Innocent Girl’.

Aunque la canción no logró entrar al “Top 100” oficial, sí alcanzó el primer lugar en las listas de ventas de sencillos y en la lista oficial de descargas digitales del Reino Unido, lo que le dio a Victoria una pequeña razón para celebrar en medio de la controversia.

Traducción de Leticia Zampedri