Brooklyn Beckham rompe el silencio sobre disputa familiar y arremete contra David y Victoria

Brooklyn Beckham lanzó un sorprendente ataque contra sus padres y afirmó que había sido controlado por una familia que “valora la promoción pública por encima de todo”.

El hijo mayor de David y Victoria Beckham abordó su larga disputa en un comunicado de seis páginas publicado en Instagram el lunes por la noche.

Brooklyn (26) anunció que no deseaba reconciliarse con su familia y que “por primera vez” en su vida “se [estaba defendiendo]”.

El exfotógrafo escribió en la publicación: “Durante toda mi vida, mis padres han controlado los relatos de la prensa sobre nuestra familia. Las publicaciones performativas en las redes sociales, los eventos familiares y las relaciones inauténticas han sido un elemento fijo de la vida en la que nací”.

“Recientemente, he visto con mis propios ojos hasta dónde son capaces de llegar para publicar innumerables mentiras en los medios de comunicación, la mayoría a costa de personas inocentes, para preservar las apariencias. Pero creo que la verdad siempre sale a la luz”, agregó.

Brooklyn, que se casó con la modelo y heredera Nicola Peltz (31) en abril de 2022, también afirmó: “Mis padres llevan intentando sin cesar arruinar mi relación desde antes de mi boda, y no han parado”.

Brooklyn Peltz Beckham, en la foto con su esposa Nicola Peltz Beckham, ha roto su silencio para lanzar un sorprendente ataque contra sus padres David y Victoria Beckham ( Getty )

Los padres de Peltz son el empresario multimillonario Nelson Peltz y la modelo Claudia Heffner.

Brooklyn alegó en su publicación que su madre Victoria había “cancelado la confección del vestido de Nicola en el último momento a pesar de lo emocionada que estaba por lucir su diseño, lo que la [había obligado] a buscar urgentemente un nuevo vestido”.

Brooklyn también confirmó los informes anteriores de que su madre se había apropiado del primer baile en su boda, escribiendo: “Delante de los 500 invitados a nuestra boda, Marc Anthony me llamó al escenario, donde en el programa estaba previsto que tuviera mi baile romántico con mi esposa; pero, en su lugar, me esperaba mi madre para bailar conmigo”.

“Bailó muy inapropiadamente conmigo delante de todo el mundo. Nunca me he sentido más incómodo o humillado en toda mi vida”, continuó.

Añadió que la pareja quería renovar sus votos para poder crear nuevos recuerdos del día de su boda “que [les] aportaran alegría y felicidad, no ansiedad y vergüenza”.

También afirmó: “Mi madre ha invitado repetidamente a mujeres de mi pasado a nuestras vidas de formas que tenían la clara intención de hacernos sentir incómodos a ambos”.

Brooklyn Beckham fotografiado con sus padres David y Victoria en Londres, Reino Unido, en 2019 ( Jeff Spicer/Getty Images )

El pasado mes de mayo, se informó que Brooklyn y Nicola habían “desdeñado” la fiesta del 50° cumpleaños de su padre, David, pero Brooklyn escribió que, de hecho, la pareja había viajado a Londres para el evento, pero “[habían sido] rechazados durante una semana mientras [esperaban en su] habitación de hotel tratando de planificar un tiempo de calidad con él”.

Brooklyn prosiguió: “Rechazó todos nuestros intentos, a menos que fuera en su gran fiesta de cumpleaños con un centenar de invitados y cámaras en cada esquina. Cuando finalmente accedió a verme, fue con la condición de que Nicola no estuviera presente. Fue una bofetada. Más tarde, cuando mi familia viajó a Los Ángeles, se negaron en redondo a verme”.

Asimismo, expresó: “Mi familia valora la promoción pública y los patrocinios por encima de todo. La marca Beckham es lo primero”.

Afirmó que él y su esposa se habían “desvivido durante años por aparecer y apoyar en cada desfile de moda, cada fiesta y cada actividad de prensa” para mostrar que eran “una familia perfecta”. Pero la única vez que mi mujer pidió el apoyo de mi madre para salvar a los perros desplazados durante los incendios de Los Ángeles, mi madre se negó”.

También arremetió contra la “narrativa de que [su] esposa [lo controlaba]”, y aseguró que era “completamente al revés”.

“He estado controlado por mis padres la mayor parte de mi vida”, escribió, y siguió: “Crecí con una ansiedad abrumadora. Por primera vez en mi vida, desde que me alejé de mi familia, esa ansiedad ha desaparecido. Me levanto cada mañana agradecido por la vida que elegí, y he encontrado paz y alivio”.

“Mi esposa y yo no queremos una vida moldeada por la imagen, la prensa o la manipulación. Todo lo que queremos es paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia”, concluyó.

The Independent se puso en contacto con David y Victoria Beckham en busca de comentarios.

Traducción de Sara Pignatiello