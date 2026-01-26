Comediante Andy Dick informa sobre su salud tras rehabilitación por sobredosis

Andy Dick ha compartido que salió de rehabilitación y se trasladó a un centro de sobriedad después de una sobredosis de drogas en diciembre.

Menos de 50 días después de ingresar en el centro de tratamiento de Palm Springs tras sufrir una sobredosis en las calles de Los Ángeles, California, EE. UU., el comediante estadounidense (60) dijo el lunes que se centrará en su recuperación mientras vive en un centro cerca de Beverly Hills.

Dick le dijo al medio TMZ que planeaba llevar su viaje de sobriedad un paso a la vez.

El delincuente sexual convicto ingresó en rehabilitación a principios de diciembre con la ayuda de sus amigos de toda la vida y esposos, Jennifer Giménez —que participó con él en el programa Celebrity Rehab— y Tim Ryan. Según TMZ, la pareja se comprometió a cubrir la totalidad de su estadía en el programa.

Dick ha hablado abiertamente de su lucha contra la adicción a lo largo de los años, y no era la primera vez que ingresaba en un centro de rehabilitación. El comediante dijo a Vice en 2016 que había estado 20 veces en rehabilitación para tratar el abuso de drogas y alcohol.

El cómico Andy Dick, fotografiado en 2012, ha ingresado en un centro de sobriedad tras admitir haber sufrido una sobredosis el mes pasado ( Larry Busacca/Getty Images )

El ingreso más reciente de Dick se produjo días después de que unas impactantes imágenes lo mostraran inconsciente en las calles de Hollywood. El perturbador video mostraba al actor de The Ben Stiller Show, con aspecto flácido y casi canoso, desplomado en una escalera a plena luz del día mientras los curiosos intentaban despertarlo.

Finalmente, los transeúntes administraron Narcan —un fármaco de acción rápida utilizado para revertir las sobredosis de opiáceos— mientras los paramédicos acudían al lugar. A pesar de que los socorristas le ofrecieron ayuda médica, Dick se habría negado a ser trasladado al hospital.

En los días siguientes a la angustiante escena, Dick hizo una entrevista con TMZ en la que insistió, rodeado de amigos preocupados, en que no iría a rehabilitación. Durante la entrevista, admitió que había sufrido una sobredosis de crack tras conocer a un hombre “que estaba pasando por una situación de m****a” y que le había ofrecido la droga en un papel de aluminio.

Más tarde declaró al medio que había cambiado de opinión y había decidido buscar tratamiento, atribuyendo a Gimenez y Ryan el mérito de haberle “salvado” la vida.

Dick saltó a la fama haciendo comedia de improvisación y actuaciones como monologuista antes de conseguir trabajos en programas de televisión como NewsRadio y Less Than Perfect. También apareció brevemente en dos series fallidas de MTV: la serie de sketches cómicos The Andy Dick Show, y un programa de telerrealidad llamado The Assistant.

Si tú o alguien queconoces sufre de adicción a las drogas, puedes buscar ayuda confidencial y apoyo 24-7 de Frank, llamando al 0300 123 6600, enviando un mensaje de texto 82111, enviando un correo electrónico o visitando su sitio web aquí.

En EE. UU., si una persona sufre de adicción a las drogas o conoce a alguien que se encuentra en esa situación, puede contactarse por teléfono con la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias al 1-800-662-HELP.