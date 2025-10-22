Victoria Beckham comenta sutilmente sobre los rumores de que David Beckham tuvo una aventura

Victoria Beckham ha comentado sobre el escándalo de infidelidad de su esposo, David Beckham.

En 2004, la pareja se encontró en el centro de uno de los mayores escándalos de celebridades después de que su antigua asistente personal, Rebecca Loos, afirmara que había tenido una aventura con David. Sin embargo, la estrella del fútbol negó rápida y vehementemente haber tenido el affaire, calificando las acusaciones de Loos de “ridículas”.

Ahora, durante el episodio del miércoles del pódcast de Alex Cooper, Call Her Daddy, la diseñadora de moda (51) habló sobre cómo ella y su marido han seguido acaparando titulares a lo largo de sus 26 años de matrimonio.

“En algunos momentos de tu carrera se ha especulado sobre tu matrimonio, y sé que el documental de David [Beckham] hablaba de eso”, dijo Cooper, refiriéndose al documental de 2023 de David para Netflix, en el que hablaba de las acusaciones de amorío de Loos. Agregó: “¿Puedes explicarme, por ti y por David, cómo manejaste todo eso, y cuándo ocurrió?”.

La ex Spice Girl respondió inmediatamente que a ella y a David les habían echado “muchas cosas encima”.

open image in gallery Victoria Beckham dice que a ella y a su marido les han echado “muchas cosas encima” tras los rumores de la aventura ( Getty Images )

“Estábamos hablando de eso porque hace poco celebramos nuestro 26° aniversario de boda —y, por cierto, la gente decía que no duraríamos todo este tiempo”, dijo, y continuó: “Siempre hemos estado ahí, juntos, y hemos superado el maldito temporal”.

Durante una entrevista con News of the World en 2004, Loos, entonces de 26 años y antigua empleada de la empresa que representaba a David, SFX, afirmó que había mantenido una relación de cuatro meses con el futbolista.

Aunque David negó las acusaciones, Loos dijo en una entrevista posterior que estaría dispuesta a acudir a los tribunales para defender sus afirmaciones. En una entrevista con Sky TV, dijo que no tenía motivos para mentir y que podía demostrar que la aventura tuvo lugar.

Las secuelas de las afirmaciones de Loos se exploran en el último episodio del documental de 2023 de David en Netflix, Beckham, donde la pareja explicó cómo les habían afectado las acusaciones y el consiguiente frenesí mediático.

“Era la primera vez que Victoria y yo nos veíamos sometidos a ese tipo de presión en nuestro matrimonio”, dijo David en el documental, después de que un montaje de video mostrara cientos de titulares de primera plana sobre las acusaciones.

“Ni siquiera puedo empezar a decirte lo difícil que fue, y cómo me afectó”, añadió Victoria en una entrevista aparte sobre el escándalo.

open image in gallery Victoria y David Beckham abordaron el supuesto affaire en el documental de Netflix de 2023, 'Beckham' ( Gareth Cattermole/Getty Images )

A la pregunta del actor y entrevistador Fisher Stevens de si fue el momento más difícil de su matrimonio, ella respondió: “Definitivamente. Fue la época más difícil para nosotros porque sentíamos que el mundo nos atacaba”, expresó. Agregó: “Y la cuestión es que también estábamos el uno en contra del otro, para ser completamente honesta”.

Durante una entrevista con Elle a principios de este mes, Victoria también reconoció lo mucho que ella y su esposo han crecido juntos a lo largo de las dos últimas décadas.

“Muy a menudo, en las relaciones, uno le dice al otro: 'Has cambiado' ¡Pues claro, la gente cambia! Eres una persona diferente cuando tienes 20 años que cuando tienes 50”, expresó, y prosiguió: “[David] creyó en mí cuando mucha gente no lo hizo. Invirtió en mí. A veces he sido un hazmerreír, la gente no se tomaba en serio mi negocio, pero él siempre creyó en mí”.

Victoria y David se casaron en 1999 y tuvieron cuatro hijos: Brooklyn (26), Romeo (23), Cruz (20), y Harper (14).

Traducción de Sara Pignatiello