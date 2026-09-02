España establece un nuevo récord turístico con 58,1 millones de visitantes hasta julio

España ha batido récords turísticos con casi 60 millones de llegadas internacionales hasta julio de este año.

Según las cifras de Frontur, una encuesta estadística mensual del INE (Instituto Nacional de Estadística de España), el país registró más de 58,1 millones de llegadas en los primeros siete meses de 2026, lo que supone un aumento del 4,6 % interanual.

Los viajeros procedentes del Reino Unido representaron 11,5 millones de personas, seguidos de casi 7,2 millones de llegadas procedentes de Francia y 6,9 millones de Alemania.

El INE añadió que el país había recibido 11,5 millones de turistas internacionales solo en julio, lo que supone un aumento del 4,6 % con respecto a las llegadas de 2025.

Las Islas Baleares fueron el principal destino turístico en julio (22,3%), seguidas de Cataluña (20,6%) y Andalucía (14,6%).

La estancia más habitual entre los turistas fue de siete noches, mientras que el número de visitantes de un solo día disminuyó en un 3,6 %.

Según el INE, casi 3,1 millones de personas viajaron en julio como parte de un paquete turístico.

Asimismo, una nueva investigación arrojó que España podría superar a Francia como el país más visitado del mundo para el año 2040.

Según un estudio conjunto de Deloitte y Google, España, con una estimación de 110 millones de llegadas de turistas en 2040, podría ocupar el primer puesto en cuanto a visitantes anuales.

Francia, actualmente la nación más visitada del mundo con 102 millones de visitantes internacionales anuales registrados en 2025, proyecta recibir 105 millones de visitantes en 2040.

España recibió el año pasado la cifra récord de 96,8 millones de turistas internacionales, de acuerdo con el INE.

Las empresas responsables del análisis afirman que la investigación “ayudará a los operadores y distribuidores de viajes a anticipar y adaptarse a las tendencias futuras”.

Traducción de Sara Pignatiello