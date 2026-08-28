Esta mañana, la Luna adquirió brevemente un color rojo intenso y misterioso cuando la Tierra bloqueó la luz del Sol en un eclipse lunar.

Aproximadamente el 96 % de la superficie lunar quedó oculta, lo que dio lugar a un eclipse parcial excepcional.

Casi mil millones de personas en América del Norte, Central y del Sur tuvieron una vista completa. A nivel mundial, más de tres mil millones de personas —el 44 % de la población mundial— pudieron ver al menos una parte del evento.

open image in gallery El viernes 28 de agosto de 2026 se podrá observar un eclipse lunar parcial en Cleveland ( AP )

Constituyó el segundo acto de un espectáculo celestial, dos semanas después de que un eclipse solar total recorrió Groenlandia, Islandia y España.

open image in gallery Se observa un eclipse lunar a través de las nubes, detrás del Monumento a Washington ( AP )

Los eclipses ocurren en pares porque el Sol, la Luna y la Tierra se alinean con la precisión suficiente para que uno oculte al otro. La Luna es 400 veces más pequeña que el Sol y está 400 veces más cerca de la Tierra, lo que hace que parezcan idénticos en tamaño: una rara coincidencia cósmica.

open image in gallery Un niño observa la luna a través de un telescopio durante un eclipse lunar en Caracas, Venezuela ( AP )

Al desarrollarse de forma más gradual, el eclipse lunar llegó a un público mucho más amplio que el eclipse solar en Europa. Miles de millones de personas en América, Europa, África y Oriente Medio pudieron observarlo, siempre que el cielo permaneciera despejado.

open image in gallery La luna se pone detrás del Coliseo durante un eclipse lunar parcial en Roma, el viernes 28 de agosto de 2026 ( AP )

La Tierra se alineó entre el Sol y la Luna durante el evento y proyectó una sombra rojiza-anaranjada sobre nuestro planeta vecino. Dado que la alineación fue parcial y no perfecta, no se produjo una luna llena de sangre. La fase parcial duró más de tres horas, mientras que el eclipse completo se extendió durante cinco horas y media.

open image in gallery Una pareja se abraza mientras sale la luna llena, unas horas antes de un eclipse lunar, en el mirador de Santa Luzia, en Lisboa ( AP )

La luna se ocultó durante el eclipse para los observadores en Europa, África y Oriente Medio, lo que dificultó la observación. Al salir sobre Hawái, provocó que el eclipse comenzara más tarde en el Pacífico oriental y en las regiones noroccidentales de Estados Unidos y Canadá.

open image in gallery Un avión sobrevuela un eclipse lunar parcial en Los Ángeles ( AP )

Este fue el segundo eclipse lunar del año y el cuarto en total, tras un eclipse lunar total que se pudo observar en América, Australia y el este de Asia en marzo.

open image in gallery La luna llena sale por detrás del ayuntamiento, en el centro de Kansas City (Misuri), antes de un eclipse lunar ( AP )

El próximo eclipse lunar total no ocurrirá hasta la víspera de Año Nuevo de 2028, lo que sitúa a Asia y Australia en una posición privilegiada. Los observadores del cielo en América del Norte y del Sur tendrán que esperar hasta 2029 para presenciar su próximo eclipse lunar total.

Traducción de Olivia Gorsin

open image in gallery La luna sale detrás de una estatua de Spider-Man en El Alto, Bolivia ( AP )

open image in gallery Se observa un eclipse lunar parcial en Los Ángeles ( AP )