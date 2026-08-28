El eclipse lunar de la Luna de Sangre fue capturado en fotografías impresionantes
Los aficionados a la astronomía de toda América del Norte y del Sur disfrutaron de la mejor vista del espectáculo celestial
Esta mañana, la Luna adquirió brevemente un color rojo intenso y misterioso cuando la Tierra bloqueó la luz del Sol en un eclipse lunar.
Aproximadamente el 96 % de la superficie lunar quedó oculta, lo que dio lugar a un eclipse parcial excepcional.
Casi mil millones de personas en América del Norte, Central y del Sur tuvieron una vista completa. A nivel mundial, más de tres mil millones de personas —el 44 % de la población mundial— pudieron ver al menos una parte del evento.
Constituyó el segundo acto de un espectáculo celestial, dos semanas después de que un eclipse solar total recorrió Groenlandia, Islandia y España.
Los eclipses ocurren en pares porque el Sol, la Luna y la Tierra se alinean con la precisión suficiente para que uno oculte al otro. La Luna es 400 veces más pequeña que el Sol y está 400 veces más cerca de la Tierra, lo que hace que parezcan idénticos en tamaño: una rara coincidencia cósmica.
Al desarrollarse de forma más gradual, el eclipse lunar llegó a un público mucho más amplio que el eclipse solar en Europa. Miles de millones de personas en América, Europa, África y Oriente Medio pudieron observarlo, siempre que el cielo permaneciera despejado.
La Tierra se alineó entre el Sol y la Luna durante el evento y proyectó una sombra rojiza-anaranjada sobre nuestro planeta vecino. Dado que la alineación fue parcial y no perfecta, no se produjo una luna llena de sangre. La fase parcial duró más de tres horas, mientras que el eclipse completo se extendió durante cinco horas y media.
La luna se ocultó durante el eclipse para los observadores en Europa, África y Oriente Medio, lo que dificultó la observación. Al salir sobre Hawái, provocó que el eclipse comenzara más tarde en el Pacífico oriental y en las regiones noroccidentales de Estados Unidos y Canadá.
Este fue el segundo eclipse lunar del año y el cuarto en total, tras un eclipse lunar total que se pudo observar en América, Australia y el este de Asia en marzo.
El próximo eclipse lunar total no ocurrirá hasta la víspera de Año Nuevo de 2028, lo que sitúa a Asia y Australia en una posición privilegiada. Los observadores del cielo en América del Norte y del Sur tendrán que esperar hasta 2029 para presenciar su próximo eclipse lunar total.
Traducción de Olivia Gorsin
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