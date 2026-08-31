La Met Gala ha tomado la medida sin precedentes de cancelar su temática para 2027 tras la retirada de su homenajeado, el influyente diseñador de moda John Galliano.

A principios de este mes, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met) anunció que la exposición de primavera del Instituto de la Vestimenta del Met del próximo año se titularía “John Galliano: Horizontes”, en reconocimiento a la obra del diseñador británico, considerado uno de los creadores de tendencias más influyentes —y controvertidos— de las últimas cuatro décadas. La exposición, de nueve meses de duración, habría comenzado con la gala de alfombra roja, una de las noches más importantes del calendario de la moda.

La decisión resultó instantáneamente controvertida, ya que Galliano fue exiliado temporalmente de la industria tras ser condenado por un delito de odio antisemita por un tribunal francés en 2011.

En un comunicado difundido el lunes, Galliano anunció que había renunciado a recibir el homenaje.

“Tras mucha reflexión y conversaciones con el Met y todos los implicados, he decidido, con gran pesar, que lo mejor es que la exposición no se celebre en este momento”, dijo.

open image in gallery Anna Wintour, presidenta de la Met Gala, ha apoyado al diseñador de moda John Galliano desde el inicio de su carrera ( Getty Images )

“Sigo asumiendo toda la responsabilidad por el dolor causado por mis palabras en el pasado, en particular por el daño que causé a las comunidades judía y asiática, y lo lamento profundamente”, continuó.

“No quiero que el debate en torno a mí ponga al Met en una situación difícil ni desvíe la atención del extraordinario trabajo del Instituto de la Vestimenta”, escribió, y siguió: “También reconozco y respeto que una exposición en honor a mi obra resultaría dolorosa para algunos”.

Su decisión se produjo después de que varios donantes del Met expresaran su oposición al tema y a la exposición que lo acompañaba.

Según informa el diario The New York Times, la dimisión de Galliano se produjo horas antes de que miembros clave del consejo de administración del Met tuvieran previsto debatir el futuro de la exposición tras las nuevas críticas recibidas.

Julie Menin, presidenta del Consejo Municipal de Nueva York, envió una carta a la dirección del Met la semana pasada, convirtiéndose en la primera política local en oponerse a la exposición de Galliano prevista.

En una entrevista publicada durante el fin de semana, la funcionaria demócrata calificó el programa, posteriormente cancelado, como “un duro golpe para la comunidad judía de nuestra ciudad, que ya está conmocionada”.

open image in gallery John Galliano (en la foto, en una tienda de Dior en Shanghái en 2010) fue apartado temporalmente del mundo de la moda después de que salieran a la luz sus comentarios antisemitas de 2011 ( AFP/Getty )

Galliano se convirtió en una figura controvertida en el mundo de la moda en 2011 cuando salieron a la luz sus comentarios racistas, incluido un video grabado en un restaurante de París, Francia, en el que profería insultos antisemitas contra otros clientes.

El diseñador fue declarado culpable de proferir insultos públicos por motivos raciales y religiosos en dos incidentes ocurridos en París y se enfrentó a una multa equivalente a 8.500 dólares. Posteriormente, perdió su prestigioso puesto como director creativo de Dior tras 14 años en el cargo.

Durante su juicio, Galliano declaró que no recordaba uno de sus arrebatos en un café de París debido a una triple adicción a las pastillas para dormir, el Valium y el alcohol.

“Tengo una adicción. Actualmente estoy recibiendo tratamiento”, declaró ante el tribunal en aquel momento.

El diseñador, ahora de 65 años, comenzó su carrera en Givenchy en 1995 antes de convertirse en director creativo de Dior en 1997, cargo que ocupó hasta 2011 y durante el cual se hizo conocido por sus diseños románticos y antiminimalistas. Sus creaciones se convirtieron en algunas de las más codiciadas en la alfombra roja, y diseñó el vestido de la princesa Diana para la Gala del Met, un vestido lencero de Dior con encaje que ella lució en el evento en 1996.

En 2014, tres años después de que salieran a la luz sus comentarios antisemitas, fue nombrado director creativo de la casa de moda parisina Maison Margiela. Permaneció en ese cargo hasta 2024.

Hoy en día, sus diseños siguen presentes en prácticamente todas las alfombras rojas. Stevie Nicks lució un diseño exclusivo de Galliano para Zara en la Met Gala de 2026. Para la edición de 2024, Zendaya llevó un diseño exclusivo de Galliano para Margiela, inspirado en su colección de Dior de 1996.

Un documental de Kevin Macdonald de 2024 exploró la redención del diseñador mientras pasaba un tiempo en rehabilitación por adicción al alcohol y se reunía con destacados líderes judíos para buscar el perdón.

En declaraciones sobre las imágenes y los dos ataques mostrados en el documental, Galliano, nacido en el territorio británico de Gibraltar, expresó: “Lo que dije fue algo repugnante, algo asqueroso. Fue simplemente horrible”.

open image in gallery John Galliano, que aparece aquí en el escenario de la pasarela de Dior en enero de 2010, perdió su puesto en la casa de moda tras salir a la luz sus comentarios antisemitas ( Getty Images )

open image in gallery Stevie Nicks asistió a la Gala del Met de este año con un look a medida diseñado por John Galliano para Zara ( Getty )

Reflexionando sobre los acontecimientos, el diseñador añadió: “Puedo decir que no soy racista, pero cada día uno aprende que todos lo somos un poco. Pero solo necesitamos desaprenderlo y aceptar a los inmigrantes. Yo fui uno de ellos”.

El periódico británico The Guardian informó que originalmente se había planeado una exposición de Galliano en el Met para 2024, pero se pospuso después de que algunos miembros de la junta expresaran sus preocupaciones.

Anna Wintour, presidenta de la Met Gala y antigua editora en jefe de Vogue, había declarado previamente en un comunicado que la exposición no eludiría “ninguno de los aspectos oscuros del pasado de John” y que tendría en cuenta “toda la trayectoria” de su carrera.

El evento habría celebrado la obra de Galliano, y se esperaba que muchas celebridades lucieran sus diseños de archivo o interpretaciones de sus looks más famosos.

Galliano habría sido tan solo el tercer diseñador vivo en ser objeto de la exposición, después de Yves Saint Laurent en 1983 y Rei Kawakubo de Comme des Garçons en 2017.

Wintour declaró en un comunicado emitido el lunes: “La decisión de John de que la exposición dedicada a su obra no se celebre en este momento es muy valiente y refleja la gran persona que es. Creo que es la decisión correcta, y tanto él como el museo cuentan con todo mi apoyo”.

Andrew Bolton, curador a cargo del Instituto de Vestimenta, dijo que reconocía el “dolor y la preocupación que [había] causado esta exposición”.

“Tras un amplio debate, respaldo la decisión de no seguir adelante. Sigo profundamente agradecido a mis colegas, asesores, prestamistas, colaboradores y líderes comunitarios que aportaron sus conocimientos, confianza y perspectivas al proyecto”, añadió.

Traducción de Sara Pignatiello