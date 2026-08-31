3 de cada 5 millennials admiten que su imagen financiera no refleja la realidad

Tres de cada cinco millennials admiten que la imagen financiera que proyectan no refleja su realidad económica.

Una encuesta realizada por Chime y Talker Research de 2.000 millennials, 500 miembros de la generación X y 500 baby boomers encontró que el 61 % de los millennials reconoce que existe una brecha entre cómo quiere ser percibido y cómo le va realmente en lo financiero.

Sin embargo, la disparidad parece tener más que ver con expectativas desactualizadas que con un intento genuino de ocultar su situación económica.

Uno de cada tres millennials (31 %) se identifica con su trabajo, más que la generación X (24 %) y los baby boomers (16 %).

La mayoría (67 %) ha hecho sacrificios financieros a cambio de más flexibilidad, priorizando experiencias sobre ahorros tradicionales (19 %), tener un segundo ingreso (19 %) o alquilar en vez de comprar vivienda (16 %).

El 49 % de los millennials dicen estar mejor económicamente que hace cinco años, un porcentaje mayor que el de las generaciones anteriores. Además, el 82 % usa al menos una herramienta para manejar su dinero, frente al 63 % de la generación X y el 64 % de los baby boomers.

Los millennials también están redefiniendo lo que consideran una prioridad. El 69 % ha hecho un sacrificio financiero para pagar un viaje o una experiencia, casi el doble que los baby boomers (39 %).

Y el 84 % tuvo un cambio de mentalidad financiera en sus 30 años, ya sea al medir su progreso según sus propias metas (20 %) o al hacer las paces con su situación actual (18 %).

“La verdad es que a los millennials se les ha medido con un manual financiero escrito para una economía completamente distinta”, dijo Brittney Castro, planificadora financiera certificada de Chime.

“Esta generación no está atrasada: se enseñó a sí misma a manejar el seguro médico, administra su dinero con más herramientas que cualquier generación anterior, y más de la mitad dice estar mejor que hace cinco años”.