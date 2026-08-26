Multan a dos pastores por predicar a todo volumen en un vuelo y decir a pasajeros que iban a “ir al infierno”

Dos pastores en Corea del Sur han sido multados con 722 dólares cada uno por interrumpir un vuelo al predicar a los pasajeros a pesar de las repetidas advertencias de la tripulación de cabina.

Los pastores, ambos de unos 60 años, volaban de la isla de Jeju a la ciudad de Gimpo el 12 de marzo cuando comenzaron a predicar, de pie en el pasillo y protagonizando altercados con los pasajeros que protestaban por las molestias que estaban causando.

“¡Irán al infierno si no creen en Jesús!”, gritó uno de ellos a los pasajeros mientras la tripulación intentaba detenerlo y obligarlo a sentarse. El otro pastor se unió a él, gritando “¡Aleluya, irán al infierno!” mientras caminaba de un lado a otro del pasillo.

Cuando un tripulante se acercó a los pastores para hacerles una advertencia, uno de ellos le gritó: “¡No intentes darme lecciones!”.

El 18 de agosto, tras un juicio, el Tribunal del Distrito Sur de Seúl condenó a los pastores por violar la Ley de Seguridad Aérea del país a raíz de un incidente ocurrido a bordo de un vuelo. “Con base en las pruebas recabadas legalmente, se ha demostrado tanto la conducta perturbadora de los acusados como su intención de provocarla”, dictaminó el tribunal.

Según se informó al tribunal, el incidente duró 13 minutos, durante los cuales los pastores ignoraron las repetidas objeciones y advertencias de los miembros de la tripulación y los pasajeros.

Los pastores rechazaron las acusaciones, alegando que su conducta no se ajustaba a la definición legal de “perturbación” y que nunca habían tenido la intención de provocar un escándalo.

Según la Ley de Seguridad Aérea de Corea del Sur, los pasajeros conflictivos pueden ser inmovilizados con pistolas paralizantes y cuerdas, y se puede abrir una investigación contra ellos al aterrizar.

La Organización de Aviación Civil Internacional de la ONU define a un pasajero conflictivo como aquel “que no respeta las normas de conducta en un aeropuerto o a bordo de una aeronave, ni sigue las instrucciones del personal del aeropuerto o de los miembros de la tripulación y, por lo tanto, perturba el buen orden y la disciplina en un aeropuerto o a bordo de la aeronave".

Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, en lo que va de 2026 más de 140 aerolíneas en todo el mundo han registrado 93.107 incidentes de comportamiento indisciplinado.

Traducción de Sara Pignatiello