Un pueblo español enfrenta llamas de hasta 20 metros durante un gran incendio forestal en una zona turística

Un incendio forestal de gran magnitud arrasó una popular zona turística del sur de España y obligó a decenas de residentes a abandonar sus hogares.

El fuego comenzó en Los Garres, en la región de Murcia, y hasta el cierre del miércoles ya había consumido 177 hectáreas, según informaron las autoridades. Ante el avance de las llamas, alrededor de 100 personas fueron evacuadas.

Para contener el incendio, cientos de efectivos de emergencia, incluidos militares, aeronaves y bomberos, participaron en un amplio operativo desplegado contrarreloj.

De acuerdo con un centro regional de coordinación de emergencias, al menos una persona recibió atención médica por quemaduras.

Según el diario español Sur, un frente de fuego de unos 300 metros de altura cubría las zonas más elevadas de la región, mientras vecinos de la zona aseguraron haber visto llamas de hasta 20 metros de altura.

Pese a la magnitud del incendio, las autoridades intentaron tranquilizar a la población y aseguraron que, por el momento, no existía riesgo para las personas ni para sus viviendas.

open image in gallery Incendio forestal cerca de un pueblo en Murcia, España ( 112 Region de Murcia )

Las personas evacuadas ya pudieron regresar a sus viviendas, ya que el incendio quedó bajo control desde el jueves.

La alerta se activó alrededor de las 3 de la tarde del martes, después de que los servicios de emergencia recibieran más de 200 llamadas que advertían sobre el peligro en las inmediaciones de Cresta del Gallo, una zona muy popular entre senderistas.

Tras conocerse la magnitud del incendio, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, escribió el martes: “Seguimos con preocupación la evolución del incendio en el municipio de Murcia, que ha provocado la evacuación de varias viviendas”.

open image in gallery Los servicios de emergencia combatieron las llamas para controlar el incendio ( 112 Region de Murcia )

“El gobierno está movilizando todos los recursos solicitados, incluidos equipos de respuesta rápida y apoyo aéreo, para ayudar a controlar el incendio”.

El miércoles, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, confirmó que el incendio ya estaba “estabilizado”, aunque cerca de 150 personas continuaban desplegadas en la zona.

open image in gallery El incendio quedó contenido este jueves ( 112 Region de Murcia )

“El incendio de Los Garres ya está controlado”, escribió en una publicación en X. “Quiero reiterar mi agradecimiento a todo el personal que participó en las labores de extinción. Un equipo de 150 personas permanece en la zona para asegurar el perímetro y evitar posibles rebrotes”.

Las imágenes captadas tras el incendio muestran extensas áreas reducidas a cenizas. Las tomas aéreas revelan cientos de árboles ennegrecidos, mientras columnas de humo todavía se elevan desde las laderas de las colinas.

open image in gallery Tomas aéreas revelan grandes extensiones de bosque arrasado por el fuego ( 112 Region de Murcia )

Un residente de la zona contó entonces al diario Sur: “Todo el cielo está gris. Desde aquí se puede ver el humo y el incendio todavía sigue activo”.

Otra persona explicó que las lluvias torrenciales registradas en la región y en otras partes de España hicieron que la vegetación creciera con fuerza, pero aseguró que muchas áreas no recibieron mantenimiento ni limpieza adecuados. También señaló que algunas zonas residenciales estuvieron cerca de verse alcanzadas por las llamas.

Murcia recibe cada año a un gran número de turistas y sigue siendo uno de los destinos más populares entre los visitantes internacionales.

Traducción de Leticia Zampedri