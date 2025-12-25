Las 12 tradiciones de Navidad más extrañas y fascinantes que se celebran en distintos rincones del mundo

La Navidad, en su esencia, es una temporada cargada de costumbres que, al mirarlas con atención, pueden resultar bastante peculiares. Desde llevar árboles de hoja perenne al interior de las casas y decorarlos con esferas de colores, hasta la presencia —no exenta de polémica— de las coles de Bruselas en la mesa festiva.

En el Reino Unido, las celebraciones suelen apegarse a rituales bien establecidos. Sin embargo, estas tradiciones pueden parecer moderadas si se las compara con las que se practican en otras partes del mundo.

Mientras los británicos debaten cuándo es el mejor momento para decorar o consideran reemplazar el pavo por carne de res, en otros países se adoptan prácticas mucho más inusuales.

En distintos rincones del planeta, las fiestas incluyen desde lanzar zapatos y esconder artículos de limpieza, hasta adornar árboles con elaboradas telarañas o incluso con cabras vivas. Algunos, incluso, optan por celebrar la Navidad con una comida en KFC.

Estas tradiciones diversas, con orígenes que se remontan a siglos atrás o que surgieron hace apenas unas décadas, forman parte integral de las celebraciones en todo el mundo. Desde Cataluña hasta Caracas, se integran al espíritu festivo y reflejan la variedad cultural con la que se vive la Navidad.

Para celebrar estas excentricidades navideñas, reunimos 12 de las costumbres más inusuales que se practican en distintas partes del mundo.

Alemania y Austria: el Krampus

open image in gallery Celebrantes participan en la Krampusnacht en Bad Tölz, Alemania ( Getty Images )

En el folclore alpino austrobávaro, el Krampus es el inquietante acompañante de Papá Noel: una criatura demoníaca encargada de castigar a los niños que se portan mal durante la temporada navideña. La figura mítica se describe como un ser peludo, con pezuñas y grandes cuernos. Cada 5 de diciembre, numerosas ciudades de Alemania y Austria celebran el Krampusnacht, un festival que suele incluir desfiles en los que cientos de personas se disfrazan de Krampus y recorren las calles en escenas tan festivas como inquietantes.

Cataluña: troncos que defecan

open image in gallery Las tradicionales figuras del “caganer” están presentes en los mercados de Navidad de toda Cataluña ( Getty Images )

En Cataluña existen varias tradiciones llamativas. Una de las más conocidas es el caga tió, o “tronco que defeca”. Durante las dos semanas previas a la Navidad, se crea una figura sonriente a partir de un pequeño tronco y se la coloca sobre la mesa del comedor. Cada día se la “alimenta” con frutas, frutos secos y dulces. En Nochebuena, el tronco es golpeado con palos y “expulsa” los regalos. Otra costumbre catalana con el mismo tono escatológico es el caganer, una pequeña figura en actitud de defecar que aparece de forma tradicional en los pesebres. En los últimos años, los caganers que se venden en tiendas y mercados navideños de la región adoptaron la forma de todo tipo de celebridades, desde Donald Trump hasta futbolistas rivales poco queridos.

Caracas: patinar hasta la iglesia

En Caracas, la capital de Venezuela, los festejos incluyen una tradición singular. Durante el período navideño, los fieles se trasladan a las misas de la madrugada en patines. Además, entre el 16 de diciembre y la Nochebuena, varias calles se cierran especialmente por las mañanas para facilitar el desplazamiento de quienes patinan rumbo a la iglesia.

Japón: pollo frito

open image in gallery En Navidad, los pedidos de KFC se agotan con más de un mes de antelación ( Getty Images )

La Navidad no es un feriado nacional en Japón, pero eso no impide que muchas personas celebren la fecha. Papá Noel, conocido como Santa Kurohsu, es presentado como una figura con ojos en la nuca, capaz de vigilar a los niños que se portan mal. Por su parte, el pastel navideño japonés suele llevar bizcochuelo, crema batida y frutillas. Además, en una particular versión de la comida festiva, muchas personas acuden a locales de KFC el día de Navidad o en fechas cercanas. Según se informa, la semana previa al 25 de diciembre es la más rentable del año para la cadena en Japón.

Portugal: recordar a los muertos

En Portugal, la Navidad también es un momento de recogimiento y memoria. En Nochebuena —y en algunos casos en la mañana de Navidad—, las familias colocan lugares adicionales en la mesa para los familiares fallecidos. Esta práctica, conocida como consoda, se asocia con la buena fortuna para el hogar y la comida suele incluir bacalao salado, papas y una variedad de postres regionales.

República Checa: lanzar zapatos

Durante la Navidad, en la República Checa, algunas mujeres recurren a una curiosa tradición para anticipar cómo será su vida amorosa en el año siguiente. Las mujeres solteras se colocan de espaldas a la puerta de entrada de sus casas y lanzan un zapato por encima del hombro. Si el calzado cae con la punta orientada hacia la puerta, se interpreta como una señal de que podría haber una boda en los próximos doce meses.

Noruega: esconder las escobas

En Noruega, existe la creencia de que la Nochebuena coincide con la llegada de brujas y espíritus malignos. Por ese motivo, antes de irse a dormir, las familias esconden escobas y trapeadores para evitar que estas entidades los utilicen.

Ucrania: telarañas en el árbol

open image in gallery Ucrania oficializó en 2023 el cambio de la fecha de la Navidad, que pasó del 7 de enero al 25 de diciembre ( Getty Images/iStockphoto )

En Ucrania, los árboles de Navidad se decoran de forma tradicional con una araña y una telaraña falsas. La costumbre, asociada con la buena suerte, tiene su origen en un antiguo relato popular sobre una mujer pobre que no podía permitirse adornar su árbol. Según la historia, al despertar la mañana de Navidad, la mujer encontró que una araña había cubierto el árbol con una telaraña brillante.

Groenlandia: piel de ballena para la cena

open image in gallery Un cuenco de mattak, un plato tradicional elaborado con piel y grasa de ballena ( Getty Images/iStockphoto )

Si las coles de Bruselas te parecen difíciles, las tradiciones navideñas de Groenlandia llevan el desafío a otro nivel. Uno de los platos típicos es el mattak, que consiste en piel de ballena cruda con grasa. Otra especialidad es el kiviak, un ave marina pequeña que se envuelve en piel de foca, se entierra durante varios meses y se consume una vez que el contenido se fermenta.

India: árboles de mango

Aunque solo alrededor del 2,3 % de la población de India es cristiana, eso representa a unas 25 millones de personas. La Navidad se celebra con misa de medianoche y entrega de regalos. Sin embargo, ante la falta de abetos o pinos, la tradición local reemplaza los árboles típicos por bananos y mangos, que se decoran especialmente para la ocasión.

Escandinavia: las cabras de Yule

open image in gallery La ciudad de Gävle alberga una enorme cabra de Navidad, la más grande de Escandinavia ( Getty Images )

Un símbolo tradicional de la Navidad escandinava, la cabra de Yule era considerada un espíritu que aparecía antes de la temporada festiva para asegurarse de que las celebraciones se realizaran de manera adecuada. Con el paso de los siglos, la figura pasó a cumplir el rol de portadora de regalos, hasta que finalmente fue reemplazada por Papá Noel. En la actualidad, pequeñas cabras hechas de paja son adornos habituales en los árboles de Navidad en toda la región.

Eslovaquia: lanzar el pudín

En Eslovaquia, una tradición de la cena navideña indica que el miembro de mayor edad de la familia debe lanzar parte del pudín contra el techo. El postre suele prepararse con leche, pan, semillas de amapola y algún ingrediente dulce. Según la creencia, la cantidad de pudín que queda adherida al techo determina la buena suerte que recibirá la familia durante el año siguiente.

Traducción de Leticia Zampedri