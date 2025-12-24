Pasajeros de easyJet afirman que la persona mayor que murió en pleno vuelo “parecía muerta” al abordar

Un vuelo de easyJet con destino a Londres sufrió un retraso de más de 11 horas tras la muerte de una pasajera de edad avanzada el jueves.

La mujer, de 89 años, viajaba en el vuelo EZY8070 de Málaga, España, a Londres Gatwick cuando “requirió asistencia médica” a bordo.

Un portavoz de la Guardia Civil de Málaga confirmó que los agentes habían atendido a una anciana británica que falleció poco después de las 11 de la mañana del 18 de diciembre.

Varios compañeros de vuelo afirmaron en las redes sociales que la mujer “ya estaba muerta” cuando subió al avión Airbus A319 en silla de ruedas.

Sin embargo, según easyJet, después de embarcar en el vuelo, la clienta necesitó asistencia médica y “lamentablemente falleció”.

La aerolínea añadió que la mujer volaba al cuidado de dos profesionales médicos con certificado de “apta para volar”.

La pasajera Petra Boddington dijo a The Sun: “Cualquiera con ojos podía ver que no estaba en condiciones de volar y no solo lo pensé yo, sino todos los demás a los que pasó por delante. La gente sentada delante de mí incluso dijo que había visto a las personas que estaban con ella sosteniéndole la cabeza. Todos pensamos que parecía muerta”.

Según testigos, el avión había comenzado a rodar hacia la pista cuando la tripulación de cabina fue alertada de la muerte de la pasajera y regresó a la puerta de embarque.

El vuelo de Gatwick tenía prevista su salida del aeropuerto de Málaga a las 11:15 horas.

El vuelo EZY8070 partió del destino turístico español a las 10:30 p. m., con 11 horas y 15 minutos de retraso, tras el incidente.

Un portavoz de easyJet declaró: “Nuestros pensamientos están con la familia y los amigos de la clienta tristemente fallecida, y estamos ofreciendo apoyo y asistencia en estos momentos difíciles. Se le permitió volar porque tenía un certificado médico de ‘aptitud para volar’ y estaba siendo asistida por personal médico durante su viaje”.

“Después de embarcar, la clienta necesitó asistencia médica y lamentablemente falleció. El bienestar de nuestros pasajeros y tripulación es siempre la máxima prioridad de easyJet y pedimos a los clientes su comprensión en estas circunstancias”.

