Una estrella de TikTok conocida como Epic Gamer Grandma y que creaba contenido sobre videojuegos ha muerto a los 78 años.

La muerte de la videojugadora escocesa fue anunciada el martes por su nieto, Culsans, en Instagram. Escribió en un comunicado que su abuela, cuyo verdadero nombre es Agnes, murió en paz el 21 de diciembre, con su hija Pauline tomándole la mano.

“Dejó este mundo como vivió en él: rodeada de amor”, escribió sobre Agnes, que tenía más de 2,4 millones de seguidores en TikTok. Continuó: “Vimos cómo la mujer más fuerte que conocemos perdía lentamente la capacidad de hablar, y ahora que se ha ido, nos ahogamos en todas las cosas que nunca tuvimos la oportunidad de decirle de vuelta”.

“Estamos completamente desconsolados, pero también increíblemente orgullosos. Orgullosos de la mujer que era mucho antes de que nadie la conociera en Internet, orgullosos de la madre y abuela que mantuvo unida a nuestra familia. Y orgullosos de que haya pasado sus últimos años demostrando que la vida no se termina a cierta edad, solo cambia”, añadió.

La declaración de Culsans se produjo dos meses después de que compartiera en Internet detalles sobre la salud de su abuela, explicando por qué no había estado publicando videos. En una publicación de octubre en su cuenta de Instagram, dijo que su Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) “[había empeorado] significativamente” y que su familia había necesitado llamar a una ambulancia.

open image in gallery La muerte de la estrella de TikTok fue anunciada por su nieto en su Instagram ( epicgamergrandma / Instagram )

Dos días más tarde, escribió en otra actualización que ella “[había sufrido] un derrame cerebral importante” y que estaba “sometida a un fuerte tratamiento”.

Además de más de dos millones de seguidores en TikTok, Epic Gamer Grandma tenía 858.000 seguidores en Instagram y 117.000 seguidores en YouTube. En algunos de sus videos publicados a lo largo de los años ha aparecido jugando a juegos como Minecraft y Phasmophobia.

Al anunciar la muerte de su abuela, Culsans dijo que antes de ser conocida como influencer, era una madre, abuela, vecina y amiga muy querida. También era una persona “que se aseguraba de dar de comer a los demás antes que a sí misma” y que “se acordaba de los cumpleaños”.

“Y entonces, de alguna manera, en medio de todo eso, se convirtió en algo que ninguno de nosotros esperaba: la creadora de tercera edad más importante de Escocia”, escribió, y prosiguió: “Gente de todo el mundo empezó a llamarla Epic Gamer Grandma, pero para nosotros seguía siendo simplemente la nana que nos preparaba el té, nos contaba historias y se reía de lo absurdo de todo”.

Compartió algunas de las lecciones que Agnes había enseñado a sus amigos y familiares, y la elogió por mostrar a sus seguidores que Internet, incluida la esfera de los videojuegos en línea, no es solo para los jóvenes.

“Demostró que en los setenta aún se pueden encontrar nuevas comunidades, nuevas amistades, nuevas formas de expresarse. Recordó a la gente que nuestros mayores no son invisibles. Que tienen historias, humor, opiniones y mucho amor que dar”, manifestó.

Asimismo, Culsans señaló que aunque los últimos meses de vida de su abuela habían estado “llenos de dolor, miedo e incertidumbre”, nunca había dejado de ser ella misma. Y cuando no podía decir palabras, sus ojos mostraban “la misma amabilidad, el mismo ingenio y la misma fuerza serena” de siempre. A continuación, expresó su gratitud a los fans que se han acercado a su abuela en Internet.

“Incluso cuando no podía responder, te oía. Sabía que la querían, no solo su familia, sino millones de personas que ni siquiera conocía. Eso significó más de lo que jamás podremos explicar”, expresó, y añadió: “Su historia no acaba aquí. Continuará en el reino de Internet, a perpetuidad”.

“Gracias por darle una segunda familia en línea. Gracias por hacer que se sintiera vista, valorada y celebrada en un mundo que a menudo olvida a las personas de su edad. Era importante para nosotros, para ustedes, y para muchas más personas de lo que ella nunca imaginó. Has completado el juego de la vida, con una puntuación perfecta, y tu jugador 2, George [el difunto marido de Agnes] te está esperando para empezar otro”, concluyó.

Traducción de Sara Pignatiello