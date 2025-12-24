La Navidad de Bruce Willis y su familia está marcada por el dolor tras diagnóstico de demencia, admite esposa

La esposa de Bruce Willis, Emma Heming Willis, enfrenta sentimientos encontrados en esta temporada festiva tras el diagnóstico de demencia del actor.

La familia del actor, de 70 años, anunció en 2023 que había sido diagnosticado con demencia frontotemporal, apenas un año después de informar que se retiraba de la actuación a causa de una afasia.

Desde que dio a conocer el diagnóstico de su esposo, Emma Heming Willis ha hablado con frecuencia sobre su estado de salud y sobre el impacto que la enfermedad ha tenido en sus hijas, Mabel Ray, de 13 años, y Evelyn Penn, de 11.

En una publicación en su blog, difundida el sábado y titulada “Las fiestas ya no son iguales”, escribió sobre cómo sus sentimientos y tradiciones navideñas cambiaron tras el diagnóstico de su esposo.

“Tradiciones que antes fluían con naturalidad ahora exigen una planificación intensa. Momentos que antes generaban alegría hoy llegan atravesados por el dolor”, escribió Heming Willis, cuidadora principal del actor de Duro de matar.

open image in gallery Emma Heming, esposa de Bruce Willis, afirmó que las tradiciones navideñas que antes eran simples ahora requieren planificación, debido a la condición de su esposo ( Getty Images )

open image in gallery Heming Willis es la principal cuidadora de su marido ( Getty )

“Lo sé porque lo estoy viviendo. Aun así, sigue habiendo sentido, calidez y alegría. Aprendí que las fiestas no desaparecen cuando la demencia entra en tu vida: se transforman”, escribió.

También recordó las tradiciones navideñas de su esposo, como preparar panqueques por la mañana y salir a jugar en la nieve con sus hijas pequeñas. Aunque su familia ya no conserva esa rutina, señaló que la demencia del actor Bruce Willis “no borra esos recuerdos”.

Heming Willis también describió las formas inesperadas en que el dolor se manifestó este año.

“Puede surgir al sacar los adornos, al envolver regalos o al escuchar una canción conocida. Puede sorprenderte en medio de una habitación llena de gente o en el silencio que queda cuando todos se van a dormir”, escribió.

Al aceptar cuánto cambiaron las fiestas este año, afirmó que busca abrir espacio a nuevos recuerdos junto a su familia, sin dejar atrás los anteriores.

open image in gallery El actor fue diagnosticado en febrero de 2023 con demencia frontotemporal (DFT) ( Getty Images for Film at Lincoln )

“Existe la creencia de que, si las fiestas ya no son como antes, pierden su sentido. Pero el significado no exige que todo siga igual, sino conexión”, concluyó. “Esta Navidad, nuestra familia volverá a abrir regalos y a sentarse junta a desayunar. Solo que ahora, en lugar de que Bruce prepare nuestros panqueques favoritos, lo haré yo”. “Habrá risas y abrazos. Y casi seguro también lágrimas, porque es posible atravesar el dolor y, al mismo tiempo, dejar espacio para la alegría”, agregó.

La entrada en el blog de Heming Willis se publicó un mes después de que enfrentara críticas por trasladar a Bruce Willis fuera de la casa familiar, debido al carácter degenerativo de su enfermedad.

“¡Que se j***n! Como diría Bruce”, dijo a los asistentes a End Well 2025, una conferencia en Los Ángeles centrada en los cuidados al final de la vida el pasado noviembre.

Se emocionó al confesar que se vio obligada a tomar “decisiones imposibles” tras el diagnóstico de su esposo.

“No es así como imaginé nuestra vida”, dijo entre lágrimas, y prosiguió: “Así que tuve que tomar la mejor y más segura decisión para nuestra familia. Y sabía que, al ser honesta y abierta al respecto, sería recibida con muchos juicios”.

Traducción de Leticia Zampedri