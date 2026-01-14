Chris Noth desata rumores de pleito con Sarah Jessica Parker con comentario de una sola palabra en Instagram

Chris Noth parece haber lanzado una indirecta contra su excompañera de reparto en Sexo en la ciudad, Sarah Jessica Parker.

Días después de que Parker fuera homenajeada por la Fundación Golden Globe con el premio Carol Burnett, Noth compartió una foto en Instagram de sí mismo haciendo ejercicio en el gimnasio, sentado en un press de banca mientras sostenía dos pesas con mancuernas.

“Que se j**a Año Nuevo. ¡Arranquemos!”, subtituló la publicación. Debajo, un seguidor comentó: “Querrás decir que se j***n Sarah Jessica Parker y su premio, ¿verdad? Qué gracioso”, en referencia a la condecoración otorgada a la actriz de And Just Like That... por su “destacada contribución a la televisión dentro o fuera de la pantalla”.

Noth se limitó a responder: “Claro”.

The Independent se ha puesto en contacto con un representante de Parker para que haga comentarios.

Chris Noth respondió a un comentario en Instagram sobre el reciente premio Carol Burnett otorgado a su ex compañera de reparto

Noth había aparecido brevemente en 'And Just Like That...' antes de ser eliminado tras las acusaciones de agresión sexual

A lo largo de los años, Parker y Noth han interpretado a Carrie Bradshaw y John James Preston —conocido comúnmente como Mr. Big o simplemente Big— en Sexo en la ciudad y en sus respectivas reposiciones, incluidos los largometrajes Sexo en la ciudad: la película y Sexo en la ciudad 2. Big también regresó brevemente para la serie secuela de HBO, And Just Like That...

Sin embargo, en diciembre de 2021, Noth fue acusado de agresión sexual por dos mujeres. Los supuestos incidentes habrían ocurrido en 2004 y 2015, respectivamente, y se hicieron públicos después de que el actor volviera a la palestra con And Just Like That....

En respuesta a las afirmaciones, Noth declaró entonces a The Independent: “Las acusaciones contra mí formuladas por personas a las que conocí hace años, incluso décadas, son rotundamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o 30 días —”no” siempre significa “no”, y esa es una línea que nunca crucé”.

“Los encuentros fueron consentidos. Es difícil no cuestionar el momento en que salen a la luz estas historias. No sé con certeza por qué están surgiendo ahora, pero sí sé esto: Yo no agredí a esas mujeres”, expresó.

Después de que el personaje de Noth muriera en el primer episodio de la secuela, Parker y el resto del reparto emitieron un comunicado en el que afirmaban que apoyaban a las mujeres y sus denuncias contra Noth.

“Nos entristece profundamente escuchar las acusaciones contra Chris Noth”, rezaba el comunicado publicado en Instagram y firmado por Parker y sus compañeras de reparto, Cynthia Nixon y Kristin Davis, y añadía: “Apoyamos a las mujeres que han denunciado y compartido sus dolorosas experiencias. Sabemos que debe haber sido muy difícil y las felicitamos por eso”.

Parker fue preguntada por The Hollywood Reporter en mayo de 2022 cuál era su reacción ante las acusaciones “como productora” de la serie.

Ella respondió diciendo: “Ni siquiera sé si estoy lista para hablar de eso, pero no estaba reaccionando como productora”.

Reconociendo lo difícil que le resultaba hablar del tema, agregó: “Debería haber pensado en qué decir”. Asimismo, negó que hubiera hablado con Noth desde que salieron a la luz las acusaciones.

Traducción de Sara Pignatiello