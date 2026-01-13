¿A qué edad los adultos pierden interés en el alcohol?

Los estadounidenses están perdiendo cada vez más interés en el alcohol, según una nueva encuesta.

Una encuesta de 2.000 adultos mayores de 21 años reveló que el 61 % ha disminuido su interés en el consumo de alcohol desde que lo probaron por primera vez, y que esta disminución comienza, en promedio, alrededor de los 32 años.

Esta tendencia es más pronunciada entre la generación Z, donde el 63 % reporta una disminución en el interés, lo que indica un cambio cultural más amplio que se aleja de los hábitos de consumo de alcohol tradicionales.

Los encuestados de la generación Z fueron los más propensos a afirmar que se sienten cómodos al desviarse de las normas sociales (28 %) y al establecer nuevas tendencias (31 %), lo que ayuda a explicar por qué su interés en el alcohol disminuye antes que en las generaciones anteriores.

En promedio, la generación Z comienza a perder interés en el alcohol a los 23 años, en comparación con los baby boomers, quienes no comienzan a perder interés alrededor de los 44 años.

La encuesta realizada por Señorita y Talker Research reveló que las preocupaciones por la salud y el bienestar son un factor importante detrás de este cambio.

Entre quienes han perdido interés en el alcohol, el 40 % dijo que el cambio está relacionado con el deseo de mejorar su salud.

Las preferencias también están evolucionando: el 21 % de la generación Z afirma que opta por alternativas sin alcohol, lo que los lleva a beber menos en general.

Incluso más allá de las diferencias generacionales, las actitudes hacia el alcohol están cambiando en todos los ámbitos. El 34 % de los encuestados dijeron que el consumo de alcohol ya no les resulta atractivo, aunque el 63 % aún comprende por qué sí lo es para otros.

Cada vez más estadounidenses se inclinan por los productos con THC y el 48 % cree que estos productos deberían estar tan normalizados socialmente como el alcohol.

Entre las personas que consumen alcohol, muchas dijeron que considerarían reemplazarlo por una bebida con THC, indicando que el alcohol ya no es la opción predeterminada.

“Estamos presenciando un verdadero cambio cultural en la forma en que las personas desean socializar y relajarse”, dijo Rick Schepp, gerente general de bebidas de Señorita THC Margaritas. “El alcohol solía ser la opción por defecto, pero ahora los consumidores priorizan cómo se sienten al día siguiente. Las bebidas con THC ofrecen una forma más consciente y moderna de disfrutar de la noche sin la resaca”.