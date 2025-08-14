El icónico spinoff de la serie Sexo en la ciudad, And Just Like That..., ha llegado a su fin después de tres temporadas.

La noticia fue confirmada en un comunicado del showrunner, guionista y director del programa, Michael Patrick King, publicado en el Instagram de la serie el viernes.

“Y así de sencillo... la narración continuada del universo de Sexo en la ciudad llega a su fin”, reza el comunicado, y añade: “Mientras escribía el último episodio de la tercera temporada de And Just Like That..., me quedó claro que este podría ser un punto maravilloso para parar”.

Dijo que habló con todo el equipo de la serie, incluida su estrella y productora ejecutiva, Sarah Jessica Parker, sobre la posibilidad de concluir el programa al final de esta temporada, que se estrena actualmente en HBO Max.

“Junto con Sarah Jessica Parker, Casey Bloys y Sarah Aubrey, decidimos poner fin a la popular serie este año con un final en dos partes y ampliamos el orden original de la serie de 10 episodios a 12”, añadió King, y continuó: “Sarah Jessica Parker y yo hemos retrasado el anuncio de la noticia hasta ahora porque no queríamos que la palabra ‘final’ eclipsara la diversión de ver la temporada”.

“Queremos expresar nuestra inmensa gratitud con todos los espectadores que han dejado entrar a estos personajes en sus casas y en sus corazones durante tantos años”, concluyó King.

Por su parte, Sarah Jessica Parker publicó en Instagram un extenso homenaje a su personaje, la columnista de sexo Carrie Bradshaw, apenas unas horas después de que anunciaran el final.

El 'showrunner' de 'And Just Like That...' anuncia que esta será la última temporada de la serie ( HBO )

“Cruzó calles, avenidas, rubicones, o al menos así parecía”, dice la actriz en el video, acompañado de un montaje fotográfico de Carrie. “Rompió corazones, tacones, hábitos. Amó, perdió, ganó, tropezó, saltó, fracasó y se metió en líos. Envejeció, ganó sabiduría. Tomó las decisiones más difíciles, las peores y las mejores. Viajó cerca y lejos, en busca de lo nuevo, lo vintage, los amigos y el amor”.

La actriz continuó recordando los momentos más icónicos de Carrie en Sexo en la ciudad y And Just Like That…:

“Cambió casa, de huso horario, de novios, de opinión, de zapatos, de peinado, pero nunca su amor y devoción por la ciudad de Nueva York”, añadió Parker. “Salió por tragos, tuvo citas, novios, un esposo y grandes amores y romances. Pidió taxis, corrió en tacones y bailó con Stanford. Dijo la verdad y mintió. Tecleó, reflexionó, escribió, publicó, lloró, perdonó. La dejaron plantada, se mantuvo firme y destacó”.

Parker también reconoció la importancia de Carrie en su carrera y señaló que el personaje ha “sido la base” de su vida profesional durante 27 años.

“Creo que la he amado más que a nada. Sé que otros la han amado tanto como yo. Han sentido frustración, la han criticado y han estado de su lado”, agregó. “La sinfonía de todas esas emociones ha sido la mejor banda sonora y la compañía más significativa. Por eso, mi gratitud más sentimental y profunda, y una deuda de por vida”.

La actriz concluyó agradeciendo a los fans de la franquicia y a sus compañeras en el spin-off de SATC:

“And Just Like That… ha sido pura alegría, aventura y el mejor tipo de trabajo duro, junto al talento extraordinario de 380 personas, incluidos todos los actores brillantes que se sumaron. Soy mejor por cada uno de los días que pasé con ustedes. Pasará una eternidad antes de que lo olvide. Todo. Gracias a todos”, escribió. “Los amo muchísimo”.

And Just Like That... presenta el regreso de la columnista de sexo Carrie Bradshaw (interpretada por Parker), que fue la estrella de la icónica serie de los 90, Sexo en la ciudad.

En la primera temporada de And Just Like That... Carrie afronta el duelo tras la muerte de su esposo Big (interpretado por Chris Noth), que fue su novio intermitente durante Sexo en la ciudad.

En la secuela también regresan dos de las mejores amigas de Carrie en la serie original, Miranda Hobbes (interpretada por Cynthia Nixon) y Charlotte York-Goldenblatt (interpretada por Kristin Davis). Sin embargo, la cuarta miembro del grupo de amigas, Samantha Jones, interpretada por Kim Cattrall, no aparece en el spinoff.

Algunos de los episodios de la tercera temporada de And Just Like That... han suscitado reacciones variadas entre los fans.

En el episodio del 24 de julio, los antiguos amantes Carrie y Aidan (John Corbett) —que en la segunda temporada reavivaron su apasionado romance de décadas atrás— volvían a separarse.

Aidan no había tardado en sospechar del vecino de abajo de Carrie, el guapo escritor británico Duncan (Jonathan Cake). Esto le llevó a admitir más tarde a Carrie que tenía “problemas de confianza” con ella cuando estaba con otros hombres. Como resultado, la pareja se peleó en las calles de Nueva York y rompió.

Los fans se apresuraron a celebrar la ruptura, compartiendo su emoción en las redes sociales.

“¡Carrie Bradshaw por fin lo hizo!”, escribió una persona en X, mientras que otra añadió: “Carrie finalmente dejó a Aidan”.

“¡Sí! ¡La verdadera Carrie Bradshaw está de vuelta!”, declaró un tercer usuario.

El episodio final de And Just Like That... se estrena en HBO Max el 14 de agosto a las 7:00 p. m., hora México.

Traducción de Sara Pignatiello