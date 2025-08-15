Sarah Jessica Parker no se inmuta ante las críticas a And Just Like That.

El jueves llegó a su fin la tercera y última temporada del spin-off de Sex and the City, que dejó a muchos espectadores con sabor a poco.

Durante su emisión, la serie recibió reseñas poco entusiastas y afrontó constantes quejas por tramas mal desarrolladas y personajes nuevos que generaron división.

En una entrevista con The New York Times, publicada el viernes, Parker —quien interpreta a Carrie Bradshaw desde 1998— respondió a quienes definen la producción como algo que la gente ve solo para reírse “de lo mala que es”.

“No creo tener la paciencia para pasar mucho tiempo pensando en eso”, respondió.

Sarah Jessica Parker volvió a interpretar a la columnista sexual Carrie Bradshaw en 'And Just Like That' ( HBO Max )

“Siempre nos esforzamos muchísimo por contar historias que fueran interesantes o reales. Supongo que no me importa. Y no me importa porque la serie ha sido un éxito enorme, y el vínculo que ha generado con el público ha sido muy significativo”.

De hecho, la serie debutó debutó como el estreno más visto en la historia de HBO Max en ese momento, aunque su audiencia cayó con el paso de las temporadas.

El spin-off retoma la vida de la columnista Carrie, quien en la primera temporada atraviesa el duelo por la muerte de su esposo, Big (Chris Noth), su intermitente pareja en Sex and the City.

La secuela también reúne a sus inseparables amigas Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) y Charlotte York-Goldenblatt (Kristin Davis), pero sin la cuarta integrante del grupo, Samantha Jones (Kim Cattrall), que no regresó.

En una columna de opinión para The Independent, Adam White expresó su verdadera tristeza por el trato que la serie dio a personajes que alguna vez adoró.

“Qué final tan triste y agotador para los ficticios neoyorquinos que me criaron. Al final, Carrie, Miranda y Charlotte quedaron convertidas en lunáticas aburridas dentro de una serie que nunca logró justificar su propia existencia. Creí que había terminado despreciando And Just Like That. Ahora me doy cuenta de que en realidad me rompió el corazón”, escribe White.

“El último episodio de And Just Like That fue, sin sorpresa alguna, abominable. Por momentos resultó absurdo y confuso, carente de humor e incluso odioso, y parecía editado con una sierra: tramas desarrolladas durante toda la temporada concluyeron de forma abrupta, los personajes hicieron cosas sin sentido y la propia Carrie volvió a aprender una lección que ya había aprendido años atrás”.

Kristin Davis y Nicole Ari Parker en el final de 'And Just Like That' ( HBO )

En una entrevista con Entertainment Weekly, el creador de la serie, Michael Patrick King, explicó que la última frase pronunciada por la protagonista, Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), ofrecía “una respuesta” a sus años de lucha con la soltería.

*Atención: a continuación, spoilers del final de ‘And Just Like That’ *

En la escena final, Carrie aparece bailando sola en su lujoso dúplex al ritmo de una versión de karaoke de ‘You’re The First, The Last, My Everything’, de Barry White.

Luego, el personaje de Parker concluye su libro con las palabras: “La mujer se dio cuenta de que no estaba sola: estaba consigo misma”. La música cambia entonces al tema original de Sex and the City mientras comienzan los créditos.

“Es como una respuesta, un guiño, un eco”, explicó King. “Todos estos años después, finalmente está en un punto en el que ve que eso es verdad. No estás sola, aunque no tengas a nadie. Estás contigo misma. Ahí supe que íbamos a cerrar la historia”.

Aunque hubo reportes sobre una caída en la audiencia, King aseguró a Entertainment Weekly que la decisión de poner fin a la serie fue puramente “creativa”.

“Logramos todo lo que nos propusimos para plasmar plenamente la idea del individuo frente a la sociedad”, señaló. “Cada relación quedó en un punto que permite que el público imagine el resto como si fuera un fan fiction”.

Traducción de Leticia Zampedri