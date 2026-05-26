Tener pasatiempos sencillos puede disminuir significativamente el riesgo de demencia, afirma estudio

La demencia es ahora la principal causa de muerte en Australia. Actualmente, unas 446.000 personas en el país viven con una afección cerebral que puede afectar su memoria, pensamiento y comportamiento. Se prevé que esta cifra casi se duplique para 2065.

Eso suena aterrador, sobre todo a medida que envejecemos o vemos envejecer a nuestros seres queridos. Pero el riesgo de demencia no es solo resultado de la genética, la edad avanzada o la mala suerte.

Más bien, las investigaciones sugieren que hasta el 40 % de los casos de demencia en todo el mundo podrían estar relacionados con factores del estilo de vida que podemos modificar. Uno de ellos podría ser el tipo de aficiones que practicamos.

¿Por qué son buenos los pasatiempos para la mente? ¿Y cuáles te ayudarán a mantener tu cerebro ágil?

La última Comisión de la revista The Lancet sobre prevención, intervención y atención de la demencia recopiló datos de numerosos estudios a gran escala realizados en todo el mundo.

open image in gallery La demencia no siempre proviene de factores genéticos, edad avanzada o mala suerte ( Getty )

Se identificaron 14 factores de riesgo modificables para la demencia en diferentes etapas de la vida. Esto significa que si se evitan o reducen estos factores, es posible que se tenga menos probabilidad de padecer demencia en la vejez.

Los 14 factores modificables incluyen:

Menos educación en la primera infancia

Pérdida de audición

Falta de ejercicio

Obesidad

Diabetes

Colesterol alto

Presión arterial alta, particularmente en la mediana edad

Fumar, especialmente en la edad adulta

Consumo excesivo de alcohol

Pérdida de visión no tratada

Contaminación del aire

Traumatismo craneoencefálico

Depresión

Aislamiento social.

Es importante destacar que nada de esto significa que, si desarrollas demencia, sea tu culpa. Sin embargo, esta investigación sugiere que nuestras decisiones cotidianas no son triviales y pueden contribuir a mantener nuestro cerebro sano durante más tiempo.

Mantén tu cerebro activo

Los investigadores suelen explicar estos hallazgos utilizando el término “reserva cognitiva”. Esta idea se basa en que la educación, el trabajo estimulante y otras actividades que activan la mente crean más conexiones neuronales en el cerebro. Esto puede significar que se tiene mayor capacidad para resolver problemas o realizar tareas complejas.

Las personas con mayor reserva cognitiva suelen afrontar mejor los cambios relacionados con la edad o las enfermedades cerebrales, incluso antes de que otros síntomas, como la pérdida de memoria, se hagan evidentes.

Las investigaciones sugieren que los pasatiempos y las actividades de ocio podrían ayudar a potenciar la reserva cognitiva. Una revisión sistemática reveló que las personas que participaban regularmente en actividades de ocio tenían un riesgo significativamente menor de desarrollar demencia, en comparación con quienes no lo hacían.

Los investigadores dividieron estas actividades en tres categorías: físicas, como caminar; cognitivas, como resolver rompecabezas; y sociales, como unirse a un club, y descubrieron que todas estaban asociadas con un menor riesgo de demencia.

open image in gallery Se ha descubierto que las actividades físicas o de ocio potencian la reserva cognitiva ( Alamy/PA )

¿Existe algún pasatiempo “infalible”?

Según las investigaciones actuales, no es tan sencillo.

Un amplio estudio japonés siguió a más de 22.000 personas sin demencia durante un período de 11 años. Descubrió que quienes declararon tener al menos un pasatiempo en la mediana edad tenían un riesgo aproximadamente un 19 % menor de desarrollar demencia incapacitante (es decir, que su condición interfiere con la vida diaria o requiere cuidados) en comparación con los participantes que no lo tenían. Y quienes tenían varios pasatiempos obtuvieron resultados aún mejores. Tener múltiples hobbies se asoció con una reducción de aproximadamente el 23 % en el riesgo de demencia. Sin embargo, ningún tipo de pasatiempo en particular pareció reducir el riesgo de demencia más que otros.

Investigaciones australianas han arrojado resultados similares. Un estudio de 2023 reveló que ciertas tareas de alfabetización y pensamiento crítico, como escribir, resolver acertijos o usar una computadora, se asociaban con un riesgo de demencia entre un 9 % y un 11 % menor. Las actividades creativas, como tejer o trabajar la madera, se relacionaron con una reducción de aproximadamente el 7 %. Sin embargo, ningún hobby en particular se destacó como la principal actividad para prevenir la demencia.

Esto es tranquilizador, ya que no tienes que elegir el pasatiempo “perfecto”, sino uno que disfrutes y que puedas practicar con regularidad.

Agrupar los beneficios

Las investigaciones sugieren que los pasatiempos ayudan a reducir el riesgo de demencia porque combinan varios elementos que favorecen la salud cerebral en general. Estos incluyen:

Desafío cognitivo: aprender nuevas habilidades y resolver problemas está asociado con una mayor reserva cognitiva.

La actividad física, como bailar y la jardinería, ha demostrado ser uno de los factores protectores más sólidos para la salud cerebral.

Reducir el estrés, ya que afecciones como la depresión y el estrés crónico están relacionadas con un mayor riesgo de demencia.

La conexión social, ya que el aislamiento social es un factor de riesgo importante para la demencia, especialmente en la tercera edad.

Para combinar estos elementos, consideremos el ejemplo de jugar a las cartas. Jugar al solitario en el teléfono puede ser beneficioso para la mente. Pero organizar una partida semanal con amigos añade actividad física, alivio del estrés (a través de la risa) y conexión social. Desde la perspectiva de la salud cerebral, la segunda opción resulta mucho más atractiva, aunque el pasatiempo sea el mismo.

Pero si tuviera que priorizar un ingrediente, la conexión social debería ser lo primero. La evidencia actual sugiere que el aislamiento social es uno de los factores predictivos más importantes del riesgo de demencia, y por sí solo representa alrededor del 5 % de los casos. Un estudio de larga duración reveló que las personas mayores que no eran socialmente activas desarrollaban síntomas de demencia aproximadamente cinco años antes que sus pares socialmente activos.

open image in gallery Aprender técnicas de jardinería puede ser un pasatiempo que te ayude a mejorar tu salud cerebral ( Getty/iStock )

Entonces, ¿cómo puedo mantener mi cerebro sano?

Los pasatiempos no son la solución definitiva contra la demencia. Pero son una forma práctica y placentera de reducir varios factores de riesgo a la vez.

Si estás buscando un hobby, especialmente para mejorar tu salud cerebral, aquí tienes algunas preguntas que puedes hacerte:

¿Este pasatiempo me supondrá un reto mental?

¿Me ayudará a mantenerme activo con regularidad?

¿Me levantará el ánimo o me dará una sensación de placer o propósito?

¿Me ayudará a ver, hablar o conectar con otras personas?

Cuantas más respuestas afirmativas puedas dar, más probabilidades tendrá tu afición de mantener tu cerebro sano y activo.

Traducción de Sara Pignatiello