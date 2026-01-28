Emma Heming, esposa de Bruce Willis, habla de “la bendición y la maldición” del diagnóstico de demencia

Emma Heming Willis aseguró que Bruce Willis no es consciente de su demencia, una situación que describe como una “bendición y una maldición”.

La familia del actor, de 70 años, anunció en 2023 que había sido diagnosticado con demencia frontotemporal, apenas un año después de informar que se retiraba de la actuación a causa de una afasia.

Desde entonces, Heming Willis ha hablado abiertamente sobre la salud de su esposo y el impacto que ha tenido en su familia, incluyendo a sus dos hijas, Mabel Ray (13) y Evelyn Penn (11).

Durante una entrevista en el pódcast Conversations with Cam, Emma Heming Willis explicó que Bruce Willis no es consciente de su demencia.

“Eso es, a la vez, la bendición y la maldición de esta situación. Nunca llegó a darse cuenta de que tenía esta enfermedad y me alegra que sea así”, afirmó.

open image in gallery La falta de conciencia del actor responde a la anosognosia, un síntoma neurológico que puede presentarse en la demencia frontotemporal y otros tipos de demencia, y que impide reconocer la propia enfermedad ( Getty Images for Film at Lincoln )

open image in gallery “Nunca llegó a darse cuenta de que tenía esta enfermedad, y me alegra que sea así”, dijo Heming Willis sobre su esposo ( Getty )

La falta de conciencia de Willis sobre su enfermedad responde a un síntoma neurológico llamado anosognosia, que puede aparecer en la demencia frontotemporal y en otros tipos de demencia, y que dificulta que la persona reconozca su propia enfermedad.

Heming Willis señaló que este síntoma suele confundirse con negación. “No es que no quieran ir al médico; es que el cerebro está cambiando. Es parte de la enfermedad”, explicó.

Su participación en el pódcast se produjo después de que respondiera a las críticas por haber trasladado a Willis fuera del hogar familiar, una decisión vinculada al avance de su enfermedad.

“¡Que se j***n! Como diría Bruce”, dijo a los asistentes a End Well 2025, una conferencia en Los Ángeles centrada en los cuidados al final de la vida. Durante el acto, Heming Willis se unió a la actriz Yvette Nicole Brown, que cuida de su padre, para hablar de sus experiencias como cuidadoras.

La modelo rechazó las críticas de sus detractores después de que Brown le preguntara por las reacciones negativas a las que se enfrentó hace unos meses cuando trasladó a Willis fuera de la casa familiar debido a la naturaleza degenerativa de su enfermedad.

En aquel momento, Heming Willis dijo que su marido habría querido que la vida de sus dos hijas no se viera afectada por los ajustes en su casa, pero eso no impidió que los trols juzgaran su decisión.

“Te digo que cuando me enteré de lo de la casa, quise defenderte, cariño”, dijo Brown. Prosiguió: “Porque lo que no entiende la gente que no es cuidadora es que cada cuidador es diferente: sobre todo si se trata de demencia o Alzheimer, es muy difícil de manejar. Y todos hacemos lo que podemos y tomamos las mejores decisiones para nuestras familias. Así que cuando te atacaron, quise atacarlos también”.

Traducción de Leticia Zampedri