Podría ser posible detectar signos de demencia hasta nueve años antes del diagnóstico, según descubrió un estudio.

Los hallazgos, publicados en Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, significan que los futuros pacientes en riesgo podrían someterse a una evaluación. Esto serviría para identificar a aquellos que podrían beneficiarse de intervenciones tempranas para reducir el riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas con la demencia.

También podría ayudar a seleccionar a personas adecuadas para ensayos clínicos de nuevos tratamientos.

“Cuando revisamos el historial de los pacientes, quedó claro que mostraron algún deterioro cognitivo varios años antes de que sus síntomas fueran lo bastante obvios como para ameritar un diagnóstico”, declaró el autor del estudio, Nol Swaddiwudhipong, médico en formación de la Universidad de Cambridge.

“Las deficiencias a menudo eran sutiles, pero en varios aspectos de la cognición. Este es un paso para que podamos evaluar a las personas que corren mayor riesgo, por ejemplo, las personas mayores de 50 años o las que tienen presión arterial alta o no hacen suficiente ejercicio, e intervenir en una etapa más temprana para ayudarlas a reducir su riesgo”.

Para el estudio, los investigadores analizaron datos de la base de datos del Biobanco del Reino Unido e identificaron la resolución de problemas y el recuerdo de números como dos de los primeros signos de que los pacientes podrían desarrollar demencia.

El autor principal, el Dr. Tim Rittman, también de la Universidad de Cambridge, comentó: “La gente no debería preocuparse demasiado si, por ejemplo, no son buenos para recordar números”.

“Incluso algunas personas saludables obtendrán de forma natural mejores o peores puntajes que sus pares. Pero animamos a cualquier persona que tenga alguna inquietud o note que su memoria o capacidad de recordar empeora a que hable con su médico de cabecera”.

Las personas de los datos del Biobanco del Reino Unido que luego desarrollaron la enfermedad de Alzheimer obtuvieron puntajes más bajos en comparación con las personas sanas en relación con tareas de resolución de problemas, tiempos de reacción, recordar listas de números, memoria prospectiva (nuestra capacidad de recordar de hacer algo en el futuro) y unir dos elementos iguales.

Este también fue el caso de las personas que desarrollaron una forma más rara de demencia conocida como demencia frontotemporal, encontraron los investigadores.

Olvidar números podría ser un signo temprano de demencia ( Getty Images/iStockphoto )

Según el estudio, las personas que desarrollaron la enfermedad de Alzheimer tenían más probabilidades que los adultos sanos de haber sufrido una caída en los 12 meses anteriores.

David Thomas, jefe de políticas de Alzheimer’s Research UK, dijo: “Cada vez está más claro que la mejor oportunidad de afectar el curso de las enfermedades que causan la demencia radica en intervenir en las etapas más tempranas”.

“Los servicios de salud no ofrecen de forma rutinaria las pruebas necesarias para detectar cambios en la función cerebral que ocurren antes de que los síntomas sean perceptibles, como los mencionados en este estudio”.

“De hecho, el NHS (Servicio Nacional de Salud del Reino Unido) actualmente no puede garantizar un diagnóstico temprano y preciso para las personas que viven con demencia; más de un tercio de las personas mayores de 65 años que viven con demencia no son diagnosticadas”.

Agregó: “Ahora es más importante que nunca que los servicios del NHS reflejen nuestra creciente comprensión de la importancia de la detección y el diagnóstico temprano”.

“Debemos asegurarnos de que las personas con demencia no sean ignoradas en un momento en que es más probable que el tratamiento o las intervenciones de reducción de riesgos sean eficaces”.

Reporte adicional de PA