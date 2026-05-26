Todos oímos la frase “asegúrate de dormir ocho horas”, pero algunas investigaciones recientes demuestran que el número óptimo de horas de sueño podría ser menor de lo que piensas.

Según un estudio reciente de investigadores del Centro Médico Irvin de la Universidad de Columbia, las personas que duermen entre 6,4 y 7,8 horas por noche tienen sistemas inmunitarios, cerebros y corazones que funcionan mejor.

Los resultados sugieren que dormir muy poco o demasiado es un indicador de una peor salud en general.

“Estudios previos demostraron que el sueño está estrechamente relacionado con el envejecimiento y la carga patológica del cerebro. Nuestro estudio va más allá y muestra que tanto dormir poco como dormir demasiado se asocian con un envejecimiento más rápido en casi todos los órganos”, explicó Junhao Wen, profesor asistente de radiología en la Facultad de Medicina Vagelos de la universidad, en un comunicado.

open image in gallery Según un nuevo estudio, es probable que, en realidad, no necesites dormir ocho horas cada noche. Un análisis de datos del Reino Unido reveló que las personas que dormían menos presentaban un mejor funcionamiento del sistema inmunitario, del cerebro y del corazón ( Alamy/PA )

Eso respalda la idea de que el sueño es importante para mantener la salud de los órganos, señaló.

Las mujeres incluidas en el estudio también parecían necesitar dormir más que los hombres, según declaró a The Washington Post Marie-Pierre St-Onge, profesora de la Universidad de Columbia que no participó en el estudio.

“Las mujeres parecen descansar mejor con un poco más de tiempo”, dijo. “Unos 15 o 20 minutos, lo cual es interesante porque coincide con lo que observamos en la población general y con la duración del sueño autoinformada, que tiende a ser ligeramente mayor en las mujeres que en los hombres”.

Esto se basa en años de investigaciones anteriores que llegaban a conclusiones similares, citando las hormonas y un mayor riesgo de trastornos del sueño.

El reloj hace tic-tac

El estudio utilizó el aprendizaje automático para detectar signos de envejecimiento de los órganos en 500.000 participantes del estudio del biobanco del Reino Unido, que lleva décadas en marcha.

“La hipótesis es que los diferentes órganos, incluso dentro de la misma persona, envejecen a ritmos diferentes”, declaró Wen a The Washington Post.

Los investigadores desarrollaron lo que se conoce como “relojes de envejecimiento”, que muestran si un órgano de una persona está envejeciendo más rápido de lo que corresponde a su edad cronológica. Crearon docenas de relojes para los sistemas orgánicos de todo el cuerpo para comprobar si el envejecimiento estaba relacionado con el sueño.

Fue entonces cuando descubrieron el patrón: dormir demasiado o muy poco se asociaba con un envejecimiento acelerado. Dormir muy poco significaba menos de seis horas por noche, y dormir demasiado, más de ocho horas.

open image in gallery Según un estudio, dormir poco se asoció con enfermedades crónicas, como la obesidad, la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial y las enfermedades cardíacas ( Getty Images para IKEA )

La falta de sueño se asoció con enfermedades crónicas, como la obesidad, la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial y las enfermedades cardíacas.

La investigación reveló que tanto la falta como la duración excesiva del sueño estaban relacionadas con el asma, los trastornos digestivos, la depresión en la tercera edad y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una enfermedad pulmonar incurable.

Según Wen, esto sugiere que tanto pacientes como expertos deberían replantearse su enfoque sobre la salud del sueño en el futuro. Sin embargo, aclaró que los resultados del estudio no deben considerarse definitivos y que cada organismo es diferente.

“Nuestro estudio sugiere que puede haber diferentes vías biológicas entre las personas que duermen mucho y las que duermen poco que conducen al mismo resultado, la depresión en la vejez, y no deberíamos tratarlas de la misma manera”, dijo.

Traducción de Olivia Gorsin