El síntoma común de la diabetes que aumentaría el riesgo de desarrollar Alzheimer

Los picos de azúcar en sangre, un síntoma habitual en las personas con diabetes y prediabetes, están relacionados con un mayor riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer, según un nuevo estudio.

Según la investigación de la Universidad de Liverpool, las personas con un nivel más alto de azúcar en sangre después de las comidas tenían más probabilidades de desarrollar la enfermedad de Alzheimer más adelante.

Los picos de azúcar en sangre después de las comidas, o hiperglucemia posprandial, se producen cuando los niveles de glucosa aumentan rápidamente y se mantienen elevados durante más tiempo.

En palabras del doctor Andrew Mason, autor principal del estudio: “Este hallazgo podría ayudar a dar forma a futuras estrategias de prevención, destacando la importancia de controlar el azúcar en sangre no solo en general, sino específicamente después de las comidas”.

open image in gallery Los picos de azúcar en sangre tras las comidas aumentan en un 69 % las probabilidades de padecer Alzheimer ( Alamy/PA )

Utilizando datos del Biobanco del Reino Unido, científicos del Instituto de Biología de Sistemas, Molecular e Integrativa de la universidad analizaron los datos genéticos de más de 350.000 personas de entre 40 y 69 años.

Se analizaron marcadores del modo en que el organismo procesa el azúcar, como la glucosa en ayunas, los niveles de insulina y el azúcar en sangre medido dos horas después de comer.

El estudio descubrió que las personas con un nivel más alto de azúcar en sangre después de las comidas tenían un 69 % más de riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer en etapas posteriores de la vida.

En el estudio se expresa: “Esto no se explicaba por cambios en el tamaño general del cerebro o daños en la sustancia blanca, lo que sugiere que el riesgo puede operar a través de mecanismos más sutiles”.

Los picos de azúcar en sangre después de las comidas son un signo clave de diabetes o prediabetes, y a menudo pueden controlarse con una dieta sana, ejercicio regular y control del peso.

open image in gallery Las personas con diabetes tienen un 60 % más de probabilidades de desarrollar demencia

Por su parte, la doctora Vicky Garfield, autora supervisora del estudio, aclaró: “Primero tenemos que reproducir estos resultados en otras poblaciones y ascendencias para confirmar el vínculo y comprender mejor la biología subyacente”.

“Si se valida, el estudio podría allanar el camino a nuevos enfoques para reducir el riesgo de demencia en personas con diabetes”, agregó.

La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia y una de las principales causas de muerte en el mundo. Se calcula que alrededor de 55 millones de personas padecen demencia a nivel mundial, y la enfermedad de Alzheimer constituye la mayoría de los casos.

Investigaciones anteriores han identificado una relación entre la hiperglucemia y la demencia, lo que demuestra que las personas con diabetes tienen alrededor de un 60 % más de probabilidades de desarrollar demencia que las no diabéticas.

Por otra parte, los episodios frecuentes de bajada de azúcar en sangre están relacionados con un riesgo un 50 % mayor de deterioro cognitivo.

Según la Sociedad Alzheimer del Reino Unido, el riesgo de demencia también aumenta con la duración y la gravedad de la diabetes. La organización benéfica recomienda seguir una dieta sana y equilibrada para reducir el riesgo de diabetes de tipo 2 y someterse a revisiones médicas a una edad avanzada.

Traducción de Sara Pignatiello