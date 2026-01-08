El ejercicio ligero es tan eficaz para la depresión como la terapia psicológica

Un estudio reciente sugiere que el ejercicio puede ser tan eficaz como las terapias psicológicas e incluso los antidepresivos para tratar la depresión.

Los investigadores de la Universidad de Lancashire, tras revisar 73 estudios, descubrieron que el ejercicio ofrecía un beneficio moderado en la reducción de los síntomas depresivos en comparación con la ausencia de tratamiento o el placebo.

El ejercicio resultó ser tan beneficioso como las terapias psicológicas, según el estudio, basado en 10 ensayos clínicos.

También mostró comparabilidad con los antidepresivos, aunque los investigadores advirtieron que estas pruebas eran limitadas y de baja certeza.

Tampoco están claros los beneficios a largo plazo del ejercicio para la depresión, ya que la mayoría de los estudios solo realizaron un seguimiento de los participantes durante el periodo de tratamiento.

El profesor Andrew Clegg, autor principal de la revisión Cochrane, afirmó: “Nuestros hallazgos sugieren que el ejercicio parece ser una opción segura y accesible para ayudar a controlar los síntomas de la depresión”.

“Esto sugiere que el ejercicio funciona bien para algunas personas, pero no para todas, y encontrar enfoques que los individuos estén dispuestos a mantener y sean capaces de hacerlo es importante”.

La revisión halló que el ejercicio de intensidad leve a moderada puede ser mejor para abordar la depresión que el ejercicio vigoroso.

Los mejores resultados se obtuvieron cuando se realizaron entre 13 y 36 sesiones de ejercicio.

Los que combinaron el entrenamiento con pesas y resistencia con el ejercicio aeróbico también parecieron obtener mejores resultados que los que se limitaron a hacer ejercicio aeróbico, como correr o andar en bicicleta.

Algunas formas de ejercicio, como el yoga, el qigong y los estiramientos, no se incluyeron en el análisis.

Ejemplos de actividad moderada pueden ser caminar a gran velocidad (4 mph o más), limpiar a fondo, como lavar ventanas o pasar la fregona, montar en bicicleta a 10 mph-12 mph o jugar al bádminton.

La actividad vigorosa incluye senderismo, footing a 10 km/h o más, palear, ciclismo rápido, baloncesto o tenis.

El Dr. Jeff Lambert, profesor asociado de psicología de la salud de la Universidad de Bath, acogió con satisfacción el estudio, pero afirmó que sus conclusiones estaban limitadas por la calidad de los ensayos que incluye.

“Muchos de los estudios sobre el ejercicio eran cortos y presentaban deficiencias metodológicas, y cuando el análisis se restringe a los ensayos más sólidos, el beneficio aparente del ejercicio para la depresión se hace menor, aunque sigue siendo estadísticamente significativo”.

“Hay algunas pruebas que sugieren que el ejercicio puede no ser menos eficaz que la terapia psicológica o la medicación antidepresiva, pero esta conclusión se basa en un número reducido de estudios y, por lo tanto, viene acompañada de una incertidumbre considerable”.

“La revisión tampoco puede decirnos con seguridad si el ejercicio funciona mejor para la depresión más o menos grave, si la eficacia varía según el tipo de ejercicio o si las personas deben cambiar la medicación o la terapia por el ejercicio solo”.

“También es importante señalar que esta revisión se centró principalmente en programas de ejercicio estructurados, a menudo supervisados, que tienden a atraer a voluntarios motivados que están dispuestos a participar y son capaces de hacerlo. Esto limita la aplicabilidad de los hallazgos a la población más amplia de personas con depresión”.

Traducción de Olivia Gorsin