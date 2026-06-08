Un nuevo estudio revela que la raíz de una planta comúnmente utilizada en la medicina tradicional china podría ser una opción de tratamiento eficaz para la calvicie masculina.

La alopecia androgenética, o calvicie de patrón masculino, es el tipo más común de pérdida de cabello y afecta a millones de hombres en todo el mundo.

Esta afección se desarrolla gradualmente a medida que los folículos pilosos se encogen con el tiempo, produciendo cabellos más finos y cortos, tras lo cual el crecimiento puede ralentizarse drásticamente o detenerse por completo.

Tratamientos como la finasterida y el minoxidil pueden ser útiles, pero quizás no sean ideales para todos, ya que también pueden provocar efectos secundarios no deseados en algunas personas, como disfunciones sexuales o irritación del cuero cabelludo.

Ahora, los investigadores han descubierto que una raíz, utilizada desde hace mucho tiempo en la medicina tradicional china, podría ser una terapia potencial para la alopecia androgénica.

“Nuestro análisis une la sabiduría ancestral con la ciencia moderna”, afirmó Han Bixian, autor del nuevo estudio publicado en la revista Journal of Holistic Integrative Pharmacy.

Raíz seca de ‘Polygonum multiflorum’ ( Journal of Holistic Integrative Pharmacy - 2026 )

La hierba Polygonum multiflorum, más conocida por su nombre chino He Shou Wu, se ha utilizado durante más de 1.000 años y tradicionalmente se ha asociado con “oscurecer el cabello y nutrir la esencia”.

Aún no está claro el mecanismo biológico exacto a través del cual esta hierba favorece el crecimiento del cabello, pero los investigadores creen ahora que Polygonum multiflorum influye en el crecimiento del cabello no solo a través de una vía biológica, sino mediante varios procesos que intervienen simultáneamente en la caída y el crecimiento del cabello.

En la alopecia androgenética, una hormona llamada dihidrotestosterona reduce gradualmente el tamaño de los folículos pilosos, lo que dificulta que sigan produciendo cabello fuerte y sano.

La revisión más reciente muestra que Polygonum multiflorum podría ayudar a reducir el impacto de esta hormona, protegiendo los folículos de uno de los principales factores que provocan la caída del cabello de patrón masculino.

Según los científicos, Polygonum multiflorum también puede ayudar a prevenir la muerte prematura de las células foliculares y mejorar el flujo sanguíneo al cuero cabelludo.

Esto es importante, ya que los folículos sanos necesitan células activas y vivas para mantener el ciclo de crecimiento del cabello, explican los investigadores.

Asimismo, afirman que esta hierba también activa señales biológicas clave implicadas en la regeneración y controla cómo crecen, se comunican y reparan los tejidos las células. Según los científicos, cuando estas señales son más fuertes, es más probable que los folículos pilosos vuelvan a entrar en una fase de crecimiento.

“Lo que nos sorprendió fue la coherencia con la que los textos históricos, desde la dinastía Tang en adelante, describían efectos que coinciden perfectamente con la comprensión actual de la biología del cabello”, dijo Bixian.

“Los estudios modernos confirman que esto no es folclore; es farmacología”, afirmó.

En el estudio, los científicos evaluaron y compararon varios tipos de información sobre la planta, incluyendo investigaciones de laboratorio, informes clínicos y registros históricos de plantas medicinales.

La revisión demuestra que esta hierba puede hacer algo más que frenar la caída del cabello, ya que también crea condiciones que favorecen la regeneración.

En comparación, muchos tratamientos para la caída del cabello están diseñados únicamente para preservar el cabello existente, según afirman los científicos.

“Cuando se procesa adecuadamente —un paso clave en la preparación tradicional—, la hierba muestra un perfil de seguridad favorable, lo que la hace más aceptable para los pacientes que desconfían de efectos secundarios como la disfunción sexual o la irritación del cuero cabelludo relacionados con los medicamentos actuales”, escribieron.

Los investigadores esperan que el último estudio pueda servir de guía para la próxima generación de terapias para el crecimiento del cabello.

Traducción de Sara Pignatiello