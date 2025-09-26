Stay up to date with notifications from The Independent

Los estadounidenses temen perder el cabello al envejecer

La caída del cabello se convierte en el mayor temor estético del envejecimiento, con fuerte impacto en la autoestima y la vida social, amorosa y laboral

Talker
Viernes, 26 de septiembre de 2025 17:06 EDT
La caída del cabello puede presentarse 12 semanas después del factor desencadenante (Alamy/PA)
La caída del cabello puede presentarse 12 semanas después del factor desencadenante (Alamy/PA)

Dos de cada cinco estadounidenses afirman que la caída del cabello es el cambio físico que más temen cuando envejecen.

Una nueva encuesta realizada por Doctor’s Best y Talker Research de 2.000 adultos exploró cómo se sienten las personas respecto a su apariencia y el envejecimiento.

De quienes han notado signos de envejecimiento, el 42 % reportó una disminución significativa de su autoestima debido a la caída del cabello.

Las arrugas se empatan con la caída del cabello (39 %) como uno de los principales temores del envejecimiento, pero las generaciones más jóvenes, en particular, parecen ser las más preocupadas por la pérdida de cabello.

El 47 % de los encuestados de la generación Z identificaron la caída del cabello como su mayor preocupación con respecto al envejecimiento, incluso por encima de las arrugas o el aumento de peso.

El impacto emocional de la caída del cabello es profundo y se extiende mucho más allá de la apariencia física.

El 51 % de los encuestados afirmaron que la caída del cabello ha afectado negativamente su vida amorosa, mientras que el 35 % admitió que ha reducido su confianza en entornos sociales, y el 27 % incluso reportó una menor confianza en el trabajo.

Curiosamente, si bien la caída del cabello a menudo se considera un “problema de hombres”, las consecuencias emocionales parecen ser especialmente profundas para las mujeres.

La mitad de las mujeres que han experimentado la caída del cabello (51 %) afirmaron haber ocultado por vergüenza.

Los suplementos están demostrando ser una estrategia común para afrontar la pérdida de cabello: el 68 % de las personas que lidian con la caída del cabello ya los utilizan o consideran utilizarlos como solución.

Aun así, la carga emocional es pesada: el 75 % de los adultos afirmaron que perder el cabello por completo sería extremadamente difícil, un sentimiento particularmente fuerte entre las mujeres, de las cuales el 82 % expresó este sentimiento en comparación con el 66 % de los hombres.

El cabello también juega un papel importante en cómo las personas se ven a sí mismas. El 67 % de los adultos dijeron que su cabello es una parte clave de su identidad, y esta importancia aumenta aún más entre las generaciones más jóvenes, donde casi el 80 % de la generación Z y los millennials consideran que el cabello es esencial para su autoestima.

