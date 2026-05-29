Explosión de Blue Origin podría dificultar que EE. UU. supere a China en la carrera lunar

Blue Origin ha sufrido un revés catastrófico en su programa de cohetes debido a una explosión en su única plataforma de lanzamiento operativa en Cabo Cañaveral, Florida, EE. UU., lo que podría ocasionar nuevos retrasos en los planes de la NASA para enviar astronautas a la Luna antes que China.

Una brillante bola de fuego naranja, que según los residentes locales parecía una “mini explosión nuclear”, consumió por completo el Complejo de Lanzamiento 36 alrededor de las 9 de la noche del jueves durante una prueba de encendido estático del cohete New Glenn de Blue Origin.

La explosión parece haber destruido por completo el cohete, mientras que las modernas instalaciones de lanzamiento de la compañía, valoradas en 1.000 millones de dólares, probablemente requerirán reparaciones importantes que obligarán a suspender los futuros lanzamientos en ese lugar durante un período considerable.

El cohete New Glenn, de 98 m de altura, se está desarrollando para el programa Artemis de la NASA, cuyo objetivo es llevar de nuevo a los astronautas a la superficie de la Luna para 2028.

Blue Origin aún no ha comunicado qué impacto tendrá la explosión en estos planes, aunque los expertos en el sector espacial han señalado que podría retrasar a la empresa de Jeff Bezos hasta un año.

“Esto deja a Blue Origin completamente fuera del proyecto Artemis durante los próximos 12 meses, muy probablemente”, dijo Eric Berger, editor sénior de temas espaciales en el medio de tecnología Ars Technica. Añadió: “Todas esas misiones a la base lunar [pospuestas], es un desastre”.

El cohete New Glenn se está desarrollando para transportar el módulo de aterrizaje Blue Moon de Blue Origin, que la NASA planea usar como uno de sus sistemas de aterrizaje lunar. El cohete que explotó en la plataforma de lanzamiento ya había volado tres veces, y se espera que la venidera prueba de encendido estático sea un procedimiento rutinario antes de otro lanzamiento el próximo mes.

Bezos, por su parte, dijo que era demasiado pronto para conocer la causa de la explosión y que las investigaciones estaban en curso.

“Ha sido un día muy duro, pero reconstruiremos lo que haga falta y volveremos a volar”, escribió en una publicación en X, y agregó: “Vale la pena”.

Este último incidente significa que los dos principales socios comerciales de la NASA para el programa Artemis tienen actualmente sus cohetes en tierra, y SpaceX, la empresa de Elon Musk, se vio obligada esta semana a detener cualquier lanzamiento adicional de su cohete Starship.

La FAA (Administración Federal de Aviación de EE. UU.) declaró que primero debía llevarse a cabo una investigación sobre un “percance” ocurrido durante su vuelo de prueba más reciente.

Durante el vuelo del 22 de mayo, el propulsor Super Heavy del cohete se estrelló en el Golfo de México después de que solo uno de sus motores se encendiera durante la maniobra de amerizaje.

La FAA declaró que SpaceX no podría volver a lanzar el cohete hasta que el organismo regulador pudiera asegurarse de que “ningún sistema, proceso o procedimiento relacionado con el percance [afectaría] a la seguridad pública”.

El desarrollo de Starship y New Glenn ya lleva retraso, y las primeras misiones tripuladas a la superficie lunar estaban previstas inicialmente para 2024. La NASA ha establecido un nuevo calendario para la misión Artemis IV, cuyo lanzamiento está programado actualmente para 2028.

En 2023, China anunció que planeaba enviar astronautas chinos, conocidos como taikonautas, a la Luna antes de 2030. La agencia espacial del país no ha dado indicios de que no se vaya a cumplir este plazo.

El cohete New Glenn de Blue Origin explota durante una prueba de encendido de motores el jueves 28 de mayo de 2026 en Cabo Cañaveral, Florida ( @JConcilus )

Tanto EE. UU. como China están interesados en los posibles recursos minerales de la Luna, y ambos países aspiran a establecer hábitats lunares permanentes. Estas bases también podrían utilizarse para apoyar futuras misiones tripuladas a Marte.

El año pasado, el exdirector de la NASA afirmó que EE. UU. podría quedarse atrás con respecto a China debido a problemas con sus socios comerciales.

“Nuestra compleja arquitectura requiere una docena o más de lanzamientos en un corto período de tiempo, se basa en tecnologías muy exigentes que aún no se han desarrollado, como el reabastecimiento criogénico de combustible en el espacio, y todavía necesita estar homologada para vuelos tripulados”, declaró Jim Bridenstine, quien se desempeñó como administrador de la NASA entre 2018 y 2021, ante el Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado en septiembre.

“A menos que algo cambie, es muy improbable que EE. UU. supere el plazo previsto por China para llegar a la superficie lunar”, admitió.

En este sentido, el actual administrador de la NASA, Jared Isaacman, reconoció que el último incidente de Blue Origin podría tener un impacto en el programa Artemis, aunque afirmó que no se conocerían los posibles retrasos hasta que la agencia espacial estadounidense realizara una revisión completa.

“Los vuelos espaciales son implacables, y desarrollar nuevas capacidades de lanzamiento de cargas pesadas es extraordinariamente difícil”, declaró tras la explosión del jueves, y añadió: “Colaboraremos con nuestros socios para llevar a cabo una investigación exhaustiva de esta anomalía, evaluar las repercusiones a corto plazo en las misiones y retomar los lanzamientos de cohetes”.

Traducción de Sara Pignatiello