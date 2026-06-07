Trabajadores de salud combaten el brote de ébola en Congo con salarios bajos y poco descanso

El doctor Richard Lokudu, director médico del Hospital General de Referencia de Mongbwalu, apenas ha recibido compensación por su trabajo en primera línea de uno de los brotes de virus del ébola más mortíferos de República Democrática del Congo.

Lokudu y varios de sus colegas trabajan todo el día en el hospital atendiendo una afluencia de pacientes. Las notificaciones de casos sospechosos llegan incluso tarde por la noche.

“No he recibido mi asignación (y) lo que les pasó a otros también podría pasarme a mí. A pesar de todas las medidas de prevención y control de infecciones que estamos implementando, no sabemos qué puede ocurrir”, explicó Lokudu a The Associated Press.

Las autoridades sanitarias creen que el brote, que tomó por sorpresa a la región oriental del Congo después de propagarse en silencio durante semanas sin ser detectado, comenzó en la bulliciosa zona minera de Mongbwalu, en la provincia de Ituri.

Condiciones mineras propicias para la propagación del virus

Mongbwalu se ha convertido en el epicentro del brote de Bundibugyo, un tipo inusual de ébola. La localidad atrae a muchos trabajadores que laboran en grandes minas de oro con charcos fangosos de depósitos auríferos, pozos estrechos y cuevas. Viven en zonas de bajos ingresos, incluidos campamentos hacinados, y tienen poco acceso a protocolos sanitarios adecuados.

Las condiciones aumentan la posibilidad de transmisión de la enfermedad, que se propaga por contacto cercano con fluidos corporales de personas enfermas y fallecidas, como sudor, sangre, heces y vómito.

También ha habido un escepticismo generalizado respecto a la enfermedad, lo que dificulta el trabajo de tratamiento médico para Lokudu y sus colegas, mientras que algunos trabajadores de salud y personal de emergencias han muerto a causa de la enfermedad.

“Una cosa es estar lejos y escuchar que se reportan estadísticas, pero lo que está ocurriendo sobre el terreno es enorme", dijo Lokudu. "La gente está sacrificando su descanso y su comodidad por esta causa. Debería reconocerse que merecen compensación. Estos trabajadores deberían recibir sus salarios con regularidad”.

El gobierno congoleño no respondió a una solicitud de comentarios de la AP.

Escasos recursos disponibles

Las autoridades congoleñas han confirmado 452 casos, incluidos 82 fallecimientos. El país de África Central registró 71 nuevos casos en un día el jueves, lo que, según las autoridades, es una señal de “transmisión comunitaria activa”.

El raro tipo Bundibugyo no tiene vacunas ni tratamiento aprobados, por lo que los trabajadores de salud se han centrado en los síntomas. El gobierno indicó que al menos cinco personas se han recuperado del ébola desde que el brote fue confirmado oficialmente por el Ministerio congoleño de Salud el 15 de mayo.

La enfermedad “tuvo una gran ventaja inicial”, según el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Los hospitales de la región no tenían medios para hacer pruebas diagnósticas para el tipo correcto de ébola que había empezado a propagarse varias semanas antes de la confirmación.

Los trabajadores de salud enfrentan la enfermedad con recursos mínimos, mientras varias agencias se apresuran a llevar ayuda a la región. Al principio, las mascarillas, los guantes, las botas y los medicamentos escaseaban.

“Ha habido un deterioro del sistema de salud", señaló Heather Kerr, directora en el Congo del Comité Internacional de Rescate. "No ha habido inversión en el sistema de salud, y esto viene ocurriendo desde hace años”.

Condiciones duras para los trabajadores de salud

“Durante la primera semana, ni siquiera tuvimos tiempo de ir a casa y comer", relató Alice Bamuhinga, enfermera del hospital de Mongbwalu. "La segunda semana fue igual. Sólo comemos una vez al día, lo que equivale a desayunar por la noche”.

Incluso con el escepticismo generalizado y el desprecio por los protocolos sanitarios, muchos en la localidad están tomando conciencia de la grave realidad del brote.

Asero Jeanne tenía cinco hijos. Dos murieron por la enfermedad en dos semanas. Cuando su hija enfermó, la familia pensó que era malaria y los vecinos les aconsejaron evitar el hospital, diciendo que “cualquiera que fuera allí moriría de inmediato”, según Jeanne, de 52 años.

La hija murió después de tres semanas alternando entre hospitales y la casa, y luego un hijo falleció días después. Entonces Jeanne se enfermó.

“Vi morir a unas 20 personas. Vi cómo las llevaban a la morgue y, aun así, Dios me está permitiendo salir de aquí con vida. Les doy las gracias a los médicos”, dijo Jeanne.

La Organización Mundial de la Salud ofrece un plan

Tedros, director general de la OMS, lanzó un plan de 518 millones de dólares el viernes para combatir el brote, y afirmó que “contener el ébola depende del compromiso político, de un financiamiento continuado y de la confianza y participación de las comunidades”.

Los esfuerzos para contener la enfermedad también se han visto obstaculizados por el conflicto entre el gobierno y el grupo rebelde M23, respaldado por Ruanda, además de los ataques de milicianos islamistas.

Para los trabajadores de salud en primera línea del brote de ébola en Congo, el trabajo se ha vuelto más difícil a medida que la enfermedad se propaga más rápido que su capacidad actual de tratamiento.

“A pesar de las alertas que recibimos y de los equipos que tenemos en el lugar, nos faltan medios para desplazarnos por el terreno", explicó Lokudu. "Como resultado, hay alertas que no podemos investigar”.

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Adetayo informó desde Lagos, Nigeria.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.