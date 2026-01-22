¿Qué tan seguido deberías lavarte el cabello? Los dermatólogos opinan

A veces, lavarse el pelo puede parecer una tarea pesada.

Según los expertos, un buen lavado es importante para que las hebras estén menos grasas y no se cubran de suciedad y residuos, así como para evitar que el cuero cabelludo se inflame, lo que puede provocar la caída del cabello.

“El champú elimina el sebo o grasa que normalmente recubre el tallo del cabello”, explicó a Allure el doctor Brendan Camp, dermatólogo en la clínica MDCS Dermatology (Nueva York, EE. UU.).

“El sebo ayuda a mantener el cabello suave, parejo y flexible. Pero las glándulas sebáceas producen sebo constantemente y, a menos que se lave el pelo, el sebo se acumula y puede engrasar y apelmazar el cabello”, agregó.

Aun así, el cabello de cada persona es diferente y lavarlo con demasiada frecuencia puede acarrear también consecuencias no deseadas, como puntas abiertas, sequedad o falta de brillo.

open image in gallery iStock-1166071768 ( Getty Images/iStock )

“Lavarse el pelo es un tema complicado, y definitivamente no hay una recomendación única sobre la frecuencia con la que cada quien debe lavárselo”, dijo en un comunicado la doctora Jennifer Maender, dermatóloga del Hospital Houston Methodist, con sede en Texas.

“El tipo de pelo que tengas, la edad que tengas, las prácticas de peinado que utilices, etc.: hay muchos factores que entran en juego para responder a esta pregunta”, añadió.

Tratamiento personalizado

La frecuencia de lavado depende del tipo de cabello.

Según la Clínica Cleveland, el lavado excesivo puede provocar fragilidad en las personas con rizos más largos, que tienden a estar más secos.

El grosor del pelo también importa. Por ejemplo, las personas con el pelo muy rizado y áspero deben lavárselo al menos cada dos semanas, según la dermatóloga Shilpi Khetarpal.

Sin embargo, las pautas son diferentes para las personas con el pelo más fino: “Los que tienen el pelo más fino deben lavárselo al menos cada dos días. Y las personas con cuero cabelludo graso pueden optar por lavarse el pelo a diario si les molesta”, afirma la médica.

Todo está en los genes

No solo importa el tipo de pelo que tengas. La edad, la etnia, el entorno y el nivel de actividad también pueden influir, señala la clínica.

Las personas más jóvenes suelen tener más glándulas sebáceas, que se activan durante los cambios hormonales de la pubertad, señala el sitio web del Hospital Infantil de Richmond, en Virginia. Eso es lo que provoca el acné hormonal adolescente.

Sin embargo, la disminución de la actividad de las glándulas sebáceas es natural a medida que envejecemos, según el portal gubernamental estadounidense MedlinePlus.

“Los hombres experimentan una disminución mínima, con mayor frecuencia después de los 80 años. Las mujeres producen gradualmente menos aceite a partir de la menopausia”, se explica en el sitio web.

Por supuesto, también influyen las diferencias genéticas.

“Las personas de color deben lavarse el pelo al menos dos veces al mes”, dice Khetarpal, señalando que las personas de este grupo suelen tener el pelo extremadamente seco. Continúa: “Otros grupos pueden querer lavarse el pelo al menos dos o tres veces por semana para minimizar la inflamación y el crecimiento excesivo de las levaduras que suelen vivir en el cuero cabelludo”.

También hay que tener en cuenta el grado de sudoración, ya sea por correr o por la humedad del aire. “Hacer ejercicio y sudar mucho puede provocar una acumulación de sebo, sudor y otros residuos en el cuero cabelludo”, advierte el sitio de servicios médicos Columbia Health.

open image in gallery Una mujer se lava el pelo en un salón de Beverly Hills, California. Entre lavado y lavado, los expertos aconsejan utilizar champú en seco ( Getty Images for JNSQ )

Revisa tu rutina

Lavarse el pelo todos los días probablemente no sea lo más adecuado para la mayoría de las personas, pero otras con el pelo muy fino podrían hacerlo.

Los expertos dicen que hay que dejarse guiar por la grasa.

“En general, se recomienda lavarse el pelo cuando esté graso o sucio al tacto. Para algunas personas, eso significa lavarse cada dos días. Para otros, podría significar lavarse con champú una vez a la semana”, aconseja Columbia Health.

Entre lavado y lavado, se puede utilizar champú en seco para ayudar a absorber la grasa y la suciedad y mantener el cabello fresco.

Si ves caspa —escamas de color blanco causadas por un exceso de grasa— puede que no te estés lavando lo suficiente o no estés usando el acondicionador adecuado, según la Asociación de la Academia Estadounidense de Dermatología. Y, cuidado con el error común de que lavarse el pelo con menos frecuencia hará que con el tiempo esté menos graso.

“Por desgracia, las glándulas [sebáceas] están controladas por hormonas. Por lo tanto, la producción de grasa no puede modificarse con rutinas de lavado del cabello”, advierte Columbia Health.

Traducción de Sara Pignatiello