El número de casos confirmados de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) ha aumentado a 544, después de que la agencia de protección de la salud de EE. UU. advirtiera que el brote podría convertirse en el mayor registrado hasta la fecha.

El epicentro se encuentra en la provincia de Ituri, en la RDC, donde la principal agencia de salud pública de África, Africa CDC (Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades de África), ha confirmado 515 casos de un total de 544 en el Congo. Se han confirmado al menos 91 muertes, y en la vecina Uganda se han registrado otros 19 casos y dos fallecimientos, según los ministerios de salud de ambos países.

La OMS (Organización Mundial de la Salud) declaró el brote como una emergencia sanitaria internacional el 17 de mayo, tras detectarse casos tanto en la RDC como en Uganda.

La principal agencia de salud pública de la Unión Africana considera que otros diez países vecinos están en riesgo, mientras que los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.) advirtieron el viernes que el brote podría extenderse hasta alcanzar una magnitud similar a la de los peores brotes de la historia.

El ébola causó la muerte de 11.000 personas en África Occidental entre 2014 y 2016. Sin embargo, a diferencia de aquel brote, esta crisis es causada por el virus Bundibugyo y, a diferencia de cepas más comunes, no existe una vacuna autorizada para contenerlo. Identificada por primera vez en Uganda en 2007, la cepa Bundibugyo ha provocado relativamente pocos brotes.

Los CDC publicaron una serie de escenarios generados por modelos informáticos, en los que afirman que los casos podrían aumentar a 20.000 o más, dependiendo de la rapidez con que se aísle a las personas infectadas para frenar la propagación.

Según la OMS, las autoridades sanitarias han advertido que el brote ya está superando la respuesta internacional, y que los esfuerzos para investigar y rastrear los casos se ven obstaculizados por el conflicto, la inseguridad, el desplazamiento y las dificultades de acceso.

La OMS y el Africa CDC pusieron en marcha el viernes un plan conjunto de respuesta al ébola por valor de 518 millones de dólares. Dado que los casos confirmados casi se duplicaron en una semana, es probable que la transmisión siga activa en las comunidades afectadas a pesar de las medidas de rastreo de contactos, pruebas y vigilancia existentes.

El Reino Unido ha prometido $28 millones para combatir el brote actual, en comparación con los $570 millones destinados a la respuesta al brote en África Occidental. Esto ocurre mientras el Reino Unido recorta miles de millones de dólares del gasto en ayuda internacional, ya que el presupuesto disminuye del 0,5 % al 0,3 % del ingreso nacional bruto (INB), para financiar el aumento del gasto en defensa.

Durante una entrevista con el Servicio Mundial de la BBC mientras se encontraba de viaje en Kinshasa, la capital de la RDC, se le preguntó a Jennifer Chapman, ministra del Reino Unido para el Desarrollo Internacional, América Latina y el Caribe: “El Gobierno británico está reduciendo la ayuda exterior del 0,5 % al 0,3 % del INB y redirigiendo esos fondos a la defensa y la seguridad... pero cuando se trata de un brote como este, que tiene el potencial de propagarse internacionalmente, ¿no puede ser contraproducente esa reducción en los presupuestos de ayuda exterior?”.

“Sí, en cierto modo”, respondió Chapman, y continuó: “Pero diría que seguimos invirtiendo casi $13.000 millones anuales en desarrollo internacional. Es una cantidad considerable, sin duda. Lo que debemos hacer es asegurarnos de invertirla de forma eficaz”. África se está viendo especialmente afectada por los recortes, con una caída del 56 % en el apoyo bilateral a países individuales.

Al principio de la entrevista, se refirió a la respuesta general al brote: “No estoy convencida de que estemos suficientemente preparados; nuestra respuesta actual es insuficiente, pero esto puede y debe cambiar”. Chapman afirmó que un equipo del Reino Unido se encontraba actualmente en Kinshasa y estaba “trabajando con gran dedicación”.

A esto se suma que el gasto en ayuda exterior estadounidense se redujo en casi un 57 % después de que la Administración Trump desmantelara USAID (Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional) el año pasado. USAID había financiado redes de laboratorios, programas de vigilancia epidemiológica y capacidad de respuesta ante emergencias en toda África.

La desinformación también ha supuesto un gran desafío, ya que se han incendiado centros sanitarios que atendían a pacientes con ébola en el este del Congo, mientras que las teorías conspirativas sobre el origen del virus se propagaban por Internet.

“La desinformación es casi tan peligrosa como el propio virus y se propaga con la misma rapidez”, declaró Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, quien visitó recientemente la provincia oriental de Ituri, epicentro del brote.

En una localidad, los residentes prendieron fuego a las tiendas de aislamiento de un centro de tratamiento tras impedírseles llevarse el cuerpo de un hombre que había fallecido a causa del ébola para darle sepultura. Las víctimas siguen siendo altamente contagiosas tras la muerte. Como consecuencia, 18 personas sospechosas de padecer la enfermedad huyeron del lugar.

Se han registrado al menos tres ataques contra centros de salud. El aumento de la ayuda humanitaria tras décadas de conflicto y desplazamiento ha despertado sospechas sobre una posible motivación oculta. Algunos creen que el brote es un montaje, que la enfermedad proviene de un laboratorio de armas biológicas o que los trabajadores humanitarios propagan el virus a través de las antenas de sus vehículos.

Este artículo se ha producido como parte del proyecto “ Rethinking Global Aid” de The Independent.

Traducción de Sara Pignatiello