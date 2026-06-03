Cómo la presión por ser el proveedor afecta a los hombres modernos
Dinero, ansiedad y silencio: más de la mitad de los hombres vincula sus problemas económicos con su identidad
Más de la mitad de los hombres estadounidenses admiten que las dificultades financieras les han hecho sentir que no han estado a la altura de lo que significa “ser un hombre”.
Según una nueva encuesta realizada por Beyond Finance y Talker Research de 2.000 hombres, el 77 % afirmó que se les enseñó que el papel principal de un hombre es ser el proveedor económico y el 70 % considera que cumplir con ese rol resulta hoy más difícil de lo que les resultaba a sus padres.
Entre los principales obstáculos se encuentran que la inflación supere el aumento de los salarios (54 %), la falta de vivienda asequible (43 %), la incertidumbre económica (39 %) y la inestabilidad laboral (35 %).
Actualmente, el 42 % de los hombres se encuentra en una situación financiera crítica. El 17 % no logra llegar al fin del mes y el 25 % apenas consigue subsistir.
Esta situación cobra un precio en la salud mental, provocando preocupación diaria en el 35 % de los hombres.
Este porcentaje incluye a casi la mitad de los hombres de la generación Z, pero solo al 17 % de los baby boomers.
El 57 % de los hombres tienen deudas, lo que les hace sentirse frustrados (43 %), abrumados (32 %), ansiosos (32 %), desesperanzados (24 %) y avergonzados (22 %).
El estigma social agrava el problema, ya que el 72 % cree que se espera que los hombres afronten el estrés financiero en silencio.
El 56 % también ha evitado hablar sobre sus preocupaciones económicas y el 58 % se siente aislado.
Como respuesta, en 2026 los hombres están redefiniendo el éxito en torno a una buena salud mental (53 %), relaciones sólidas (44 %), un propósito claro (44 %) y el equilibrio entre la vida laboral y personal (40 %).
Asimismo, conciben al proveedor exitoso como alguien en quien su familia puede confiar de manera integral (44 %), que asegura la satisfacción de las necesidades básicas (43 %), ofrece orientación (39 %), ahorra para el futuro (35 %) y comparte las responsabilidades del cuidado familiar (32 %).
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