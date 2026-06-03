Cómo la presión por ser el proveedor afecta a los hombres modernos

Más de la mitad de los hombres estadounidenses admiten que las dificultades financieras les han hecho sentir que no han estado a la altura de lo que significa “ser un hombre”.

Según una nueva encuesta realizada por Beyond Finance y Talker Research de 2.000 hombres, el 77 % afirmó que se les enseñó que el papel principal de un hombre es ser el proveedor económico y el 70 % considera que cumplir con ese rol resulta hoy más difícil de lo que les resultaba a sus padres.

Entre los principales obstáculos se encuentran que la inflación supere el aumento de los salarios (54 %), la falta de vivienda asequible (43 %), la incertidumbre económica (39 %) y la inestabilidad laboral (35 %).

Actualmente, el 42 % de los hombres se encuentra en una situación financiera crítica. El 17 % no logra llegar al fin del mes y el 25 % apenas consigue subsistir.

Esta situación cobra un precio en la salud mental, provocando preocupación diaria en el 35 % de los hombres.

Este porcentaje incluye a casi la mitad de los hombres de la generación Z, pero solo al 17 % de los baby boomers.

El 57 % de los hombres tienen deudas, lo que les hace sentirse frustrados (43 %), abrumados (32 %), ansiosos (32 %), desesperanzados (24 %) y avergonzados (22 %).

El estigma social agrava el problema, ya que el 72 % cree que se espera que los hombres afronten el estrés financiero en silencio.

El 56 % también ha evitado hablar sobre sus preocupaciones económicas y el 58 % se siente aislado.

Como respuesta, en 2026 los hombres están redefiniendo el éxito en torno a una buena salud mental (53 %), relaciones sólidas (44 %), un propósito claro (44 %) y el equilibrio entre la vida laboral y personal (40 %).

Asimismo, conciben al proveedor exitoso como alguien en quien su familia puede confiar de manera integral (44 %), que asegura la satisfacción de las necesidades básicas (43 %), ofrece orientación (39 %), ahorra para el futuro (35 %) y comparte las responsabilidades del cuidado familiar (32 %).