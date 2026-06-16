Medicamentos de pérdida de peso podrían ralentizar envejecimiento biológico, afirman científicos

Según un nuevo estudio, Ozempic y otros fármacos para bajar de peso que actúan sobre la hormona GLP-1 podrían ralentizar el envejecimiento biológico.

La investigación, publicada a principios de esta semana por la Universidad de California en San Diego, EE. UU., reveló que los medicamentos análogos del GLP-1, como la semaglutida, podrían estar reprogramando las células para mejorar la salud inmunitaria y reducir la inflamación, ralentizando así el deterioro del organismo a nivel celular.

Ya se han identificado otros beneficios para la salud derivados de los GLP-1, que, según el equipo de San Diego, podrían estar relacionados con la ralentización del envejecimiento biológico. Sin embargo, el equipo señaló que aún queda mucho por aprender sobre este proceso.

“No estamos diciendo que la semaglutida revierta el envejecimiento ni que rejuvenezca a las personas. Lo que observamos es una señal de que podría ralentizar algunos de los procesos biológicos asociados al envejecimiento”, declaró Michael Corley, profesor asociado de medicina en la universidad.

Alrededor de 30 millones de estadounidenses toman fármacos GLP-1 para ayudar a perder peso, además de para tratar otras afecciones como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.

open image in gallery Una investigación publicada a principios de esta semana por la Universidad de California en San Diego reveló que los fármacos análogos del GLP-1, como la semaglutida, podrían estar reprogramando las células para mejorar la salud inmunitaria y reducir la inflamación, lo que ralentiza el deterioro del organismo a nivel celular ( Getty Images/iStock )

Los expertos saben desde hace tiempo que el envejecimiento biológico se puede ralentizar con una buena alimentación, ejercicio regular y evitando el alcohol y las drogas.

Investigaciones anteriores, realizadas por el Centro Anschutz de la Universidad de Colorado, demuestran que los GLP-1 podrían estar reprogramando las células para potenciar la respuesta inmunitaria del organismo.

Eso también podría ser lo que está sucediendo en este caso, sugirió Corley, de la UC-San Diego. “Los datos emergentes también sugieren que los fármacos GLP-1 pueden reprogramar ciertas células en diferentes órganos”, afirmó.

La inflamación es la respuesta natural del cuerpo a las lesiones y a las bacterias invasoras, pero puede dañar los órganos y tejidos del cuerpo, además de acelerar el envejecimiento celular cuando persiste.

Según la Universidad de California en San Diego, los fármacos GLP-1 ayudan a eliminar el exceso de grasa que puede causar inflamación, deteniendo así el envejecimiento celular.

La inflamación también aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, como el VIH-SIDA. Investigaciones previas demuestran que las mujeres con inflamación genital tienen un mayor riesgo de contraer el VIH por vía sexual.

El nuevo estudio de 32 semanas se llevó a cabo con más de 100 adultos que viven con el VIH y que presentaban exceso de grasa debido a una afección llamada lipohipertrofia, común en personas que reciben inyecciones y que se desarrolla debido a la inflamación, y algunos que también padecían esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica, otra afección que los pacientes con VIH contraen con frecuencia.

open image in gallery Los expertos saben desde hace tiempo que el envejecimiento biológico puede ralentizarse con una buena alimentación, la práctica regular de ejercicio y evitando el consumo de alcohol y drogas ( Getty Images/iStock )

Tras 24 semanas de estudio, el equipo de la UC-San Diego descubrió que los GLP-1 ralentizaban el ritmo de envejecimiento biológico en el 42 % de los participantes con VIH y esteatosis hepática.

“Muchos de los procesos biológicos que estudiamos en el VIH también son fundamentales para el envejecimiento en la población general”, afirmó Corley, y siguió: “Dado que estos procesos pueden manifestarse antes o ser más pronunciados en las personas con VIH, esta comunidad puede ayudarnos a identificar intervenciones que mejoren la esperanza de vida saludable de una manera más amplia”.

El equipo de la UC San Diego espera realizar ensayos más amplios para confirmar estos hallazgos y determinar durante cuánto tiempo los fármacos pueden ralentizar el envejecimiento biológico del organismo. Esto podría ser útil para determinar la dosificación y el tratamiento de las personas con VIH y de la población en general en el futuro.

Los investigadores también planean comprobar si la ralentización del envejecimiento puede mejorarse con otros métodos probados, como una dieta saludable, el ejercicio y el sueño.

“Con la aparición de nuevas terapias basadas en GLP-1, el sector tiene la oportunidad de comprobar si los diferentes fármacos de esta clase tienen efectos distintos sobre la biología del envejecimiento y de identificar qué pacientes pueden beneficiarse más”, dijo Corley.

Traducción de Sara Pignatiello