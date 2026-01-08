GLP-1: la nueva tendencia de salud en Estados Unidos

La iniciativa “Enero Seco” podría estar perdiendo fuerza, ya que la mitad de los estadounidenses afirman que los medicamentos GLP-1 representan la próxima gran tendencia de salud.

Una encuesta de 2.000 adultos estadounidenses reveló que el 23 % utiliza actualmente GLP-1 o los ha utilizado en los últimos cinco años, lo que destaca la rapidez con la que estos medicamentos se han integrado en las rutinas de salud modernas.

Cuando se les preguntó si preferirían dejar de usar GLP-1 o las redes sociales, el 55 % respondió que preferiría abandonar las plataformas sociales antes que dejar de tomar la medicación.

Aunque el uso de GLP-1 está transformando los hábitos alimenticios, los alimentos reconfortantes siguen siendo atractivos.

Los encuestados afirmaron que, incluso mientras toman la medicación, no pueden imaginar dejar de consumir sus favoritos, como el tocino, las hamburguesas, el chocolate, la pasta y la pizza.

La encuesta realizada por Smoothie King y Talker Research sugiere que este cambio hacia los GLP-1 forma parte de un impulso nacional más amplio hacia una vida más saludable.

En promedio, los estadounidenses dijeron que han incluido objetivos relacionados con la salud en sus propósitos de Año Nuevo durante seis de los últimos 10 años. Sin embargo, cumplir esos objetivos sigue siendo difícil.

El 51 % admitió que les cuesta cumplirlos y los hábitos saludables duran solo 15 semanas en promedio antes de desaparecer. El 49 % de los encuestados dijo que no se sienten completamente apoyados para alcanzar sus objetivos de salud, mientras que el 64 % cree que un mejor apoyo les ayudaría a tener éxito.

Este apoyo proviene cada vez más de opciones centradas en la nutrición, particularmente para quienes ajustan su dieta en torno al uso de GLP-1.

Este año, el 43 % de los estadounidenses dijeron que han modificado sus hábitos alimenticios para priorizar las proteínas, mientras que el 28 % se centró más en la fibra y el 28 % en las grasas saludables. Las proteínas encabezaron la lista de nutrientes que el 21 % de la gente desea aumentar, seguidas de la vitamina B (14 %), la fibra (9 %) y la vitamina C (8 %).

Los batidos están surgiendo como una solución sencilla para satisfacer estas necesidades nutricionales.

Cuatro de cada cinco estadounidenses dijeron que beben batidos, el 12 % los consume a diario y el 19 % al menos una vez por semana.

Dos tercios afirmaron que probablemente consumirían batidos para complementar su nutrición, y el 47 % de los consumidores de batidos coincidieron en que el valor nutricional es el factor más importante a la hora de elegir uno.