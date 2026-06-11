¿Saben los estadounidenses qué contiene el agua que beben?

Una nueva encuesta revela una desconexión en la forma en que los estadounidenses perciben su salud.

Si bien el 76 % afirma prestar más atención que nunca a lo que consume, el 35 % no ha reflexionado sobre la calidad del agua que consumieron en el último año.

El estudio realizado por Culligan International y Talker Research de 2.000 adultos reveló una falta de conocimientos sobre el agua.

Aunque el 92 % de los encuestados utiliza agua del grifo a diario para beber (48 %), cocinar (62 %), cepillarse los dientes (67 %) y preparar hielo o café (40 %), muchos confían ciegamente en lo que sale del grifo.

De hecho, el 51 % cree que, si el agua cumple con las normativas gubernamentales, es totalmente segura para consumir. Asimismo, el 50 % asume que si el agua del grifo tiene buen sabor, necesariamente es segura.

Casi la mitad de los encuestados tiene una idea errónea de las normas reguladoras. El 20 % cree falsamente que el agua regulada carece de contaminantes y el 28 % asume incorrectamente que las normativas siempre se basan en los últimos avances científicos.

Esto explica por qué el 44 % considera que el agua de su grifo es adecuada y el 46 % cree que está totalmente libre de impurezas nocivas. En realidad, una gran mayoría desconocía que el arsénico (80 %), los nitratos (79 %) y los PFAS (74 %) pueden eludir las normativas estándar y estar presentes en el agua del grifo cotidiana.

Esta confusión se ve alimentada por mitos comunes. Por ejemplo, el 36 % de los estadounidenses cree erróneamente que hervir el agua elimina todos los contaminantes y el 30 % piensa que el agua embotellada está sujeta a normas más estrictas que el agua del grifo.

Aunque el 45 % considera que los "contaminantes del agua" son el principal riesgo invisible en su vida diaria, el 51 % no ha analizado el agua de su hogar en el último año.

El Dr. Eric Roy, director científico de Culligan International, explica más detalles sobre la brecha existente entre salud, ciencia y normativa.

"Puede resultar confuso entender qué contiene el agua sin tener conocimientos básicos sobre su calidad", dijo el Dr. Roy. "Los titulares contribuyen a esta confusión, ya que destacan continuamente los problemas de salud derivados de los contaminantes en el agua potable, mientras que los municipios informan que el agua del grifo cumple con las normas vigentes".