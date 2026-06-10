Los 20 peores dolores que los seres humanos pueden experimentar: desde migraña hasta artritis

El dolor es un tema complicado, ya que a menudo se considera subjetivo y depende del umbral de dolor individual.

Sin embargo, si bien el dolor de hacerse tatuajes o tener un bebé puede ser discutible, existen ciertas condiciones de salud o enfermedades que son innegablemente insoportables.

Según el Sistema Nacional de Salud del Reino Unido (NHS), hay 20 afecciones que se clasifican como "dolor tan incapacitante" que pueden impedir realizar las tareas diarias e incluyen dolores bien conocidos como huesos rotos y cálculos renales hasta los menos conocidos pero aún agonizantes, causando gota o neuralgia del trigémino.

El NHS también menciona el hombro congelado como uno de los peores dolores que se pueden sufrir, una condición en la que la articulación se vuelve tan tensa y rígida que es casi imposible levantar el brazo. La afección puede durar varios años si no se trata.

Las mujeres que padecen endometriosis pueden experimentar dolor general, pélvico, menstrual y durante las relaciones sexuales ( AFP/Getty )

La endometriosis, una afección ginecológica debilitante en la que las células que recubren el útero se encuentran en otras partes del cuerpo, también figura en la lista.

La afección, que se cree que afecta a una de cada 10 mujeres en todo el mundo, tarda un promedio de 7,5 años en diagnosticarse, durante los cuales las mujeres pueden experimentar dolor general, pélvico, menstrual y durante las relaciones sexuales.

También entre la lista del NHS de condiciones que pueden causar los dolores más notoriamente severos se encuentran la artritis, la apendicitis y las migrañas. La lista completa, sin ningún orden en particular, es la siguiente:

herpes

dolores de cabeza en racimo

hombro congelado

huesos rotos

síndrome de dolor regional complejo (CRPS)

ataque al corazón

hernia discal

anemia drepanocítica

artritis

migraña

ciática

cálculos renales

apendicitis

neuralgia trigeminal

pancreatitis aguda

gota

endometriosis

úlcera estomacal

fibromialgia

dolor después de la cirugía

Sobre las condiciones, el doctor Gary LeRoy, médico de medicina familiar en Dayton, Ohio, dijo a The Independent: "Todas estas son condiciones de dolor muy válidas que comúnmente vemos en el entorno de la atención médica".

Sin embargo, el doctor LeRoy diría que otras dos afecciones también figuran en la lista: el dolor de espalda, ya que es “lo más común que vemos en las prácticas de atención primaria” y los “dolores de muelas”.

Según el galeno: “El dolor lumbar crónico afecta al 80 por ciento de la población en algún momento de su vida porque como homo sapiens que se agacha, agacha, empuja y tira, terminamos con dolor lumbar musculoesquelético”.

Los dolores de muelas, que a menudo se descartan, también pueden ser extremadamente dolorosos, según LeRoy, quien nos dijo: "A menudo pasamos por alto las cosas que están por encima del cuello y, nuevamente, es algo muy común".

El médico LeRoy se ha encontrado “constantemente consciente de los síndromes de dolor bucal” después de que se descubrió que varios pacientes que se quejaban de dolor en la boca, la mandíbula o los oídos sufrían problemas dentales, como un absceso.

En cuanto a qué hacer en una situación en la que el dolor “afecta la capacidad de una persona para funcionar en la sociedad” o cuando “le impide trabajar, dormir o alimentarse a sí misma”, recomienda buscar asesoramiento médico, ya que el dolor prolongado puede tener consecuencias para la salud.

Y para el dolor asociado con ataques cardíacos, “el peor dolor de cabeza que haya experimentado”, cálculos renales, pancreatitis aguda o apendicitis, el doctor LeRoy aconseja buscar atención médica de emergencia, ya que esos tipos de dolor pueden ser potencialmente mortales.

[Este artículo se publicó originalmente en 2022]