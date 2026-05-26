Por qué bailar puede ser uno de los mejores ejercicios para envejecer saludablemente

Carol Ross, de 87 años, no puede ocultar su sonrisa durante los ensayos de baile mientras marca en voz alta los pasos de las coreografías para las integrantes de su grupo de claqué y jazz, formado por mujeres de 50 años o más.

“He bailado toda mi vida y es lo mejor”, contó Ross, quien fundó el grupo Rodeo City Wreckettes hace 23 años, en una etapa en la que muchas personas comienzan a pensar en la jubilación.

Ross y su esposo John, de 89 años y compañero de baile desde hace décadas, descubrieron hace mucho tiempo lo que cada vez más adultos mayores empiezan a comprobar: moverse al ritmo de la música es una de las mejores formas de mantenerse saludable. Además, especialistas en salud aseguran que no importa el estilo, ya sea baile country, salón, salsa, claqué, zumba o coreografías grupales como las de las Wreckettes.

“Bailar es una de las actividades más beneficiosas para las personas mayores”, afirmó Julio Loya, enfermero y coordinador del programa geriátrico del Centro Médico de Tucson.

Profesionales de la salud aseguran que no importa si se trata de line dance, baile de salón, salsa, tap, Zumba en el gimnasio o grupos como las Wreckettes ( Anita Snow vía AP )

¿Por qué bailar ayuda al equilibrio, la fuerza y mucho más?

Al igual que otras formas de ejercicio, el baile puede ayudar a perder peso, fortalecer el cuerpo, reducir el riesgo de caídas y mejorar la movilidad y la flexibilidad. Además, distintos especialistas destacan sus beneficios para la salud cerebral.

“Estimula el cerebro, mejora el estado de ánimo y fomenta la conexión social al mismo tiempo que mantiene activas a las personas. Y, además, es divertido y todos la pasan bien”, explicó Julio Loya.

El doctor Tom Johnson, gerontólogo de la Clínica para Adultos Mayores de UC Health en Aurora, Colorado, recordó el caso de un paciente cuya pasión por el baile se mantuvo intacta hasta el final de su vida. Según contó, el hombre hizo un gran esfuerzo para asistir a una última clase antes de morir, cuando rondaba los 90 años.

“Su prioridad número uno era bailar hasta el día de su muerte”, señaló Johnson.

El especialista también explicó que el baile ayudó a mejorar el equilibrio de muchos de sus pacientes en la clínica, que atiende a unas 2.500 personas mayores de 75 años cada año.

Además, recomendó sumar dos o tres sesiones de baile a los 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico sugeridos para los adultos mayores. Según detalló, muchas rutinas de baile incorporan movimientos que fortalecen el equilibrio, como caminar hacia atrás o sostenerse sobre un solo pie.

El baile como espacio de encuentro

Las Wreckettes ensayan sus coreografías durante sesiones de dos horas, al menos dos veces por semana, en un estudio de danza alquilado.

Ross estudió ballet desde niña y, con el paso de los años, practicó distintos estilos, desde bailes de salón hasta claqué. Por eso, cuando ella y su esposo se mudaron de Filadelfia a Tucson para jubilarse, continuar bailando le pareció algo natural.

John Ross también ocupa un lugar importante dentro de las presentaciones del grupo y suele acompañar a su esposa en varios números. Durante un ensayo reciente, ambos interpretaron una rutina enérgica y coqueta al ritmo de ‘Let’s Chase Each Other Around the Room’, de Merle Haggard.

“Aprendí desde muy joven que bailar era una gran forma de conquistar chicas”, bromeó John Ross, mientras se movía por la pista con la energía de alguien mucho más joven.

Por su parte, Cindy Soffrin, integrante de las Wreckettes, contó que ver el deterioro físico de su madre con el paso de los años la motivó a mantenerse activa durante la vejez.

“Mi madre llevó una vida sedentaria durante los últimos 20 años y fue bastante difícil”, recordó Soffrin, de 74 años.

Para Gail Kowalski, de 67 años, unirse al grupo hace tres años también significó encontrar nuevas amistades después de la muerte de su esposo y de mudarse desde Utah a Tucson.

“Además, es increíblemente divertido”, afirmó Kowalski.

La alegría de subir al escenario

Las Wreckettes se presentan durante todo el año en distintos eventos, desde celebraciones navideñas hasta espectáculos de rodeo, siempre con vestuarios brillantes y coordinados.

Sin embargo, las integrantes coinciden en que sus actuaciones favoritas son las que realizan en residencias de adultos mayores, especialmente para personas con problemas de memoria. Además, las Wreckettes destinan las ganancias de sus presentaciones a organizaciones benéficas elegidas por las propias integrantes.

“Cuando llegamos, muchas personas están distraídas o dormidas”, contó Soffrin. “Pero apenas empieza la música, enseguida se animan”.

En Las Vegas existe un grupo similar llamado Vegas Golden Gals, formado también por mujeres mayores que actúan en residencias de ancianos. Según explicó Cheryl Cortez, presidenta del grupo, ellas incorporan pompones a sus coreografías.

“En este momento debo conocer unas 40 rutinas”, comentó Cortez, de 69 años. “Y eso, por sí solo, debe ser excelente para la memoria”.

Cómo empezar a bailar en la adultez mayor

Si quieres comenzar a moverte al ritmo de la música, especialistas en salud e instructores de baile recomiendan seguir algunos consejos básicos:

Consulta primero con tu médico Antes de iniciar una rutina de baile o ejercicio, conviene hablar con un profesional de la salud. Además, lo ideal es empezar con estilos sencillos, como el baile en línea, en lugar de coreografías más complejas como el tango.

Busca una clase adecuada Las opciones incluyen centros comunitarios, programas de parques y recreación, sedes de la YMCA y espacios para adultos mayores. Además, muchos colegios comunitarios ofrecen clases adaptadas para este grupo etario, mientras que los estudios de danza y los videos en YouTube también aparecen como alternativas accesibles. Por otro lado, quienes cuentan con planes Medicare Advantage y el beneficio Silver Sneakers pueden averiguar si su gimnasio local ofrece clases gratuitas de Zumba u otras disciplinas de baile.

Prepárate antes de cada sesión Usar ropa cómoda facilita el movimiento, pero también es importante calentar y estirar antes de comenzar la clase.

Y, sobre todo, disfruta la experiencia Bailar no solo ayuda al cuerpo: también beneficia la mente, fortalece la memoria y favorece el bienestar emocional.

Traducción de Leticia Zampedri