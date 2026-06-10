Un grupo de investigadores sostiene que los posibles beneficios del té para la salud y la longevidad no dependen solo de beberlo, sino también de la forma en que se consume.

Científicos que analizaron el impacto del té en la salud observaron que su consumo puede contribuir a reducir el riesgo de diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer gracias a sus propiedades antiinflamatorias.

Otros equipos de investigación señalaron además que esta bebida, elaborada generalmente a partir de las hojas de la Camellia sinensis, podría ejercer efectos protectores sobre el cerebro y ayudar a mitigar la pérdida de masa muscular asociada al envejecimiento.

En particular, numerosos especialistas centraron su atención en el té verde y señalaron que podría favorecer la salud cardiovascular al contribuir a disminuir la presión arterial y mejorar los niveles de colesterol.

Sin embargo, los autores de la revisión reconocieron que todavía no contaban con evidencia suficiente para determinar si variedades como el té oolong, el té blanco, el té oscuro o el té amarillo ofrecían beneficios mayores o menores que los atribuidos al té verde.

Los investigadores también advirtieron que la forma de consumir el té merece atención. Según explicaron, algunas versiones procesadas, como los tés embotellados o el té de burbujas, pueden contener aditivos como edulcorantes artificiales y conservantes, cuyo consumo excesivo podría resultar perjudicial para la salud.

Asimismo, los científicos alertaron de que algunos productos podían contener residuos de pesticidas, metales pesados y microplásticos. No obstante, aclararon que estos contaminantes no parecían representar un riesgo significativo para quienes consumían té de manera moderada, aunque podían convertirse en un motivo de preocupación entre quienes lo ingerían en grandes cantidades durante periodos prolongados.

Por ello, los expertos recomendaron moderar el consumo de las versiones más procesadas de esta bebida, incluso cuando sus beneficios potenciales para la salud estuvieran ampliamente respaldados por la evidencia disponible.

El té tiene beneficios para la salud, pero no todas las formas de consumirlo son iguales ( Getty Images )

Los científicos advirtieron que la presencia de azúcar, edulcorantes artificiales, almidones refinados, aromatizantes y conservantes en los tés embotellados o de burbujas podría generar problemas de salud al reducir o enmascarar algunos de los efectos beneficiosos atribuidos al té.

Los autores también señalaron que los extractos de té verde se convirtieron en suplementos dietéticos populares para la pérdida de peso, aunque se han documentado numerosos casos de toxicidad hepática asociados a su consumo.

Según explicaron, esa toxicidad se relacionó con la epigalocatequina galato (EGCG), un compuesto presente de forma natural en el té verde.

"Esta toxicidad por sobredosis coincidió con los resultados obtenidos en experimentos de laboratorio; por ejemplo, la administración diaria de entre 500 y 750 mg de EGCG por kilogramo de peso corporal mediante infusión intragástrica provocó una toxicidad hepática dependiente de la dosis", escribieron los investigadores.

No obstante, precisaron que no se reportaron casos de toxicidad en humanos asociados al consumo de té como bebida, aunque reconocieron que algunas personas pueden experimentar irritación gastrointestinal, sobre todo tras ingerir té verde.

Asimismo, los científicos indicaron que una bolsita de té fabricada con plástico y sumergida en agua hirviendo podría liberar más de mil millones de partículas de microplástico, lo que podría representar riesgos potenciales para la salud.

En términos generales, los autores concluyeron que el consumo moderado de té tradicional recién preparado puede resultar beneficioso, especialmente en la prevención de enfermedades cardiovasculares, diabetes y algunos tipos de cáncer.

"Investigaciones adicionales permitirían comprender mejor los beneficios para la salud y evaluar con mayor precisión algunos de los posibles riesgos asociados al consumo de té", añadieron.

Traducción de Leticia Zampedri