Un efectivo fármaco de prevención llega a Sudáfrica, el país con más VIH del mundo

Crecer viendo los efectos devastadores del VIH en su familia y comunidad en Sudáfrica llevó a Olwam Plaatjie a empezar a usar medicamentos preventivos contra el VIH hace tres años.

“A veces bajaban de peso, se enfermaban y tenían que ir a la clínica, y yo no quería eso para mí”, comentó a The Associated Press. “Veía a las personas con las que vivo tomando pastillas (antirretrovirales) para el VIH todos los días, y sabía que no podría sobrellevar esa vida”.

La joven de 19 años es una de miles de sudafricanas que se inscribieron en ensayos clínicos de lenacapavir, un fármaco preventivo inyectable, altamente eficaz, que se aplica dos veces al año y que aborda las desventajas de las pastillas preventivas orales diarias.

Pese a los sudores nocturnos y otros efectos secundarios, continúa con el medicamento después de que Sudáfrica se convirtiera este mes en uno de los primeros países del mundo en introducirlo.

En el lanzamiento de la campaña, el presidente, Cyril Ramaphosa, dijo a la multitud congregada en un estadio que el lenacapavir es un “punto de inflexión” en Sudáfrica, que soporta la mayor carga de VIH a nivel mundial.

Pero defensores de la salud afirman que el país merece muchas más dosis tras el papel central de Sudáfrica en el trabajo que llevó este prometedor fármaco al mundo.

Sudáfrica tiene dosis para casi medio millón de personas

Sudáfrica tiene más de 8 millones de personas que viven con el virus. Se espera que el lenacapavir ayude a frenar las nuevas infecciones en el país, que oscilan entre 140.000 y 170.000 al año.

“Si Sudáfrica puede suministrarlo de manera equitativa y a gran escala, podría hacer una contribución significativa para reducir las nuevas infecciones por VIH”, señaló Leila Mansoor, científica principal del Centro para el Programa del SIDA de Investigación en Sudáfrica de la Universidad de KwaZulu-Natal.

Ensayos clínicos en Sudáfrica y Uganda evaluaron la eficacia del lenacapavir, desarrollado por Gilead Sciences. Un estudio crucial en Johannesburgo concluyó que una inyección semestral demostraba una efectividad del 100% para proteger contra el VIH.

“Fue un hallazgo revolucionario”, señaló el doctor Nkosi Ndlovu, clínico principal del instituto de investigación Wits RHI.

Ahora el gobierno de Sudáfrica ha adquirido dosis suficientes para cubrir a 456.000 personas durante un año, financiadas por una subvención de 29 millones de dólares del Fondo Mundial. Después de eso, el ministro de Salud, Aaron Motsoaledi, indicó que Sudáfrica busca financiar su programa de manera independiente, con ayuda de donantes.

El gobierno espera llegar a 3 millones de personas

Sin embargo, algunas organizaciones de la sociedad civil sudafricana califican el plan de despliegue como insuficiente y sostienen que se necesitan al menos 2 millones de dosis al año para afectar de forma significativa las tasas de nuevas infecciones.

Ramaphosa ha prometido llegar a 3 millones de sudafricanos en los próximos tres años, pero no ha dado detalles.

Existen preocupaciones sobre el acceso para los sudafricanos pese a la contribución del país que hizo posible el lenacapavir, dijo Tian Johnson, estratega de salud del grupo de defensa sanitaria African Alliance, con sede en Johannesburgo.

“Nuestras comunidades participaron en la investigación, nuestras clínicas albergaron los ensayos y nuestros científicos ayudaron a producir los datos”, expresó Johnson. “Sin embargo, todavía estamos esperando a que Gilead determine cuánto del producto recibimos, cuándo llega y con qué rapidez puede ampliarse el acceso”.

El ministro de Salud ha dicho que Gilead se comprometió a otorgar una licencia voluntaria de fabricación a una empresa sudafricana después de conceder seis licencias a otros países el año pasado. Eso permite fabricar genéricos más baratos para países de ingreso medio-bajo por 40 dólares por persona al año, frente al precio original de 28.000 dólares.

El fármaco se fabricaría en Sudáfrica después de que se establezca un comité para identificar a la empresa adecuada, afirmó.

Sudáfrica se centra primero en los grupos vulnerables

El primer lote de 37.920 dosis se está distribuyendo en 360 centros de salud en seis provincias que tienen altas tasas de VIH.

Sudáfrica se centra inicialmente en grupos de alto riesgo, incluidos usuarios de drogas inyectables, trabajadoras sexuales, personas transgénero, mujeres adolescentes de 15 a 24 años y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

Pero puede ser difícil llegar a ellos. Recortes drásticos de la ayuda de Estados Unidos por parte del gobierno de Donald Trump obligaron a cerrar muchos de sus lugares preferidos para recibir atención contra el VIH.

“Las poblaciones clave, las trabajadoras sexuales, las personas que consumen drogas, normalmente no utilizan las clínicas públicas” por dificultades como las largas filas y la actitud del personal, explicó Bellinda Thibela, coordinadora de políticas internacionales y defensa del proyecto Health Global Access Project.

“Así que eso significa que los vamos a perder a menos que el gobierno actúe rápido y se asegure de destinar los recursos para llegar a esas personas”, añadió Thibela.

El ministro de Salud de Sudáfrica ha dicho que los pacientes de las 12 clínicas respaldadas por Estados Unidos que cerraron fueron transferidos a centros gubernamentales existentes, y que se están realizando esfuerzos para capacitar al personal y crear espacios privados.

“Lo que hemos perdido es esa confidencialidad, porque iban a estas clínicas que son muy especiales para ellos, donde se sienten muy seguros”, dijo Motsoaledi. “Así que estamos tratando de capacitar a nuestros médicos para que asuman esa labor”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.