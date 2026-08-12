Rihanna comparte una inusual foto de sus tres hijos en la casa donde creció en Barbados

Rihanna ha compartido una inesperada foto con sus tres hijos en la casa donde pasó su infancia en Barbados.

La artista (38), cuyo nombre de nacimiento es Robyn Rihanna Fenty, se crio en un bungaló de tres habitaciones en el vecindario de Westbury, en la parroquia Saint Michael de la isla.

La cantante regresó a la calle donde creció, que más tarde fue rebautizada como Rihanna Drive en su honor, con sus tres hijos: RZA, de cuatro años, Riot, de tres, y Rocki Irish, de uno, fruto de su relación con el rapero A$AP Rocky.

En una fotografía se ve a Rihanna de pie con sus hijos frente a una valla que se había erigido delante de la casa, con una placa en la entrada que muestra su nombre y un sol.

“Primero me sentía como esa niña de Westbury, y en un parpadeo, estoy trayendo a mis propios hijos de vuelta a 'Rihanna Drive'”, escribió en el pie de foto de la publicación.

“¡Qué alucinante es cómo funciona la vida! ¡Y la gloria aún y siempre pertenecerá al Todopoderoso Creador!”, añadió.

La calle, que antes se llamaba Westbury New Road, pasó a llamarse Rihanna Drive en 2017 en una ceremonia a la que ella asistió.

El sitio web oficial de Turismo de Barbados dice: “Este es el lugar donde nació un ícono; una callejuela ubicada en las afueras de Bridgetown. Está apartada del bullicioso tráfico de la autopista Mighty Gryner y a tiro de piedra de la costa”.

“Hoy en día, esta calle es conocida como un hito cultural, pero antes era simplemente Westbury Road y el hogar de la gran Robyn Rihanna Fenty”, continuaba, haciendo referencia a que la cantante había sido declarada heroína nacional de Barbados durante la ceremonia del Día de la Independencia de 2021.

Los padres de Rihanna, Ronald Fenty y Monica Braithwaite, también tuvieron dos hijos, Rorrey y Rajad.

La cantante, cuyo nombre completo es Robyn Rihanna Fenty, se crió en Saint Michael, Barbados ( AFP/Getty )

La pareja se separó cuando Rihanna era pequeña, antes de divorciarse oficialmente en 2002, cuando ella tenía 14 años.

En 2007, habló con Entertainment Weekly sobre su infancia: “No son recuerdos maravillosos. Pero me ayudaron a formarme y a hacerme más fuerte”.

Rihanna ya había hablado anteriormente sobre la lucha de su padre contra la adicción y, en 2009, describió el matrimonio de sus padres como “abusivo”.

Más adelante, en una entrevista con Oprah Winfrey en 2012, habló sobre sus esfuerzos por “reparar” su relación con su padre después de sentir “enojo” hacia él por sus experiencias de la infancia.

Ella dijo: “Él me enseñó todo, y por muy mal que tratara a mi madre a veces, eso no se comparaba con lo maravilloso que era como padre. Tuve que aceptarlo y logré superar esa diferencia con él”.

Fenty falleció el año pasado a la edad de 70 años.

Traducción de Sara Pignatiello