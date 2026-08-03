Phil Collins ha revelado que se les pidió a sus seres queridos que se despidieran mientras el líder de Genesis pasaba siete meses en cuidados intensivos.

El cantante británico (75), que en el pasado ha hablado abiertamente sobre su adicción al alcohol, volvió a beber tras varios años de sobriedad, lo que provocó que fuera ingresado de urgencia en un hospital suizo en noviembre de 2023.

En una nueva entrevista, Collins habló sobre su estancia en el hospital y reveló que había pasado siete meses en cuidados intensivos y que había estado al borde de la muerte. Sus cinco hijos —Joely (53), Simon (49), Lily (37), Nicholas (25) y Matthew (18)— fueron llamados a su lado mientras yacía inconsciente.

“Había que tomar algunas decisiones sobre si mantenerme con soporte vital o no”, dijo al periódico The Sunday Times, y continuó: “Mis riñones estaban fallando, mis órganos estaban colapsando. La gente venía a despedirse”.

“Pero no recuerdo que vinieran, no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Todos temían no poder volver a verme. Todo podría haber salido terriblemente mal”, agregó.

open image in gallery Phil Collins con su hijo menor, Matthew Collins ( Instagram/Mathew Collins )

Collins admitió que había tenido “mucha suerte” de salir de cuidados intensivos y que no había vuelto a probar el alcohol desde entonces; sin embargo, como consecuencia, le han quedado problemas de salud a largo plazo.

Según declaró a la publicación, su páncreas quedó permanentemente dañado y sus riñones “apenas funcionan”, pero también padece otros problemas de salud a raíz de una grave lesión medular sufrida en 2007. Actualmente, camina con muletas y recibe cuidados las 24 horas de una enfermera residente, además de controlar su diabetes tipo 2.

En enero, Collins reveló que se había sometido a varias operaciones de rodilla y le dijo a la presentadora británica Zoe Ball en una entrevista: “Me pasó todo lo malo que me podía pasar”.

Collins ya había hablado de su alcoholismo durante la promoción de su libro autobiográfico de 2016, Aún no estoy muerto, revelando que empezó a beber en exceso tras el fracaso de su tercer matrimonio y su retiro de la música. En aquel entonces, declaró al periódico The New York Times: “Empiezas a beber, y luego empiezas a beber demasiado. Entonces te hace daño físicamente. Estuve a punto de morir en ese momento”.

El cantante de ‘In the Air Tonight’ solía abrir una botella de vino a las 11:00 a. m. en el punto álgido de su adicción, tras haberse separado de su tercera esposa, Orianne Cevey, en 2006, después de siete años de matrimonio y dos hijos, Nicholas y Mathew. Anteriormente estuvo casado con Andrea Bertorelli durante cinco años, hasta 1980, periodo en el que adoptó a su hija Joely y ambos dieron la bienvenida a su hijo en común, Simon. Posteriormente, se casó con Jill Tavelman, madre de su hija Lily, en 1986, antes de divorciarse en 1996.

En la nueva entrevista, Collins también reveló que pasó el año nuevo con su familia en Londres, mientras que su hija Lily, conocida por protagonizar la serie Emily en París de Netflix, estaba sentada a su lado “entre lágrimas” diciendo: “Nunca pensé que viviría estos momentos”.

open image in gallery Phil Collins con su hija, la actriz Lily Collins, en 2012 ( Getty )

La relación de ambos ha evolucionado mucho en los últimos 10 años. La estrella de Netflix admitió en una carta abierta en 2017 que se había producido una “terrible desconexión” entre ellos desde el divorcio de sus padres. Phil Collins ha declarado que la carta abierta de su hija lo había sorprendido y entristecido un poco, pero que ya habían hecho las paces.

“Me explicó el motivo, y se retractó. Me dijo que desearía no haberlo hecho nunca”, relató el músico, y añadió: “Ahora tengo una relación maravillosa con Lily. Así que, casi siempre, todo tiene un final feliz”.

Collins será incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en noviembre, lo que marcará la segunda vez que recibe este honor, después de haber ingresado como miembro de la banda de rock Genesis en 2010.

Traducción de Sara Pignatiello