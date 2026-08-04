Los padres creen que la educación digital debería empezar a los 4 años

A medida que las pantallas ocupan un lugar cada vez más importante en la infancia, los padres opinan que la educación digital debería comenzar antes de que comience el jardín.

Una encuesta de 2.000 padres de niños de 0 a 5 años reveló que, en promedio, los padres consideran que esta enseñanza debería comenzar a los cuatro años.

Encargada por Primrose Schools y realizada por Talker Research, la encuesta encontró que, aunque el 86 % de los padres conoce el término “alfabetización digital”, el 76 % admite que está improvisando cómo enseñar hábitos tecnológicos responsables, y el 66 % desearía tener un manual de crianza que lo guiara.

Para la gran mayoría (89 %), es importante que el tiempo de pantalla de sus hijos sea educativo. Los padres señalan que la curiosidad de sus hijos por dispositivos como celulares, relojes inteligentes, tabletas y computadoras suele comenzar alrededor de los tres años.

“La tecnología segura y con propósito significa ofrecer a los niños pequeños experiencias educativas diseñadas para apoyar su desarrollo, no para distraerlos de él”, dijo la Dra. Amy Jackson, directora de franquicias de Primrose Schools.

Manejar el tiempo de pantalla (37 %) es solo una de varias presiones que enfrentan los padres, junto con el equilibrio entre trabajo, vida personal (50 %) y la presión de ser el padre o la madre “perfecta” (39 %). El 43 % aplica activamente límites de tiempo de pantalla y, en promedio, permite a sus hijos usar tecnología durante 55 minutos al día.

Los niños usan la tecnología principalmente para aplicaciones educativas (59 %), ver videos (51 %) y escuchar música (41 %). Un 32 % ya la usa para tareas escolares.

El 90 % de los padres creen que enseñar a sus hijos a usar la tecnología será importante para su futuro, y muchos buscan orientación en sus propios padres (31 %), amigos (24 %) o profesionales como pediatras y educadores de la primera infancia (21 % cada uno).

“Los padres quieren orientación en cuanto a la tecnología en la primera infancia. Saben que puede jugar un papel importante en el futuro de sus hijos, pero buscan enfoques confiables y bien pensados para usarla correctamente”, agregó la Dra. Jackson.