¿Las redes sociales impulsan los viajes de último momento?
El verano se acaba, pero las ganas de viajar no: muchos estadounidenses todavía buscan una última escapada antes de despedir la temporada
Muchos estadounidenses todavía buscan aprovechar unas últimas vacaciones antes de que termine el verano, y algunos ni siquiera han viajado esta temporada.
Según una encuesta realizada por CheapCaribbean Vacations y Talker Research a 2.000 estadounidenses, el 23 % siente que no ha aprovechado bien el verano.
El 61 % aún no se ha tomado vacaciones esta temporada, y el 59 % siente que no ha tenido suficiente tiempo libre.
Las redes sociales alimentan las ganas de viajar de último momento: el 67 % dice que las redes sociales despiertan ese impulso, y el 43 % ha reservado un viaje con menos de dos semanas de anticipación.
El 34 % busca ofertas de viaje de último minuto al menos varias veces al mes.
El precio es el principal motivador: el 36 % reservaría una escapada de último momento si la oferta es demasiado buena para dejarla pasar.
Quienes ya lo han hecho aseguran haber ahorrado en promedio $785 al reservar cerca de la fecha de salida, y el 21 % ahorró entre $250 y $499.
Encontrar una buena oferta (25 %) sigue siendo el mayor incentivo para reservar otro viaje, por delante de las invitaciones familiares (24 %), el buen clima (20 %) y un fin de semana largo (19 %).
Las playas son el destino más popular para viajes de último momento, seguidas de los parques nacionales (31 %), las grandes ciudades (30 %) y los destinos tropicales (25 %).
"La temporada de verano siempre parece pasar volando, y muchos viajeros se dan cuenta de que todavía tienen tiempo para un viaje más memorable", dijo Dana Studebaker, vicepresidenta de marketing de CheapCaribbean Vacations.
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