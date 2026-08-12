¿Las redes sociales impulsan los viajes de último momento?

Muchos estadounidenses todavía buscan aprovechar unas últimas vacaciones antes de que termine el verano, y algunos ni siquiera han viajado esta temporada.

Según una encuesta realizada por CheapCaribbean Vacations y Talker Research a 2.000 estadounidenses, el 23 % siente que no ha aprovechado bien el verano.

El 61 % aún no se ha tomado vacaciones esta temporada, y el 59 % siente que no ha tenido suficiente tiempo libre.

Las redes sociales alimentan las ganas de viajar de último momento: el 67 % dice que las redes sociales despiertan ese impulso, y el 43 % ha reservado un viaje con menos de dos semanas de anticipación.

El 34 % busca ofertas de viaje de último minuto al menos varias veces al mes.

El precio es el principal motivador: el 36 % reservaría una escapada de último momento si la oferta es demasiado buena para dejarla pasar.

Quienes ya lo han hecho aseguran haber ahorrado en promedio $785 al reservar cerca de la fecha de salida, y el 21 % ahorró entre $250 y $499.

Encontrar una buena oferta (25 %) sigue siendo el mayor incentivo para reservar otro viaje, por delante de las invitaciones familiares (24 %), el buen clima (20 %) y un fin de semana largo (19 %).

Las playas son el destino más popular para viajes de último momento, seguidas de los parques nacionales (31 %), las grandes ciudades (30 %) y los destinos tropicales (25 %).

"La temporada de verano siempre parece pasar volando, y muchos viajeros se dan cuenta de que todavía tienen tiempo para un viaje más memorable", dijo Dana Studebaker, vicepresidenta de marketing de CheapCaribbean Vacations.