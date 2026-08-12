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¿Las redes sociales impulsan los viajes de último momento?

El verano se acaba, pero las ganas de viajar no: muchos estadounidenses todavía buscan una última escapada antes de despedir la temporada

Talker
Las playas encabezan las preferencias para una última escapada de verano
Las playas encabezan las preferencias para una última escapada de verano (Alamy/PA)

Muchos estadounidenses todavía buscan aprovechar unas últimas vacaciones antes de que termine el verano, y algunos ni siquiera han viajado esta temporada.

Según una encuesta realizada por CheapCaribbean Vacations y Talker Research a 2.000 estadounidenses, el 23 % siente que no ha aprovechado bien el verano.

El 61 % aún no se ha tomado vacaciones esta temporada, y el 59 % siente que no ha tenido suficiente tiempo libre.

Las redes sociales alimentan las ganas de viajar de último momento: el 67 % dice que las redes sociales despiertan ese impulso, y el 43 % ha reservado un viaje con menos de dos semanas de anticipación.

El 34 % busca ofertas de viaje de último minuto al menos varias veces al mes.

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El precio es el principal motivador: el 36 % reservaría una escapada de último momento si la oferta es demasiado buena para dejarla pasar.

Quienes ya lo han hecho aseguran haber ahorrado en promedio $785 al reservar cerca de la fecha de salida, y el 21 % ahorró entre $250 y $499.

Encontrar una buena oferta (25 %) sigue siendo el mayor incentivo para reservar otro viaje, por delante de las invitaciones familiares (24 %), el buen clima (20 %) y un fin de semana largo (19 %).

Las playas son el destino más popular para viajes de último momento, seguidas de los parques nacionales (31 %), las grandes ciudades (30 %) y los destinos tropicales (25 %).

"La temporada de verano siempre parece pasar volando, y muchos viajeros se dan cuenta de que todavía tienen tiempo para un viaje más memorable", dijo Dana Studebaker, vicepresidenta de marketing de CheapCaribbean Vacations.

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